Cinemaraton lansează Cinemaraton Play, platforma de streaming dedicată exclusiv filmului românesc

Cinemaraton, televiziune din portofoliul Clever Group, anunță lansarea Cinemaraton Play, o platformă de streaming dedicată în întregime filmului românesc, marcând astfel o evoluție naturală a televiziunii Cinemaraton în mediul digital.

De aproape un deceniu, Cinemaraton a readus în atenția publicului filme românești de patrimoniu, producții productii valoroase uitate, dar si creatii contemporane remarcabile. Prin această inițiativă, postul a contribuit la redescoperirea unor actori și regizori esențiali pentru cultura română. Cinemaraton Play continuă această misiune și o adaptează noilor obiceiuri de consum, oferind acces la conținut românesc de oriunde, oricând. Noua platformă va pune la dispoziție o selecție variată de filme clasice și contemporane, seriale și documentare, dar și producții originale, dezvoltate special pentru Cinemaraton Play. Toate acestea vor fi reunite într-un spațiu digital modern, ușor de utilizat, disponibil atât ca platformă online, cât și ca aplicație mobilă în Google Play și App Store.

Cinemaraton Play va funcționa pe bază de abonament, la un preț accesibil. În același timp, utilizatorii vor avea la dispoziție și opțiunea pay-per-view, care permite accesul la titluri individuale, inclusiv producții premium sau lansări speciale. „Lansarea Cinemaraton Play este un pas firesc în evoluția brandului Cinemaraton. După aproape 10 ani în care am readus filmul românesc în atenția publicului prin televiziune, era natural să facem trecerea către o platformă digitală, adaptată modului actual de consum. Ne dorim să oferim acces facil la filme românești, fie că vorbim despre producții clasice sau contemporane, dar și să dezvoltăm producții proprii care să completeze această ofertă și să ducă mai departe identitatea Cinemaraton', a declarat Adrian Bucă, director general Cinemaraton.

Prin lansarea Cinemaraton Play, canalul de televiziune din portofoliul Clever Group își consolidează rolul de promotor al cinematografiei românești și își propune să devină un reper digital pentru toți cei interesați de filmul autohton, atât din țară, cât și din diaspora.

