G-Star RAW: trenduri fără compromisuri. Noua colecie disponibila pe epantofi.ro

Fondat în 1989, G-Star RAW și-a construit identitatea în jurul unei misiuni clare: redefinirea denimului. Unul dintre cele mai populare materiale din lume devine, în universul brandului, mult mai mult decât o simplă țesătură: se transformă într-un material sculptural, tratat cu aceeași precizie și atenție că o adevărată opera de design. Aproape trei decenii mai târziu, filosofia brandului rămâne neschimbată: forme autentice, funcționalitate și o estetică industrială recognoscibilă instant.

Nouă colecție de încălțăminte și accesorii G-Star RAW, disponibilă acum în magazinele CCC, MODIVO și epantofi.ro, continuă această direcție stilistică prin piese cu un caracter puternic, linii arhitecturale și detalii atent construite. O colecție care nu urmărește trendurile, ci le definește printr-o estetică urbană sofisticată și asumată.

Colecția feminină explorează relația dintre mișcare, confort și stil personal. Designerii G-Star RAW construiesc fiecare piesă pornind de la funcționalitate, fără a compromite estetică. Rezultatul este o garderoba modernă, unde fiecare detaliu are un rol precis, iar minimalismul capătă personalitate.

În zona de încălțăminte, sandalele negre Ellen se remarcă prin talpa robustă și liniile statement care adaugă forță oricărei ținute de vara. Modelele din liniaTammy, atât variantele de papuci, cât și cele de sandale, continuă această direcție urbană și sofisticată, fiind create pentru femeile care preferă un stil discret, dar memorabil. Sandalele din piele naturală și modelele geometrice cu platforma transformă casualul într-o estetică rafinată, cu influențe utilitare.

Mocasinii din piele întoarsă, inclusiv variantele cu toc, demonstrează latura mai soft a brandului, păstrând însă acea atitudine urbană specifică G-Star RAW. Pentru zilele calde, colecția este completată de slide-uri minimaliste în tonuri de negru, bej și maro — piese versatile care se integrează perfect într-o garderoba estivală contemporană.

Accesoriile urmează aceeași filosofie a designului inteligent. Pentru G-Star RAW, materialul reprezintă punctul de plecare al fiecărei creații, iar pielea naturală și texturile tehnice atent selectate definesc colecția de genți prin durabilitate și stil atemporal.

Gențile în nuanțe de ecru adaugă un accent sofisticat look-urilor urbane, în timp ce modelele cu influențe rock, efecte distressed și detalii multipocket confirmă ADN-ul industrial al brandului. Paleta cromatică rămâne minimalistă: griuri, negru și albastru, demonstrând că impactul vizual nu are nevoie de culori puternice. Shopper-ele oversized, modelele tip croissant bag' sau gențile cu bareta scurtă completează colecția cu acea energie effortless specifică denimului iconic G-Star RAW.

Colecția masculină continuă aceeași direcție estetică și pune accent pe design pur, funcționalitate și proporții perfect echilibrate. Sneakersii în tonuri de navy și slip-on-urile gri mizează pe minimalism sofisticat și confort urban, devenind piese-cheie pentru garderoba masculină contemporană.

Și accesoriile pentru bărbați sunt construite în jurul ideii de utilitate inteligență. Borsetele negre cu design curat, modelele oversized și gențile de weekend din piele naturală îmbină perfect stilul cu funcționalitatea, într-o estetică masculină modernă și autentică.

Nouă colecție G-Star RAW este disponibilă în CCC, MODIVO și epantofi.ro, atât online, cât și în magazinele fizice. Un univers vestimentar creat pentru cei care preferă să își definească propriul stil, nu să urmeze regulile impuse de tendințe.

