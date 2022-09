Andreea Bălan, declarații despre sarcina Andreei Antonescu și cum le-a influențat participarea la America Express

Andreea Bălan și Andreea Antonescu au plecat împreună la America Express. Cele două artiste au avut parte de numeroase provocări pe parcursul emisiunii, declarându-se încă de la început dornice să ajungă până la final și să câștige competiția.

Marea surpriză a fanilor a venit însă după ce Andreea Bălan și Andreea Antonescu au revenit în țară, la finalul filmărilor, când Andreea Antonescu a luat pe toată lumea prin surprindere cu anunțul că este însărcinată pentru a doua oară.

Mulți s-au întrebat dacă artista a știut că este însărcinată înainte de a pleca în competiție, iar acum colega ei, Andreea Bălan, a făcut unele declarații pe acest subiect.

În cadrul interviului acordat pentru ELLE România , Andreea Bălan a oferit noi detalii despre experiența sa în emisiunea „America Express.” Vedeta a mărturisit că a trecut prin provocări foarte dificile și a îndurat condiții precare. Cu toate acestea, artista s-a întors acasă cu adevărate lecții de viață și este mult mai recunoscătoare pentru tot ce are.

„Foarte grea, dar m-a schimbat profund. Acolo trăiești cu nimic și trebuie să te bazezi pe ajutorul oamenilor. Evident, când te întorci, apreciezi mai mult ce ai acasă. M-am întors foarte umilă și recunoscătoare. Apreciez mai mult ceea ce am și apreciez și mai mult familia pe care o am.”

CONȚINUT VIDEO ELLE

În ceea ce privește dorul de casă, Andreea Bălan a dezvăluit că a simțit foarte mult lipsa fiicelor sale, iar la un moment dat s-a gândit chiar să se întoarcă acasă. Cu toate acestea, cântăreața și colega ei, Andreea Antonescu, au rezistat până într-o etapă avansată a competiției, așa cum a dezvăluit vedeta.

„Mi-a fost foarte foarte dor de ele. La un moment dat voiam să mă întorc acasă. Am rezistat eroic. Să reziști acolo, mai ales dacă ai și copii acasă… trebuie să fii foarte puternic atât psihic, cât și fizic. Dar am rezistat destul de mult în competiție, o să vedeți când se va difuza. Am plâns când le-am văzut, mi-a fost foarte dor de ele. Mă așteptam să doarmă, dar m-au așteptat micuțele la 4 dimineața, mi-au sărit în brațe.”