Cei mai în vogă 10 experți beauty din România îți spun care sunt cele mai bune tratamente și servicii beauty în 2022

10 top-experți beauty din line-up-ul celei mai importante expoziții beautydin România, Cosmobeauty EXPO ne-au răspuns la întrebarea: Care este cel mai revoluționar tratament sau serviciu beauty al anului?

Tabya Tăbuică, lashstylist

Extensiile de gene Blossom, Wet Look, Mascara look! – , cele care reușesc să reproducă efectul genelor-bandă rebele, neuniforme sau cu vârfuri filate. Acestea sunt interpretate acum în varianta semipermanentă, iar clientele se pot bucura de gene 24/24, economisind din timpul alocat machiajului. Principalul avantaj al acestor extensii este faptul că styling-ul se realizează din cele mai subțiri fibre și cu curburi speciale care oferă un confort maxim și un look apreciat chiar și după câteva săptămâni.

Tanya Povenskaya, master nailtehnician

Produsul revoluționar al anului în domeniul nails este, de departe, Rubber Base. Este un produs inovator, o bază care este special creată pentru a putea permite realizarea unei construcții scurte și perfecte – apex și curbă C, dar care este la fel de util și la onicolizele mecanice, prin curățare și completare. Această bază se mulează pe zona patului unghial și nu permite pătrunderea impurităților. Cu acest produs rezolvăm rapid problema unghiilor rupte, roase sau prea subțiri și realizăm manichiuri rapide care rezistă și 4 săptămâni.

Georgiana Stavrositu, hairstylist

Tratamentul cu proteină pentru refacerea structurii firului de păr este în 2022, tratamentul care repară firul de păr în profunzime.

Părul are nevoie de proteine, apă și uleiuri pentru a fi puternic. Atunci când proteina se infiltrează în păr, creează o barieră de protecție în jurul fiecărui fir și așa protejează părul de deteriorarea ulterioară. La nivel molecular, cu ajutorul acestui tratament, – care are concentrații perfecte pentru fiecare tip de fir de păr – , hairstylist-ul devine doctorul părului.

Monica Lupu, cosmeticiană

Epilatul SPA este procedura care ridică la următorul nivel epilatul cu ceară. Comparativ cu procedura clasică, epilatul SPA este mai nedureros (cu până la 70% mai puțină durere resimțită), reduce senzația de disconfort, diminuează reacțiile post-epilat (iritații, roșeață, vânătăi etc), tratează cu până la 99% foliculita și reduce treptat, semnificativ, pilozitatea. Epilatul SPA transforma experiența de epilat într-una plăcută, relaxantă și cu rezultate uimitoare.

Lavinia Neagu, browdesigner

Oamenii pot uita ceea ce spun sau ceea ce fac, dar oamenii nu vor uita niciodată emoțiile și expresiile fețelor întâlnite. Așa că pentru a avea cele mai frumoase sprâncene, cu firul de păr neted, mătăsos și bine hidratat recomand tratamentul de laminare profesională a sprâncenelor. Este simplu, iar rezultatul este unul de admirat! Iată cum se desfășoară tratamentul în cabinetul unui browdesigner: folosim o soluție de deschidere a cuticulei firului și curățăm spâncenele cu ajutorul unei soluții saline degresante așa încât să îmbunătățim forma și direcția de creștere a firelor, aplicăm apoi o soluție de pregătire a sprâncenelor pe care o lăsăm să acționeze în funcție de grosimea firului de păr, după care utilizăm un fixativ special de sprâncene (aplicat 5-7min), iar la final aplicăm o cremă colorantă care are un oxidant foarte delicat de 1,5% VOL. Trucul meu pentru a obține un efect tridimensional natural(gradual), este să îndepărtez mai întâi vopseaua de pe capătul sprâncenei dinspre interiorul ochiului(cu 1-2 minute înainte de restul arcadei). La final aplic un produs profesional extrem de nutritiv pe bază de ulei de macadamia, argan, migdale și extracte de mușețel și gălbenele.

Laura Busuioc, esteticiană, autor

Un best of în cosmetica actuală este emulsia hidratantă cu sevă de mesteacăn. De ce are seva de mesteacăn aceste calități unice și, implicit, de ce recomand un produs bazat pe sevă de mesteacăn? Rădăcinile de mesteacăn absorb cu putere și rețin minerale prețioase și zaharuri, iar emulsia cu sevă de mesteacăn este un produs bazat exact pe proprietățile ultrahidratante și revitalizante ale acestui extract fito cu adevărat magic.

Natasha Shpak, make-up artist

Procedura care îmi garantează o rezistența și o durată mai bună a machiajului, dar și un finisaj uniform este etapa de soft peeling' (din etapa de pregătire a tenului): îndepărtez un strat superficial de celule moarte de pe suprafața epidermei, astfel încât zona de machiat să fie curățată fără a provoca iritații sau microleziuni. Recomand peelingurile enzimatice soft' care au o concentrație a acizilor (de fructe etc) nu foarte mare, peelingurile mecanice tip mască' cu particule sferice non-agresive și dischetele peeling' îmbibate cu soluție exfoliantă.

Corina Munteanu, P.A.D.I. R.

Știam că părul blond are nevoie de o îngrijire specială, așa că am tot căutat soluții inovatoare care să-mi garanteze în permanență acel blond strălucitor și sănătos. Din fericire, după o analiză facută firului de păr, am descoperit rețeta care mi-a adus rezultate cu adevărat incredibile, imediat: hair SPA steamer-ul și masca de păr cu particule de aur. Această combinație terapie-produs de tratament a reușit să redea strălucirea părului meu încă de la prima aplicare.

Dr. Radu Pitulea, cosmetolog

Produsele de tip Skin Boosters consider că au generat o revoluție în știința cosmetologiei, pe de o parte prin angajamentul de a oferi produse de înaltă calitate și capabile să ofere eficacitate maximă într-un mod sigur și natural. Produsele „skin boosters' sunt produse cu formule dinamice, complexe – care conțin printre altele A-Bisabolol, Vitamin E, Arginine, Matrixyl 3000, Argireline, Albatin, X50 Antiaging Cosmetic Drone, Hydroxyprolisilane – sunt, deci, avansate din punct de vedere tehnologic(seamănă cu niște drone cosmetice), care stimulează și intensifică procesele și funcțiile naturale ale pielii.

Elena Copăceanu, dermopigmentist

Tratamentul revoluționar al anului este, din punctul meu de vedere tehnica de micropigmentare a sprâncenelor fir cu fir DNA, o tehnică ce redă, prin diferite grosimi și culori ale pigmenților, densitatea naturală a sprâncenelor. Prin această tehnică, și acesta este lucru care îmi place cel mai mult la micropigmentarea sprâncenelor fir cu fir DNA, aspectul final este unul extrem de natural.

Ediția din aceste an, se reia după doi ani de pauză, așa că recuperăm prin prezența a peste 200 de branduri, a zecilor de experți beauty care susțin workshop-uri și prezentări pe scena Cosmobeauty și a celei mai așteptate Gale din Industria Beauty din România. Sunt peste 70 de firme care expun la ediția a 12-a a Cosmobeauty 2022 pe o suprafață de 2.000 mp. Accesul publicului este gratuit așa că, timp de 3 zile, în perioada 27-29 mai 2022, le așteptăm pe toate iubitoarele de frumos la Sala Polivalentă din București să testeze produse și tratamente de cosmetică, machiaj, coafură, manichiură-pedichiură, dermopigmentare, de remodelare corporală, dar și produse de dermatologie avansată și aparatură inovatoare de estetică medicală. ( Isabela Vasile, fondator Cosmobeauty).

