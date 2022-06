Andia, o artistă plină de sensibilitate și emoție

ELLE: Buna Andia. Ești o artistă tânără, dar deja cu o carieră de succes. Spune-ne te rog, când, cum și de ce te-ai apucat de muzică?

Andia: M-am apucat de muzică la vârsta de 12 ani. Ce mi se pare interesant este faptul că am început cu folclorul. De când mă știu, cântam prin casă și era singurul lucru pe care știam să îl fac cel mai bine. Muzica face parte din lifestyle-ul meu.

ELLE: Ce te-a făcut să decizi că-ți dorești o carieră în muzică, în entertainment?

Andia: Nu cred că a fost o decizie. Pur și simplu a fost natural și în sinea mea știam și simțeam că asta voi face toată viața.

ELLE: Ce și cine te inspiră?

Andia: Oamenii și natura mă inspiră cel mai mult. Sunt profundă când vine vorba de natura omului. Ori când vorbesc de natură, mă gândesc la frumusețea și puterea ei.

ELLE: Cum ai descrie muzica ta?

Andia: Muzica mea sensibilizează, cred eu, orice om care are inima deschisă. Cu alte cuvinte, consider că melodiile mele sunt de simțit, nu de descris.

ELLE: Cu ce artiști ai colaborat și cu cine ți-ar plăcea să colaborezi pe viitor?

Andia: Pâna acum am colaborat cu Spike, Dj Project și Guess Who. Sunt oameni extraordinar de talentați și mă bucur că am putut colabora cu ei. Îți spun sincer, începând cu muzica folclorică, îmi doresc mult o colaborare cu Subcarpați. Îi admir foarte mult pentru ceea ce au adus pe piața muzicală din România.

ELLE: Care e cel mai bun sfat pe care l-ai primit de la alt muzician?

Andia: Să mă bucur de fiecare moment ce mi se întâmplă. Să apreciez toate etapele mele ca artist, pentru că sunt unice și nu le voi mai trăi la aceeași intensitate.

ELLE: Ce piesă îți place cel mai mult să cânți și de ce?

Andia: În momentul de față, piesa pe care o cânt și mă sensibilizeză la un alt nivel, este „She used to be mine”, cântată de către Shoshana Bean. Este o piesă extraordinar de intensă în care mă regăsesc la fiecare vers.

ELLE: Ce-ți place cel mai mult la această carieră? Dar cel mai puțin?

Andia: Îmi place că pot transmite prin vocea mea emoție. Cânt din suflet pentru suflet. E un sentiment greu de descris și sunt recunoscătoare că am acest dar.

Încă n-am găsit un aspect pe care sa îl consider deranjant. Într-adevăr, consecințele faimei pot afecta anumite aspecte ale vieții mele private.

ELLE: Doar ce ai lansat albumul tău de debut, „Pietre Prețioase”. Cum a fost întreg procesul pentru tine, de la creație la lansare? Cum l-a primit publicul?

Andia: Procesul? SUPERB! Albumul „Pietre prețioase” este copilul meu. M-am implicat 100%, iar când spun asta, mă refer la faptul că nu mă lasam pana nu ieșea interpretarea pe care mi-o doream eu. Țin minte că am avut un moment în care m-am enervat că nu puteam înregistra cum îmi doream și am ieșit afara să mă calmez. In the end, piesa a ieșit perfect și am fost mândră de mine. Publicul l-a primit cu drag, am primit foarte multe mesaje de apreciere sau care îmi spuneau care e piesa lor preferată și de ce.

ELLE: Care este piesa ta preferată de pe album și de ce?

Andia: Piesa mea preferata este și va rămâne „Sfârșitul lumii”. A fost piesa care m-a făcut să fiu auzită într-un timp scurt în toată România . Prin această piesă, oamenii au simțit ceea ce am vrut eu să transmit.

ELLE: Ce planuri ai pentru următoarele luni?

Andia: Piese noi! Mereu vor fi piese și proiecte cool. Pe lângă acest lucru, voi avea în toată țara concerte. De abia aștept să mă întâlnesc cu fanii mei!

ELLE: Ai un sfat pentru tinerii care aspiră la o carieră în muzică?

Andia: Să creadă în ei și în ceea ce pot face, să fie perseverenți. Obstacole vor fi, dar prin muncă și încredere, drumul spre succes se apropie. P.S.: Be humble!

ELLE: Un mesaj pentru fanii tăi.

Andia: Vă mulțumesc enorm pentru că m-ați lasat să mă infiltrez în inimile voastre și că ați fost alături de mine de la bun început. Vă pup tare!

Fotografii: Ștefan Dani

Realizatoare: Cristina Crăciun

Machiaj: Anca Buldur

Coafură: Catalin Manolache / Endorphin Lab

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro