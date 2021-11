Adriana Trandafir, dezvăluiri cutremurătoare la Asia Express: „Am fost în moarte clinică”

În cadrul celei mai recente ediții Asia Express, concurenții au vorbit deschis despre viața lor personală, fiind provocați de Irina Fodor să împărtășească cele mai josnice lucruri pe care le-au făcut. Deși unele declarații ale concurenților au amuzat sau i-au surprins neplăcut pe cei participanți la emisiune, povestea spusă de actrița Adriana Trandafir i-a șocat pe toți.

Actrița a povestit că, în urmă cu ceva timp, chiar de ziua sa de naștere, a fost în moarte clinică. Mai precis, internată în spital fiind la momentul respectiv, medicii sub supravegherea cărora se afla au declarat-o moartă. Totodată, actrița a mai povestit că și-a părăsit corpul și a văzut tot ce se întâmpla atunci în jurul său. Adriana i-a văzut pe medicii din jur cum făceau toate eforturile pentru a o readuce la viață, iar după ceva timp, s-a trezit.

„Într-un an de ziua mea am avut o moarte clinică. (…) A fost un moment foarte greu. M-am desprins din mine și am văzut tot ce s-a întâmplat dar toți avem un înger păzitor și era de gardă o doamnă doctor, doamna doctor Petre, care a spus ‘e moartă’, m-a declarat moartă și s-a uitat pe fișe și a spus ‘astăzi e ziua ei, nu poate să moară fata asta’ și atunci a făcut tot posibilul din lume, pentru că am văzut ce a făcut pentru mine, după ceva timp, m-au readus la viață.”, a spus Adriana Trandafir.

De asemenea, în semn de mulțumire pentru tot ceea ce medicul a făcut pentru ea și pentru că i-a salvat viața, Adriana Trandafir și-a propus atunci, ca în fiecare an de ziua sa, să o viziteze pe doctorița care a salvat-o, însă, din nefericire, acest lucru nu s-a întâmplat niciodată, lucru pe care Adriana Trandafir îl regretă enorm.

„Mi-am propus să o văd în fiecare an de ziua mea cu o sticlă de șampanie și acest lucru nu s-a întâmplat, datorită vieții care tăvălug vine peste noi. Am purtat-o în suflet și îi mulțumesc și acum.”, a mai adăugat concurenta.

Actrița Adriana Trandafir concurează alături de fiica ei, Maria Speranța, în cea de-a patra ediție a show-ului concurs Asia Express difuzat de Antena 1. Actrița în vârstă de 66 de ani a vorbit recent și despre cum s-a schimbat relația dintre ea și fiica ei datorită participării la emisiune și se declară mândră de fiica sa.

„De fapt, nu a fost un concurs împotriva celorlalți, ci a fost un concurs cu noi. Să ne unească și să ne ajute să ne cunoaștem mai bine. Și, cine știe, poate să ne dăm seama că cel mai important este iubirea și faptul că ne avem una pe cealaltă contează mai mult decât orice lucru material. Nu că ne certăm, cred că este o diferență de opinii. Și faptul că între noi este o diferență de 45 de ani se vede. Însă pe mine experiența asta m-a făcut să fiu liniștită că, dacă ne despărțim acum, totul va fi bine în ceea ce o privește pe Maria Speranța. Mi-am dat seama că poate să funcționeze și fără mine, că și-a luat zborul din brațele noastre, ale părinților și că de acum încolo își are viața în mâini și așa cum și-o va face, așa și-o va trăi”, a declarat Adriana Trandafir într-un interviu acordat publicației Cancan.

