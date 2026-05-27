HAMZA continuă expansiunea și deschide al 6-lea magazin în Palas Iași, în inima Atriumului

Brandul românesc HAMZA continuă expansiunea la nivel național și anunță deschiderea celui de-al 6-lea magazin al său, în inima Atriumului din Palas Mall.

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
HAMZA continuă expansiunea și deschide al 6-lea magazin în Palas Iași, în inima Atriumului

Brandul românesc HAMZA continuă expansiunea la nivel național și anunță deschiderea celui de-al 6-lea magazin al său, în inima Atriumului din Palas Mall.

Noua locație marchează încă un pas important pentru brand, care a reușit să deschidă 6 magazine în mai puțin de un an și jumătate — o evoluție construită organic, prin consistență, atenție la produs și o comunitate care a crescut împreună cu HAMZA.

Deschiderea din Iași vine și cu o poveste personală pentru fondatorul brandului, Ștefan Hamza.

În urmă cu 4 ani, HAMZA participa la Romanian Creative Week, iar brandurile prezente în cadrul evenimentului aveau posibilitatea să expună câteva standere în Atriumul din Palas, pentru câteva zile.

„Îmi aduc aminte că făceam poze acelui colț de parcă era deja magazinul nostru. Poate pentru că, într-un fel, încercam să vedem viitorul înainte să existe.'

Astăzi, în același loc în care HAMZA exista temporar prin câteva piese expuse, brandul deschide un spațiu permanent.

„În spațiul unde cândva existam doar pentru câteva zile, acum construim ceva permanent.'

HAMZA a început acum câțiva ani într-un dressing mic, într-un apartament vechi, fără investiții externe și fără siguranța că proiectul va deveni ceea ce este astăzi. Totul a fost construit pas cu pas, în jurul unei idei simple: haine care nu doar arată bine, ci se simt bine atunci când sunt purtate.

Noul magazin din Palas Iași păstrează aceeași direcție estetică specifică brandului — un spațiu minimalist, curat și atemporal, construit fără exces, dar cu foarte multă atenție la atmosferă și experiență.

În locație vor fi disponibile colecțiile pentru bărbați, femei și copii, cele mai noi lansări HAMZA, dar și ediții limitate disponibile exclusiv în magazinele fizice.

Pentru brand, deschiderea celui de-al 6-lea magazin reprezintă mai mult decât o expansiune comercială.

„Uneori, viața schimbă lucrurile atât de încet încât nici nu realizezi când imposibilul începe să devină normal.'

Noul magazin HAMZA din Palas Iași se va deschide în luna iunie, în inima Atriumului.

Foto: HAMZA

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Renault 4L - ediția nr. 10 (Mașini de neuitat) Renault 4L - ediția nr. 10 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Porsche 964 - ediția nr. 9 (Mașini de neuitat) Porsche 964 - ediția nr. 9 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 54.9 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 54.9 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Welcome to the House of Trends
Advertorial
Welcome to the House of Trends
Cum te asiguri că alegi un apartament avantajos din punct de vedere financiar
Advertorial
Cum te asiguri că alegi un apartament avantajos din punct de vedere financiar
Cum să alegi un aer condiționat inverter pentru un confort constant în locuința ta?
Advertorial
Cum să alegi un aer condiționat inverter pentru un confort constant în locuința ta?
Ai văzut o ținută și ai vrut-o pe loc. Acum chiar poți. Noul Samsung Galaxy S26 Ultra vine cu o funcție care îți reconstruiește look-ul complet dintr-o singură fotografie. Și nu e singura surpriză.
Advertorial
Ai văzut o ținută și ai vrut-o pe loc. Acum chiar poți. Noul Samsung Galaxy S26 Ultra vine cu o funcție care îți reconstruiește look-ul complet dintr-o singură fotografie. Și nu e singura surpriză.
Pete pigmentare? Importanţa farmacistului în consilierea pacientului
Advertorial
Pete pigmentare? Importanţa farmacistului în consilierea pacientului
Cum alegi băuturile calde potrivite pentru productivitate și energie pe parcursul zilei
Advertorial
Cum alegi băuturile calde potrivite pentru productivitate și energie pe parcursul zilei
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Gestul lui Cristian Mungiu, la Cannes! Care este explicația
Gestul lui Cristian Mungiu, la Cannes! Care este explicația
Cum arăta Alexandra Căpitănescu înainte de celebritate. Este de nerecunoscut în prima sa apariție la TV
Cum arăta Alexandra Căpitănescu înainte de celebritate. Este de nerecunoscut în prima sa apariție la TV
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Publicitate
Adrian Despot, solistul trupei Vița de Vie: „Scena e singurul loc unde sunt 100% liber, unde sunt eu. E o libertate de care nu mă pot bucura ca și civil”
Adrian Despot, solistul trupei Vița de Vie: „Scena e singurul loc unde sunt 100% liber, unde sunt eu. E o libertate de care nu mă pot bucura ca și civil”
Ce este răcirea pasivă și cum poate reduce temperatura din locuințe fără să folosești aerul condiționat
Ce este răcirea pasivă și cum poate reduce temperatura din locuințe fără să folosești aerul condiționat
„Ucraina, Ucraina”. Max Korzh a adus atmosfera din marile peluze europene pe Arena Națională, cu scene impresionante
„Ucraina, Ucraina”. Max Korzh a adus atmosfera din marile peluze europene pe Arena Națională, cu scene impresionante
Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, iar angajații au stat de pază toată noaptea: „La 112 i s-a spus că nu este o urgență și să nu mai sune la ei”
Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, iar angajații au stat de pază toată noaptea: „La 112 i s-a spus că nu este o urgență și să nu mai sune la ei”
Antena 1
Ce i-a spus la ureche Gabi Tamaș Mariei Dumitru după eliminarea ei de la Survivor
Ce i-a spus la ureche Gabi Tamaș Mariei Dumitru după eliminarea ei de la Survivor
Ramona Olaru s-a întors la viața de la țară. Imaginea neașteptată care i-a surprins pe fani: „Mă întorc la origini”
Ramona Olaru s-a întors la viața de la țară. Imaginea neașteptată care i-a surprins pe fani: „Mă întorc la origini”
Imagini rare cu fiica Simonei Gherghe. Ana Săndulescu a împlinit 9 ani: „Ești frumoasă ca o floare albă de zăpadă”
Imagini rare cu fiica Simonei Gherghe. Ana Săndulescu a împlinit 9 ani: „Ești frumoasă ca o floare albă de zăpadă”
Ana Bodea a atras privirile la Cannes într-o ținută de zeiță a Greciei Antice. Detaliul lateral care a furat atenția tuturor
Ana Bodea a atras privirile la Cannes într-o ținută de zeiță a Greciei Antice. Detaliul lateral care a furat atenția tuturor
Unica.ro
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Ce a apărut la mormântul lui Mircea Lucescu. Totul s-a întâmplat la slujba de comemorare a regretatului antrenor, de față cu toți oamenii
Ce a apărut la mormântul lui Mircea Lucescu. Totul s-a întâmplat la slujba de comemorare a regretatului antrenor, de față cu toți oamenii
Wow, ce rochie, ce apariție!! Cum s-a afișat Theo Rose la Festivalul de Film de la Cannes, la brațul soțului ei, regizorul Anghel Damian. „Am fost alături de soția mea la o gală” FOTO
Wow, ce rochie, ce apariție!! Cum s-a afișat Theo Rose la Festivalul de Film de la Cannes, la brațul soțului ei, regizorul Anghel Damian. „Am fost alături de soția mea la o gală” FOTO
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din advertorial
Prize și întrerupătoare pentru exterior – siguranță și durabilitate pentru orice spațiu exterior
Prize și întrerupătoare pentru exterior – siguranță și durabilitate pentru orice spațiu exterior
Advertorial

+ Mai multe
Tendințe - Soft Tailoring pentru vara 2026
Tendințe - Soft Tailoring pentru vara 2026
Advertorial

+ Mai multe
Cum asortezi pantofii eleganți cu toc kitten în ținute rafinate?
Cum asortezi pantofii eleganți cu toc kitten în ținute rafinate?
Advertorial

Pantofii cu toc kitten revin constant în garderoba femeilor care aleg echilibrul dintre estetic și confort real.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC