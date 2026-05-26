Cum te asiguri că alegi un apartament avantajos din punct de vedere financiar

Alegerea unui apartament avantajos din punct de vedere financiar este una dintre cele mai importante decizii pe care le poți lua, fie că vrei să locuiești în el, fie că îl alegi pentru a face o investiție. Dincolo de emoția achiziției, este esențial să privești lucrurile dintr-o perspectivă logică, pentru a evita costuri ascunse sau alegeri care îți pot afecta bugetul pe termen lung.

Un apartament bun nu înseamnă doar un preț atractiv, ci și un echilibru între cost, locație, calitatea construcției și potențialul de valorificare în timp. Iată care sunt principalele aspecte pe care trebuie să le ai în vedere.

Locația

Primul pas este să analizezi cu atenție locația. Poți avea cel mai frumos apartament, dar dacă este amplasat într-o zonă slab conectată la transport, servicii sau locuri de muncă, valoarea lui poate stagna sau chiar scădea în timp. Caută zone cu infrastructură în dezvoltare, acces facil la mijloace de transport, școli, magazine și spații verzi.

De asemenea, verifică planurile urbanistice ale zonei, pentru a înțelege dacă există proiecte viitoare care ar putea crește valoarea proprietății sau, dimpotrivă, o pot afecta negativ. Un exemplu bun îl reprezintă apartamentele de vânzare în Pipera, situate într-o zonă care s-a dezvoltat semnificativ în ultimii ani și care oferă acces la numeroase centre comerciale, centre de business, școli de top și nu numai.

Raportul calitate-preț

Nu te lăsa atras doar de un preț mic, deoarece acesta poate ascunde probleme structurale, finisaje slabe sau costuri mari de întreținere. Analizează atent materialele folosite, anul construcției și starea generală a clădirii. Ideal este să te orientezi către ansambluri rezidențiale noi.

Este util să compari mai multe oferte similare din aceeași zonă pentru a înțelege prețul real al pieței. În plus, nu uita să iei în calcul și costurile adiționale, precum comisioanele agenției, taxele notariale sau eventualele renovări necesare.

Eficiența energetică

Un criteriu adesea ignorat, dar care a devenit din ce în ce mai important în ultimii ani, îl reprezintă eficiența energetică a apartamentului. O locuință bine izolată, cu centrală modernă sau sisteme de încălzire eficiente, îți poate reduce semnificativ cheltuielile lunare. Pe termen lung, aceste economii se adună și pot face diferența între o investiție profitabilă și una costisitoare.

În plus, apartamentele eficiente energetic sunt tot mai căutate pe piață, ceea ce le crește valoarea de revânzare. De exemplu, apartamentele cu 2 camere de vânzare din Aviației fac parte dintr-o dezvoltare care a obținut de la România Green Building Council titlul de „Green Homes Certification' – care marchează norme superioare de performanță și sustenabilitate. Toate unitățile rezidențiale sunt construite la standarde extrem de înalte, sunt prietenoase cu mediul înconjurător, durabile și eficiente energetic.

Randamentul investiției

Dacă achiziționezi apartamentul cu scopul de a-l închiria, trebuie să calculezi raportul dintre prețul de cumpărare și chiria lunară estimată, adică randamentul investiției imobiliare. În principiu, pentru ca o investiție să fie considerată profitabilă, aceasta trebuie să aibă un randament de cel puțin 6-7%. Dacă apartamentul se închiriază rapid și constant, investiția ta devine mai sigură și mai predictibilă. În schimb, dacă zona este mai puțin căutată, randamentul scade și riscul de perioade fără chiriași crește.

Nu trebuie să neglijezi nici potențialul de revânzare. Un apartament avantajos financiar este acela pe care îl poți vinde ușor în viitor, fără pierderi semnificative. Alege proprietăți în zone cu cerere constantă și evită personalizarea apartamentului, care ar putea limita interesul altor cumpărători.

Dacă vrei să cumperi un apartament într-o zonă premium din București, Skia Real Estate pune la dispoziție o selecție variată de proprietăți din portofoliul One United Properties și al altor dezvoltatori importanți. Agenția este recunoscută pentru expertiză în segmentul premium și pentru procesul său riguros de selecție a locuințelor.

În concluzie, un apartament avantajos este acela care îți oferă stabilitate, costuri predictibile și potențial de creștere în timp. Cu răbdare și atenție la detalii, poți alege un apartament care îți va aduce beneficii reale pe termen lung.

