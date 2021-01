Adevărul despre relația dintre Kanye West și Jeffree Star

Nu a trecut foarte mult de când au apărut primele informații despre un posibil divorț dintre Kanye West și Kim Kardashian. Acum însă, există o altă controversă, și anume: Kanye West și Jeffree Star sunt împreună?

Jeffree Star este un cunoscut make-up artist internațional și CEO al companiei Jeffree Star Cosmetics. Are și un cont de YouTube cu aproape 17 milioane de abonați. Întreaga controversă privind o relație între cei doi a pornit de la Ava Louise, o creatoare de conținut de pe TikTok, urmărită de peste 500.000 de persoane, cunoscută în urma unei provocări în care s-a filmat în timp ce lingea capacul de la toaletă dintr-un avion.

Ava Louise a făcut referire în videoclipul de pe TikTok la știrea de pe PageSix, care relata faptul că rapper-ul și Kim Kardashian se îndreaptă spre divorț. Ea spune că nu este „nicio surpriză” pentru că se știe asta „de luni bune”, iar Kanye „este cu un guru în frumusețe foarte cunoscut.” „O mulțime de oameni știu asta de ceva vreme”, adaugă Ava. Ea a dezvăluit pentru Insider că nu există „dovezi concrete”, dar susține că este prietenă cu un avocat al vedetelor din Los Angeles, care a primit anumite probe în urmă cu câteva luni. În mod evident, videoclipul de pe TikTok a ajuns viral și distribuit și pe alte platforme.

O sursă foarte apropiată de Kim și Kanye a negat aceste afirmații, declarând pentru E! News faptul că „Nu există niciun adevăr în legătură cu zvonurile dintre Kanye și Jeffree.”

Cu toate astea, Jeffree Star pare să alimenteze aceste zvonuri. Pe Twitter a fost făcută publică o conversație cu Jeffree, în care e întrebat despre zvonurile privind o relație dintre el și Kanye. „Mă simt minunat aici în Wyoming”, a răspuns Jeffree, spunând că e acolo unde locuiește Kanye West.

Reached out to Jeffree Star for a statement based on the allegations that he is hooking up with Kanye West. #DramaAlert 😂 pic.twitter.com/Y6xfojGU45

— KEEM 🍿 (@KEEMSTAR) January 6, 2021