Alec Baldwin, imagini din timpul interogatoriului, după ce a împușcat-o mortal pe Halyna Hutchins pe platoul de filmare

Șeriful din comitatul Santa Fe a făcut publice dosare din ancheta privind împușcarea mortală a Halynei Hutchins pe platoul de filmare al peliculei Rust, inclusiv o înregistrare video în care Alec Baldwin este interogat după ce a ucis-o accidental. Baldwin filma o scenă pe platoul de filmare al unei biserici când a scos pistolul și a împușcat-o pe Hutchins.

De atunci, el a cooperat cu poliția în cadrul anchetei privind moartea acesteia În noile imagini, actorul apare cu mâinile întinse, stând solemn. Era la câteva minute după împușcătură, dar înainte de a afla că Halyna a murit la spital în urma rănilor pe care le-a provocat accidentul. Se crede că nu a știut în momentul interogatoriului că Hutchins a murit.

Alec Baldwin whined ‘I don’t want to be a public person’ after fatal shooting on ‘Rust’ set https://t.co/HAa99STRlq pic.twitter.com/O79VkWQpxY

— New York Post (@nypost) April 26, 2022