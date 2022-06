Adda, noi dezvăluiri emoționante despre problemele de sănătate cu care se confruntă

Adda le-a povestit fanilor săi în urmă cu câteva luni care sunt problemele de sănătate cu care se confruntă. Artista mărturisea că inițial i s-a pus un diagnostic greșit, dar după mai multe investigații, a fost diagnosticată cu borelioză și bartonella și a anunțat atunci că va urma o perioadă îndelungată un tratament.

Adda a fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV și a vorbit despre cum se simte acum și cum a evoluat boala, povestind și că, după multe investigații, a aflat că nu s-a îmbolnăvit din cauza mușcăturii unui țânțar sau a unei căpușe, ci a moștenit congenital, de la mama ei.

„Am reușit să țin simptomele sub control, dar când a ajuns să devină afecțiune neurologică, e mai greu să ții cu salată verde. Eu sunt un caz fericit, din fericire, doar s-a inflamat creierul, nu a apucat să mănânce din creier, pentru că se întâmplă. Dacă diagnostichezi prea târziu, se întâmplă să ai niște găurele, eu zic pe românește, să se înțeleagă. Am avut doar creierul umflat, nu a fost mâncat, a fost doar inflamat, câteodată se retrage, în funcție de zile”, a povestit Adda în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Artista a făcut câteva declarații și despre modul în care s-a imbolnăvit.

O lungă perioadă de timp, vedeta a stat departe de lumina reflectoarelor și s-a concentrat pe tratament. Din fericire, Adda a dat semne că începe să se simtă mai bine și a revenit pe scenă, după o pauză îndelungată. Totuși, investigațiile au arătat că boala a fost luată de la mama ei, congenital, iar vedeta a decis să o testeze imediat pe cea care i-a dat viață.

Medicul a sfătuit-o pe Adda să o testeze pe mama ei, iar rezultatul a fost unul pozitiv. Cântăreața a explicat că boala poate fi prezentă în organism toată viața, însă anticorpii și sistemul imunitar puternic nu-i permit să scape de sub control.

„La analiză e o proteină specifică mușcăturii. La mine a ieșit negativă. Eu nu am luat-o prin mușcătură. Se transmite de la mamă la făt, am luat-o congenital, nu am știut. Am aflat că are și ea, m-a pus doctorul să o testez și a ieșit pozitiv. Poți să o ai toată viața, să ai anticorpii, dar sistemul tău imunitar să fie puternic și să trăiești cu ea liniștit”, a mărturisit Adda, pentru playtech.ro