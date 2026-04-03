Spectacolul modei și al tradiției reinterpretate, pe scena Leaders & Influencers Awards

Eleganța și creativitatea și-au găsit locul firesc în cadrul galei Leaders & Influencers Awards, unde moda a devenit un limbaj al identității și al expresiei autentice. Evenimentul a reunit lideri din diverse domenii, dar a oferit și un spațiu special industriei fashion, transformând scena într-un adevărat spectacol vizual.

Evenimentul, desfășurat pe 24 martie la Scenario – One Tower Floreasca, sub semnătura Flavia Covaciu, a adus împreună personalități din business, media, artă și sport, într-un cadru exclusivist în care excelența a fost celebrată în toate formele sale. La începutul serii, Flavia Covaciu a subliniat esența succesului autentic:

„Succesul înseamnă să poți spune, la finalul zilei, că ai dat tot ce ai avut mai bun — iar dacă nu, să ai curajul să fii mai bun mâine.'

Moda, între tradiție și inovație

Printre momentele speciale ale serii, fashion-ul a ocupat un loc aparte, demonstrând că stilul nu ține doar de estetică, ci și de viziunea antreprenorială, leadership-ul creativ și identitatea culturală a designerului. Publicul a fost purtat într-o călătorie vizuală în care tradiția românească a fost reinterpretată modern, elegant și autentic, sub semnătura unui profesionist care combină artă, strategie și excelență în business.

Zestre de România – tradiția dusă mai departe

Unul dintre cele mai apreciate momente ale serii a fost prezentarea semnată de Nadia Ionescu, fondatoarea brandului Zestre de România.

Brandul aduce în prim-plan autenticitatea valorilor românești prin piese vestimentare cusute manual, realizate cu atenție la detalii și respect pentru tradiție. Fiecare creație este dezvoltată în colaborare cu producători locali și realizată din materiale fabricate în România, susținând astfel meșteșugul și identitatea culturală.

Prezentarea fashion a adus pe catwalk-ul galei un adevărat spectacol, unde piesele vestimentare au captat atenția și aprecierea participanților. Conceptul „cusături cu ac de viață' a fost apreciat pentru originalitate și respectul pentru meșteșugul românesc.

După fashion show, în aplauzele tuturor, Nadia Ionescu a fost invitată pe scenă pentru a primi premiul „Creații vestimentare premium inspirate din tradiția românească', ca recunoaștere a viziunii sale, a impactului în industria modei și a modului în care promovează tradițiile românești ca semn al eleganței autentice.

Cătălin Botezatu, prezență emblematică pe scena galei

Seara a fost completată de prezența unuia dintre cei mai influenți designeri români, Cătălin Botezatu, care a fost premiat pentru întreaga sa activitate cu distincția „Excelență în fashion', grație colecțiilor sale curajoase și spectaculoase prezentate de-a lungul timpului pe marile podiumuri.

Designerul a oferit și o declarație emoționantă despre participarea sa la eveniment:

„Multă lume mă întreabă de ce am venit aici. Am venit pentru Flavia Covaciu, care reușește să facă evenimente atât de frumoase, cu oameni atât de speciali. Datorită vouă, exist! Mulțumesc consumatorilor de modă!'

Fashion ca expresie a identității

Prezența designerilor și a momentelor de fashion din cadrul galei Leaders & Influencers Awards a demonstrat că moda nu este doar despre tendințe, ci despre poveste, cultură și emoție.

Prin creațiile prezentate, seara a devenit nu doar un eveniment de premiere, ci și o celebrare a identității românești, reinterpretată cu eleganță și viziune pentru generațiile actuale.

Gala a oferit participanților nu doar momente artistice, ci și oportunitatea de a descoperi povești autentice de excelență și antreprenoriat. Prin prezența și prezentarea sa remarcabilă, Zestre de România a demonstrat că pasiunea pentru tradiție și valorile locale, combinate cu viziunea și profesionalismul antreprenorial, pot transforma un brand în reper al modei românești. Evenimentul a confirmat astfel că identitatea culturală și creativitatea de excepție merg mână în mână cu leadership-ul în industrie, iar Nadia Ionescu rămâne un exemplu de cum un brand românesc poate inspira generații întregi.

