Therme București redeschide cea mai mare plajă urbană din Europa și lansează Therme Summer Fest: 100 de zile de vară ca un festival

Therme București dă startul oficial al verii și redeschide, începând cu 30 mai, plajele Sands of Therme și Galaxy Horizon, sub conceptul noului sezon estival: Therme Summer Fest„O vară ca un Festival',100 de zile de vacanță, muzică și wellness. O experiență care transformă vara în oraș într-o vacanță continuă, la doar câteva minute de Capitala.

Timp de 100 de zile, cea mai mare plajă urbană din Europa devine destinația de vacanță completă, unde fiecare zi aduce atmosfera unui festival: muzica, pool parties cu DJ live, sporturi pe nisip, oferte speciale și jocuri, programe speciale wellness, atmosfera exotica, relaxare sub palmieri și activități pentru întreaga familie.

Therme Summer Fest este invitația noastră de a transforma fiecare zi de vară într-o experiență memorabilă. Am creat un concept care combină energia unui festival cu relaxarea și răsfățul unei vacanțe exotice și confortul unui city escape accesibil oricând. Ne dorim ca Therme Bucuresti să fie locul unde oamenii vin să se bucure de muzică, soare, wellness și timp de calitate alături de cei dragi.', a declarat Andrada Șeitan, Director Marketing & PR Therme București.

Și pentru că vacanța perfectă înseamnă și o stare de bine deplină, răsfăț și o piele strălucitoare, Therme relansează programul de activități wellness de vară, incluse în tariful de acces. Programul este construit în jurul adaptării organismului la temperaturile ridicate din timpul verii, îngrijirii și protejării pielii în sezonul cald, precum și terapiilor respiratorii dedicate stării generale de wellbeing și revitalizare.

Start spectaculos pentru cele 100 de zile de vară 

Weekendul de deschidere (30 mai-1 iunie) aduce primele pool party-uri ale sezonului direct pe plaja Sands of Therme, într-o atmosferă inspirată de festivalurile estivale internaționale.

Sâmbătă, 30 mai, între orele 14:30 și 16:30, piscina exterioară devine scena primului Day Pool Party al verii, alături de Andrew Maze & MC Ddy. Duminică, 31 mai, energia continuă cu un mega beach party cu DJ Pete Palak, programat între 16:00 și 19:00. Luni, 1 iunie, vibe-ul exotic continuă cu Havana Party, unde DJ Dxanger aduce ritmuri tropicale și atmosferă de vacanță până la apus.

Aceste evenimente marchează începutul unui sezon întreg de petreceri pe plajă, DJ sets live, experiențe create special pentru atmosfera Therme Summer Fest dar și un program amplu de activități de wellness concepute pentru îngrijirea pielii și sănătatea corpului pe perioada verii.

Minivacanța de 1 Iunie: acces special pentru copii și activități dedicate familiilor

Pentru că deschiderea sezonului coincide cu minivacanța de 1 Iunie, Therme București pregătește multe surprize în cele trei zile speciale dedicate familiilor și copiilor, în perioada 30 mai – 1 iunie. Toți copiii cu vârsta de până la 14 ani beneficiază de upgrade gratuit din zona Galaxy în zona The Palm și pe plaja Sands of Therme, în timp ce adulții însoțitori vor achita doar tariful standard pentru accesul în The Palm.

În plus, cei mici se vor bucura de ateliere de creație și petreceri cu baloane pe plajă, activități și interactive în zona Galaxy, activități coordonate de animatori, experiențe outdoor special create pentru atmosfera de vacanță.

Vacanță exotică fără să pleci din oraș

Cu peste 30.000 mp de nisip fin, piscine outdoor, palmieri, pool bars și zone de relaxare premium, plajele Sands of Therme și Galaxy Horizon continuă să fie printre cele mai populare destinații estivale urbane din atât pentru publicul local, cât și pentru turiștii din Europa.

Therme Summer Fest continuă astfel susținerea poziționării Bucureștiului ca destinație urbană de lifestyle, entertainment și wellbeing și în sezonul de vară. Pe parcursul celor 100 de zile, Therme Summer Fest transformă plajele Therme într-o adevărată destinație de vacanță, cu pool parties și DJ sets live, seri tematice cu vibe mediteranean, competiții sportive pe nisip, activități pentru familii și copii, experiențe wellness indoor & outdoor, zone premium de relaxare și o atmosferă vibrantă completată de gastronomie de vacanță și cocktail culture până târziu în noapte.

Plaja Galaxy Horizon oferă o experiență dedicată familiilor, cu piscine exterioare, zone de joacă și spații de relaxare pentru toate vârstele. Toboganele acvatice indoor sunt indragite de copii de toate varstele, indiferent de vremea de afara. Pentru cei care își doresc un plus de confort, zona Horizon+ pune la dispoziție baldachine, cuiburi și șezlonguri premium, într-un cadru exclusivist, cu vedere panoramică asupra lacului.

Therme Summer Sports: sport, energie și competiții pe nisip

Sub umbrela Therme Summer Sports, plajele Therme devin și în acest an spațiul ideal pentru competiții sportive și activități outdoor. Pe parcursul verii, terenurile de pe plajă vor găzdui turnee de volei și alte competiții dedicate sporturilor pe nisip, într-o atmosferă relaxată, unde adrenalina competiției se îmbină cu vibe-ul specific Therme Summer Fest.

Noutăți wellness și experiențe premium în sezonul 2026

Vara aceasta, Therme aduce și experiențe noi dedicate stării de bine, și lansează în premieră tratamentele faciale express Instant Wellness', concepute pentru revitalizare rapidă și relaxare completă în timpul unei zile de vară. Conceptul Therme Summer Fest combină astfel entertainment-ul, wellness-ul și socializarea într-o experiență urbană completă, gândită pentru toate generațiile.

Programul complet al evenimentelor și biletele sunt disponibile pe therme.ro și în aplicația mobilă myTherme.

Foto: Therme

