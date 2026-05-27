Breaking la cel mai înalt nivel: Cine va reprezenta România la Finala Mondială Red Bull BC One 

  Actualizat 27.05.2026, 14:42
Din București și Deva până pe scena mondială a breakingului. B-Girl Carla și B-Boy Crazy David au câștigat Finala Națională Red Bull BC One și vor reprezenta România la Toronto, unde vor lupta cu breakeri antrenați în cele mai importante cartiere ale culturii hip-hop: de la South Bronx, New York, locul unde s-a născut disciplina, până la Hongdae, Seoul, una dintre scenele care-au transformat Coreea de Sud într-o forță mondială a breakingului și nu numai. După 10 ani de pauză, într-un moment în care breakingul își confirmă forța globală, România are din nou campioni Red Bull BC One, iar comunitatea renaște. 

Red Bull BC One World Final are loc pe 29 noiembrie, la Toronto. În finala mondială vor concura câștigătorii etapelor naționale, selectați dintr-un circuit internațional care include peste 70 de evenimente în 27 de țări. La finala națională, aproape 3.500 de oameni au transformat centrul comercial ParkLake, din București, într-un ring urban. Cei mai buni 20 de  breakeri din România s-au luptat 1 la 1 într-o seară unde improvizația și spectacolul au fost cuvântul de ordine. Au fost peste 2 ore de dueluri intense, ca-n filme, unele tensionate, altele prietenești. S-a stat pe scări, pe jos, în picioare și la balcon; mii de voci au scandat alături de Macanache atunci când juriul a anunțat câștigătorii fiecărei runde. Dincolo de battle, a fost o seară despre comunitate și expresie prin dans. Dansatorii au demonstrat că breakingul înseamnă mai mult decât acrobație și spectacol, sport și artă în același timp: e o formă de exprimare în care muzica și identitatea dansează împreună, în cerc. 

Din juriu au făcut parte nume importante ale scenei: B-Boy Lee – Red Bull BC One All Star, B-Boy Marius – campion Red Bull BC One România în 2014, 2015 și 2016 și Franke – câștigătorul primei ediții Red Bull BC One România din 2012. În ring au intrat 4 fete și 16 baieți: B-Girl Carla, B-Girl Anto, B-Girl Mădă, B-Girl Shindy, B-Boy Armand, B-Boy Beat the Young Hustler, B-Boy Cool A, B-Boy Crazy David, B-Boy Noris by Nature, B-Boy Qal, B-Boy Soso, B-Boy Viky, B-Boy Was, B-Boy Ryan, B-Boy Chen, B-Boy Pyciu, B-Boy Bugz, B-Boy Clinkz, B-Boy Siko și B-Boy Spider G Balamuc.

La băieți, B-Boy Crazy David (David Sebastian Oprea) l-a învins în finală pe B-Boy Beat the Young Hustler, impunându-se printr-un stil spectaculos, complex și imprevizibil, construit în 18 ani de breaking. Născut la Deva, Crazy David are 33 de ani, este membru DLT Family și Underground Familia, a ajuns în Top 16 la Outbreak Europe și a fost finalist Red Bull BC One România în 2014. Street-artist și călător prin ADN, a trăit în ultimii ani între orașe, de la Timișoara la Brașov sau Italia, iar acum pleacă la Toronto ca noul campion Red Bull BC One România. „A fost o finală uimitoare. Mereu mi-am dorit să câștig Red Bull BC One. Am mai prins o finală, dar atunci am pierdut pentru că mental eram diferit. Acum m-am pregătit atât din punct de vedere mental, cât și fizic, mi-am schimbat alimentația. Cred în mine, știu cât am muncit.'  

La fete, B-Girl Carla (Carla Nicole Munteanu), elevă la un liceu în București, și-a confirmat statutul de una dintre cele mai valoroase reprezentante ale breakingului românesc, după ce a învins-o în finală pe B-Girl Shindy. Născută în Capitală, Carla a început cu hip-hop, a descoperit breakingul la 7 ani, are numeroase titluri internaționale, Premiul de Originalitate la „Românii au talent', șase titluri de campioană națională și experiența Finalei Mondiale Red Bull BC One Tokyo 2025 în spate. Sunt la a doua experiență de World Final și mă bucur că voi participa la competiția din Canada. Simt multă presiune, pentru că acolo sunt top 16, cei mai buni din lume.'

Cu gândul la provocările care-i așteaptă în Canada, cei doi vor purta nu doar culorile României, ci și energia unei comunități care a demonstrat încă o dată că breakingul înseamnă mult mai mult decât competiție. Macanache, MC-ul finalei naționale: „Mi s-a părut cel mai intens spectacol Red Bull BC One de până acum. Mai ales că a fost și la interior. Nici nu pot să-mi închipui ce-i în sufletul câștigătorilor de emoție. Eu am plâns, am plâns ca un copil mic, pentru că mi-am amintit de mine. E ceva foarte personal pentru mine'.

Breakingul, devenit oficial sport olimpic la Paris 2024, continuă să crească la nivel global, iar Red Bull BC One rămâne una dintre cele mai importante platforme internaționale dedicate culturii hip-hop și scenei de breaking. Competiția nu premiază doar execuția tehnică, ci și creativitatea, personalitatea și capacitatea dansatorilor de-a domina battle-ul în timp real.

Foto credit: Red Bull România

Petele pigmentare (hiperpigmentarea pielii) apar din cauza supraproducţiei de melanină, pigmentul responsabil de culoarea părului, a ochilor, respectiv a pielii.

Dacă lucrezi de acasă, ai multe avantaje: mai multă flexibilitate, mai puțin timp pierdut în trafic și libertatea de a-ți construi propriul ritm de lucru.

