Adda, dezvăluiri despre suma incredibilă pe care a cheltuit-o pe analize pentru a afla de ce afecțiune suferă

Adda le-a povestit fanilor săi în urmă cu câteva luni care sunt problemele de sănătate cu care se confruntă. Artista mărturisea că inițial i s-a pus un diagnostic greșit, dar după mai multe investigații, a fost diagnosticată cu borelioză și bartonella și a anunțat atunci că va urma o perioadă îndelungată un tratament.

Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, Adda a vorbit despre suma considerabilă pe care a cheltuit-o pe analize pentru a afla care sunt afecțiunile de care suferă, iar suma nu este deloc una neglijabilă, ba din contră, este de ordinul miilor de euro.

„Te doare, umărul, piciorul, amețeală, probleme de concentrare, ceață pe ochi, spasme, nu-ți simți anumite părți ale corpului. Am dat 15.000 de euro pe analize, analizele arată perfect, medicii zic că nu ai nimic, că e de la cap, e o boală foarte greu de diagnosticat. Mi-ar plăcea ca medicii sa acorde mai multă atenție, cazul meu să fie un exemplu. M-am testat și așa am aflat, după ce am avut prima parestezie la volan, Borelia vine cu niște co-infecții. Atunci mi-am dat seama că s-ar putea să fie Borelia”, a spus Adda în cadrul emisiunii.