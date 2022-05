Anca Neacșu, fosta membră a trupei A.S.I.A, divorțează după 10 ani de căsătorie. Primele declarații ale artistei

Anca Neacșu, fosta membră a trupei A.S.I.A, a luat pe toată lumea prin surprindere după ce a anunțat că divorțează după 10 ani de căsătorie. Cântăreața a recunoscut că și-ar fi dorit ca fanii să nu afle acest detaliu neplăcut despre viața ei personală, însă preferă să vorbească despre acest moment dificil pentru a nu lăsa loc speculațiilor.

Informații cu privire la divorțul artistei circulă de câteva zile, iar potrivit portalului instanței, Anca Neacșu a fost cea care a înaintat divorțul. Conform declarațiilor cântăreței, decizia de divorț a fost una de comun acord.

Fosta membră a trupei A.S.I.A a acordat un scurt interviu cu privire la acest moment dificil din viața ea, precizând că va reveni cu detalii după concertele din weekend și când va avea ocazia să se liniștească.

Anca Neacșu a trăit o frumoasă poveste de dragoste alături de Serkan Yaman, om de afaceri din Turcia, și și-a petrecut o bună parte din căsnicie în țara soțului ei după ce s-au căsătorit în 2012.

Artista și soțul ei s-au cunoscut în Turcia și au stabilit atunci că vor discuta prin scrisori, fiind la distanță. Apoi, Serkan Yaman a surprins-o când a venit în România cu un inel pentru a o cere în căsătorie. Cântăreața a avut atunci și o surpriză neplăcută, aflând că omul de afaceri era căsătorit și are un copil, însă acesta a divorțat, iar cei doi s-au căsătorit ulterior.

„Ne-am cunoscut în Turcia la o petrecere, s-a băgat în seamă cu mine, m-am lăsat greu așa în general, în viața. A urmat să ne scriem mesaje, e-mailuri, pentru că eram la distanță. A urmat un an de pauză, dar am reluat, a venit în România cu inelul. Eu nu eram de acord, nu m-am gândit. El era însurat, mi-a zis după vreo săptămână, are un copil. Omul chiar era nefericit. Eu îmi începusem cariera solo, eram bine”, mărturisea fosta membră a trupei A.S.I.A la emisiunea Răi da’ buni în urmă cu câțiva ani.