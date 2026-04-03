Leadership și educație profesională, recunoscute la Leaders & Influencers Awards

Ediția de colecție „Leaders and Influencers Awards' a transformat, în această primăvară, un spațiu exclusivist într-un veritabil punct de întâlnire al excelenței. Antreprenori de top, lideri din diverse industrii, personalități din media, artă și business s-au reunit într-un cadru elegant, unde performanța, inovația și viziunea au fost celebrate prin povești autentice și recunoaștere publică. Atmosfera rafinată, dialogurile inspiraționale și energia celor prezenți au conturat o seară în care standardele înalte au devenit numitorul comun.

Evenimentul a fost nu doar o gală de premiere, ci o platformă de inspirație și conexiune, în care liderii au împărtășit experiențe și valori. În acest context, Flavia Covaciu, fondatoarea conceptului, a transmis un mesaj puternic despre esența succesului: „Succesul înseamnă să poți spune, la finalul zilei, că ai dat tot ce ai avut mai bun — iar dacă nu, să ai curajul să fii mai bun mâine.'

Educația profesională, în centrul transformării industriei

Într-un domeniu în continuă dezvoltare, unde standardele sunt redefinite constant, educația profesională devine un pilon esențial al performanței. În cadrul galei, acest segment a fost adus în prim-plan, evidențiind importanța formării corecte și a responsabilității în construirea unei cariere solide.

NBP Academy – un reper în formarea specialiștilor

NBP Academy reprezintă un proiect construit din pasiune și viziune, devenind un spațiu dedicat excelenței în educația profesională. Prin programele sale, academia formează specialiști pregătiți să respecte cele mai înalte standarde în domeniul epilării definitive, al cosmeticii și al remodelarii corporale.

În spatele acestui concept se află Patricia Nahaiciuc, o antreprenoare care a transformat pasiunea pentru calitate într-un model de business solid. Descoperind lumea antreprenorială încă de la o vârstă tânără, aceasta s-a remarcat prin ambiție, autenticitate și dorința de a ridica nivelul serviciilor din industrie. Astfel, NBP Clinique s-a dezvoltat rapid, iar extinderea către zona educațională, prin NBP Academy, a venit firesc, ca o continuare a misiunii sale de a forma profesioniști dedicați.

Premiu pentru impact și leadership în educație

În cadrul galei, Patricia Nahaiciuc a fost distinsă cu premiul pentru

„Impact și Leadership în Educație și Formare Profesională – Dezvoltarea standardelor profesionale în epilare definitivă',

o recunoaștere a contribuției sale la profesionalizarea industriei și la formarea unei noi generații de specialiști.

Pe scenă, aceasta a subliniat importanța educației în performanță:

„Performanța reală vine din educație, disciplină și dorința de a face lucrurile corect. Prin NBP Academy ne dorim să formăm specialiști care nu doar execută, ci înțeleg și respectă standardele profesiei.'

Viziune și impact pe termen lung

Prin dezvoltarea NBP Academy, Patricia Nahaiciuc contribuie activ la schimbarea percepției asupra industriei de beauty, punând accent pe educație, responsabilitate și calitate ca „Epilarea definitivă este o necesitate, nu un moft' reprezintă direcția de schimbare a pieței pe care o susține și o construiește constant prin toate campaniile sale.

Recunoașterea oferită în cadrul galei Leaders & Influencers Awards confirmă faptul că leadershipul autentic se construiește nu doar prin rezultate, ci și prin impactul real asupra oamenilor și al domeniului în care activezi.

