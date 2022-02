Andreea Antonescu are un nou iubit! Cine este bărbatul care i-a furat inima artistei

Andreea Antonescu este din nou într-o relație. Vedeta a mărturisit în cadrul emisiunii Teo Show că iubește din nou, iar bărbatul care i-a furat inima este un jurnalist. Artista s-a întors de curând din Statele Unite și a spus că este cât se poate de fericită în postura de iubită.

Cu toate că a trecut prin mai multe relații eșuate, fosta membră a trupei Andre iubește din nou și nu se sfiește să arate cât este de fericită. Viața amoroasă a brunetei este una roz acum, însă nu a dezvăluit identitatea iubitului ei. Cu toate acestea, vedeta a spus că face parte din lumea televiziunii.

Artista și-a petrecut sărbătorile de iarnă în America, alături de fiica ei și tatăl fetiței. Cu toate că nu mai formează un cuplu, Andreea a insistat ca fiica ei să fie de Crăciun și Revelion cu ambii părinți. Andreea a mărturisit că face tot posibilul pentru ca Sienna să fie fericită și să nu simtă lipsa tatălui, motiv pentru care cei doi trec peste orice neînțelegere.

„De data asta a zis prezent la această sărbătoare, de Crăciun, de Revelion. Pentru că noi suntem în relații foarte bune și, înainte de orice, chiar dacă ne-am separat, știm foarte bine care ne este scopul, care ne este planul în continuare, și anume Sienna, să-i fie bine, ea să fie fericită. Noi, ca și părinți, pentru că indiferent de orice, acest statut nu ne poate fi luat de nimeni, facem tot posibilul ca al nostru copil să fie fericit. De Revelion am stat mai mult acasă, adunați cu toții. Am povestit, am cântat, ne-am distrat și am făcut tot ce și-a dorit copilul. Mai ales că ea a avut și o prietenă foarte bună, ele s-au distrat și noi am stat mai mult după ele, în jurul lor. În noaptea de Revelion am ieșit puțin, după care ne-am întors acasă, pentru că atmosfera de acasă nu se compară cu nimic„, a declarat artista.