Dacă lucrezi de acasă, ai multe avantaje: mai multă flexibilitate, mai puțin timp pierdut în trafic și libertatea de a-ți construi propriul ritm de lucru.

  de  ELLE
Cum alegi băuturile calde potrivite pentru productivitate și energie pe parcursul zilei

Dacă lucrezi de acasă, ai multe avantaje: mai multă flexibilitate, mai puțin timp pierdut în trafic și libertatea de a-ți construi propriul ritm de lucru. Dar există și provocări. Atunci când biroul este la câțiva pași de bucătărie, e foarte ușor să intri într-o rutină în care cafeaua devine soluția pentru orice: oboseală, lipsă de concentrare sau pauze dintre taskuri.

Totuși, băuturile pe care le consumi pe parcursul zilei îți influențează mai mult decât nivelul de energie. Ele pot avea impact direct asupra atenției, productivității și chiar asupra somnului de seară. Totuși, când lucrezi remote, ai avantajul că poți controla mult mai bine ce bei și când bei.

Cafeaua de dimineață rămâne cel mai bun aliat pentru concentrare

Nu e întâmplător faptul că majoritatea oamenilor își încep ziua cu o cafea. Cofeina stimulează sistemul nervos central și ajută la reducerea senzației de oboseală, ceea ce se traduce printr-un nivel mai bun de concentrare și atenție.

Diferența nu o face însă doar cantitatea de cafea consumată, ci și calitatea ei. O cafea bună, preparată rapid, poate schimba complet modul în care începi ziua de lucru. De aceea, tot mai multe persoane aleg variante practice precum cafeaua capsule, mai ales atunci când vor să economisească timp fără să facă niciun compromis privind gustul.

În plus, când lucrezi de acasă, micile ritualuri contează mai mult decât ai crede. Pauza aceea de câteva minute în care îți prepari cafeaua poate deveni delimitarea clară dintre timpul personal și începutul programului de lucru.

Ce poți bea după prânz fără să îți afectezi nivelul de energie

După ora 12:00 apare, de regulă, momentul în care energia începe să scadă. Este perioada aceea din zi în care atenția se pierde mai ușor, iar concentrarea devine mai dificilă.

Mulți aleg automat încă o cafea, însă nu este întotdeauna cea mai bună variantă. Dacă dimineața ai consumat deja suficientă cofeină, există și alternative care îți pot susține productivitatea fără să îți dea senzația de agitație.

Ceaiul verde este una dintre cele mai echilibrate opțiuni. Conține mai puțină cofeină decât cafeaua, dar oferă o stare de energie mai constantă și mai calmă. La fel de potrivită poate fi și o ciocolată caldă preparată din cacao de calitate, care oferă un boost mai blând și mai plăcut în a doua parte a zilei.

În a doua parte a zilei, mulți preferă băuturi mai echilibrate, care oferă confort și o pauză reală între taskuri. Un chai latte, o ciocolată caldă sau un cappuccino mai lejer pot fi variante potrivite atunci când vrei ceva cald, fără intensitatea unui espresso clasic.

Tocmai de aceea, sistemele care oferă mai multe tipuri de băuturi au devenit tot mai populare în rândul celor care lucrează de acasă. Variante precum capsule Tassimo sunt apreciate pentru diversitatea opțiunilor și pentru faptul că îți permit să prepari rapid atât cafea, cât și băuturi pe bază de cofeină, fără timp pierdut între ședințe sau taskuri.

De ce ar trebui să eviți cafeaua după ora 14:00

Una dintre cele mai frecvente greșeli în munca remote este consumul de cafea târziu, pentru a compensa scăderea de energie de după-amiază.

Problema este că efectele cofeinei rămân active în organism multe ore după consum. Chiar dacă simți că poți adormi fără probleme, calitatea somnului poate avea de suferit: adormi mai grea, somn este superficial sau ai o senzație de oboseală în dimineața următoare. Pe termen lung, acest obicei poate crea un cerc vicios: dormi mai prost, te trezești mai obosit și simți nevoia unei cantități mai mari de cafea a doua zi.

După ora 14:00, variantele fără cofeină sunt, de cele mai multe ori, o alegere mai bună. Ceaiurile de plante, infuziile cu ghimbir sau mentă și chiar o simplă pauză de câteva minute departe de ecran pot avea un efect mai bun asupra concentrării decât încă o cafea băută din reflex.

Când lucrezi de acasă, productivitatea nu depinde doar de aplicații, liste de taskuri sau tehnici de organizare. Contează și rutina zilnică, iar băuturile pe care le consumi fac parte din ea.

O cafea bună dimineața poate seta tonul întregii zile. Un ceai verde după prânz te poate ajuta să îți păstrezi concentrarea, iar o băutură fără cofeină seara poate contribui la un somn mai odihnitor.

În cele din urmă, nu este vorba despre a renunța la cafea, ci despre a înțelege când îți oferă energie și când e mai bine să alegi altceva. Iar, atunci când ai la îndemână soluții rapide și variate, rutina de lucru de acasă devine mai simplă și mai plăcută.

Sursa foto: Magnific.com

