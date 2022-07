Adda a fost umilită de un coleg din industria muzicală: „Nu s-a băgat nimeni”

Adda a povestit în podcastul „Acasă la Măruță” despre un episod în care a fost umilită de un coleg de breaslă. Cântăreața nu i-a dezvăluit identitatea acelei persoane din industria muzicală la care face referire.

Adda a făcut dezvăluiri despre un incident, în cadrul căruia a fost victima unei umilințe verbale și aproape fizice din partea unui coleg din industrie. Artista a precizat faptul că în momentul în care a avut loc incidentul, care s-a desfășurat la niște filmări, nicio altă persoană care era de față nu a intervenit pentru a-i lua apărarea.

Adda a vorbit în continuare despre felul în care a reacționat în momentul în care a fost umilită verbal și aproape fizic de un coleg de breaslă. Artista a precizat că acea persoană și-a cerut iertare.

„Eu am înghețat puțin, însă am avut cuvintele la mine. M-a durut carnea de nedreptate. O durere din aia nașpa, mă durea sufletul rău de tot pentru că nu putem să concep cum să se întâmplă așa ceva. (…) Și-a cerut scuze și am apreciat. Mă gândesc că el m-a jignit atât de tare pentru că are și el o rană pe suflet”, a declarat Adda în podcastul „Acasă la Măruță.”