Adelina Pestrițu, mesaj tranșant pe internet: „Suntem aruncați fără vină în acest vârtej al senzaționalului”

Adelina Pestrițu s-a trezit implicată fără voia ei într-un scandal ce îl privește, de fapt, pe nașul ei de cununie, Daniel Rafte. Acesta a fost arestat preventiv sâmbătă, 24 septembrie, pentru o perioadă de 30 de zile, pentru trafic de substanțe interzise de mare risc.

După ce mai multe publicații au ținut să evidențieze legătura dintre ea, familia ei și acea persoană, vedeta a făcut unele declarații tranșante care vin să lămurească întreaga situație, arătându-se deranjată de modul în care anumite publicații se folosesc de numele ei pentru a prezenta subiectul.

Adelina Pestrițu a subliniat faptul că nu are niciun fel de legătură cu acțiunile celui care i-a fost naș de cununie, ba mai mult, la scurt timp după ce ea și Virgil Steblea s-au căsătorit, relația cu nașii de cununie s-a deteriorat și nu au mai vorbit.

„Fiecare om își trăiește propria poveste de viață, cu acțiunile, alegerile și principiile sale. Noi, oamenii, suntem interconectați, așa funcționează societatea și viața, avem legături de tot felul- de familie, de prietenie, de colaborare profesională- legături care rămân, și legături care se rup, cu oameni pe care îi cunoaștem sau pe care credem că îi cunoaștem. Scriu aceste rânduri pentru că numele meu este menționat zilele acestea și asociat cu persoane și acțiuni cu care nu sunt sub nicio formă de acord. Aș vrea să fiu pe cât se poate de clară și fermă, nu am niciun fel de legătură cu situația și persoanele în discuție zilele acestea. Drumurile noastre și relația noastră circumstanțială s-a încheiat destul de repede. Niciodată pe parcursul relației noastre, atât cât a durat, nu am avut cunoștință sau bănuieli despre acțiuni contrare legii sau moralei. Nici eu, nici familia mea nu suntem implicați în niciun fel”, a declarat Adelina Pestrițu pe Instagram.