HAMZA continuă expansiunea și deschide al 6-lea magazin în Palas Iași, în inima Atriumului

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Brandul românesc HAMZA continuă expansiunea la nivel național și anunță deschiderea celui de-al 6-lea magazin al său, în inima Atriumului din Palas Mall.

Noua locație marchează încă un pas important pentru brand, care a reușit să deschidă 6 magazine în mai puțin de un an și jumătate — o evoluție construită organic, prin consistență, atenție la produs și o comunitate care a crescut împreună cu HAMZA.

Deschiderea din Iași vine și cu o poveste personală pentru fondatorul brandului, Ștefan Hamza.

În urmă cu 4 ani, HAMZA participa la Romanian Creative Week, iar brandurile prezente în cadrul evenimentului aveau posibilitatea să expună câteva standere în Atriumul din Palas, pentru câteva zile.

„Îmi aduc aminte că făceam poze acelui colț de parcă era deja magazinul nostru. Poate pentru că, într-un fel, încercam să vedem viitorul înainte să existe.'

Astăzi, în același loc în care HAMZA exista temporar prin câteva piese expuse, brandul deschide un spațiu permanent.

„În spațiul unde cândva existam doar pentru câteva zile, acum construim ceva permanent.'

HAMZA a început acum câțiva ani într-un dressing mic, într-un apartament vechi, fără investiții externe și fără siguranța că proiectul va deveni ceea ce este astăzi. Totul a fost construit pas cu pas, în jurul unei idei simple: haine care nu doar arată bine, ci se simt bine atunci când sunt purtate.

Noul magazin din Palas Iași păstrează aceeași direcție estetică specifică brandului — un spațiu minimalist, curat și atemporal, construit fără exces, dar cu foarte multă atenție la atmosferă și experiență.

În locație vor fi disponibile colecțiile pentru bărbați, femei și copii, cele mai noi lansări HAMZA, dar și ediții limitate disponibile exclusiv în magazinele fizice.

Pentru brand, deschiderea celui de-al 6-lea magazin reprezintă mai mult decât o expansiune comercială.

„Uneori, viața schimbă lucrurile atât de încet încât nici nu realizezi când imposibilul începe să devină normal.'

Noul magazin HAMZA din Palas Iași se va deschide în luna iunie, în inima Atriumului.

Foto: HAMZA

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro