Peek & Cloppenburg deschide cel de-al 13-lea magazin din România

Peek & Cloppenburg își continuă expansiunea în România și își va deschide cel de-al 13-lea magazin pe 2 aprilie 2026. Noua locație din Arena Mall din Bacău oferă clienților o gamă largă de branduri de modă cunoscute pe o suprafață comercială spațioasă de aproximativ 2126 metri pătrați.

Clienții vor găsi aici o selecție de peste 100 de mărci de top, precum Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Hugo, Polo Ralph Lauren, Liu Jo, Guess, Adidas, The North Face și Antony Morato. Sortimentul este completat de mărcile exclusive Jake*s și Christian Berg ale căror colecții versatile propun stiluri moderne pentru o varietate de ocazii. Clienții care caută ținuta perfectă pot profita, de asemenea, de serviciul gratuit de personal shopping disponibil în noul magazin pentru deținătorii de carduri INSIDER. Într-o atmosferă relaxată, experții în modă P&C oferă consultanță individuală adaptată la mărime, preferințe de stil și alegeri de culoare.

„Suntem încântați să deschidem un nou magazin în România și să prezentăm cele mai recente tendințe clienților noștri din Bacău, în această locație remarcabilă. Cu portofoliul nostru divers de mărci, ne propunem să creăm un mediu inspirațional de cumpărături și să venim cu un suflu stilistic proaspăt' spune Alina Șerban, Regional Sales Manager al Peek & Cloppenburg.

Simona Trașcă – Project Manager deschidere magazin P&C Bacău

Vasilev Neofit – Sales Director Management CEE

Mihaela-Rodica Drăgulin – General Sales Manager magazin P&C Bacau

Alina Șerban – Regional Sales Manager

Pentru a sărbători deschiderea magazinului, vizitatorii se pot aștepta la un program variat de deschidere, cu numeroase surprize și oferte exclusive. Muzică live, băuturi răcoritoare și activități suplimentare vor crea o atmosferă vibrantă în magazin. În plus, clienții vor primi o reducere exclusivă de 20% la noua lor piesă preferată.

Grupul Peek & Cloppenburg (Viena/Düsseldorf), cu sedii în Düsseldorf și Viena, s-a remarcat ca unul dintre cei mai mari retaileri de modă multi-brand din Europa. Accesibil prin intermediul a cinci magazine online și situat central în peste 160 de magazine, P&C este un furnizor omnichannel care oferă clienților o experiență de cumpărături personalizată, punând la dispoziție o selecție de tendințe de modă atent alese, provenite de la branduri premium, mărci tinere și trendy, precum și branduri inovatoare exclusive P&C. Astăzi, aproximativ 16.000 de angajați lucrează pentru grupul de companii din 16 țări. Pe lângă P&C, grupul de companii mai include și producătorul de îmbrăcăminte pentru bărbați ANSON’S și Magasin du Nord.

Program

Luni-Duminică 10:00 – 21:00

Adresa

Arena Center​ – Strada Ștefan cel Mare nr 28, Bacău, 600360, România

General Sales Manager

Mihaela-Rodica Drăgulin

