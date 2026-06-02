„ARRIVEDERCI, ROMA!”  concert inspirat de Ziua Naţională a Italiei, cu tenorul ŞTEFAN von KORCH şi soprana OANA MARIA ŞERBAN, pe 10 iunie la Sala Dalles

În luna Zilei Naţionale a Italiei, îndrăgitul tenor gazdă Ştefan von Korch şi fermecătoarea soprană Oana Maria Şerbanvă invită într-un itinerar sonor ce îmbină eleganța ariilor de operă cu farmecul canzonetelor și energia nestăpânită a tarantelelor, în concertul „Arrivederci, Roma!'

Tenorul gazdă al seriei Musical Extravaganza, Ştefan von Korch spune: «„Arrivederci, Roma!' este concertul începutului de vacanţă, un concert-spectacol ce vă poartă într-o veritabilă călătorie imaginară prin inima Italiei, de la est la vest și de la sud la nord, pe traseul marilor creații ale artei lirice: de la arie la canzoneta şi tarantella, şi dincolo de acestea prin orizontul pop-opera, vom străbate patria muzicii de suflet.'

Din însoritul Napoli, locul de origine al sprinţarelor canzonete, până la Roma monumentală, încărcată de istorie spectatorii vor tranzita, cu gândul, Italia, prin intermediul unor pagini muzicale celebre.

Biletele sunt disponibile pe Ticketstore.ro, BiletlaTeatru.ro, Startickets.ro şi DynamicTicket.ro, la preţuri începând de la 59 lei, până pe 1 iunie. 

Ole Torero' – 5 iunie Teatrul Constantin Tănase

„Arrivereci, Roma!' – 10 iunie – Sala Dalles

„Sous le ciel de Paris' – 12 iulie Sala Dalles

„Duelul Tenorilor' – 14 septembrie – Teatrul Naţional – Sala Studio

„Granada' – 23 octombrie – Teatrul de Revistă Constantin Tănase – bilete în curând

„Invitaţie la Vals' – 6 noiembrie – Bucureşti, Teatrul Constantin Tănase

„Invitaţie la Vals' – 8 noiembrie – Filarmonica Sibiu – Sala Thalia

„Invitaţie la Vals' – 12 noiembrie – Filarmonica Oltenia Craiova

„Invitaţie la Vals' – 15 noiembrie – Palatul Cultural – Filarmonica Arad

„Invitaţie la Vals' – 22 noiembrie – Filarmonica Paul Constantinescu – Ploieşti

„Zaraza' – 25 noiembrie – Sala Dalles

„Christmas Extravaganza' – 18 decembrie – Teatrul de Revistă Constantin Tănase

„CARMINA BURANA ' – 21 februarie 2027 – Sala Palatului

Despre protagonişti

Ştefan von Korch – Tenor, solist gazdă 

Ştefan von Korch, aplaudat pentru linia de tenor din Carmina Burana dar şi pentru rolurile din „I Puritani,' „Bărbierul din Sevilla', „Rigoletto', „Elixirul Dragostei,' sau „Falstaff', încântă publicul lunar în postura de solist-gazdă şi coordonator artistic al stagiunii Musical Extravaganza, proiect de pionierat cultural derulat în capitală, cu extensii şi pe scenele din Braşov, Piteşti, Sibiu, Craiova şi Târgu Mureş. 

 Cu o prezenţă dinamică în viaţa culturală naţională şi nu numai, Ştefan von Korch a fost deja prezent de la început de an pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, la Filarmonica Braşov, Sibiu, Târgu Mureş, Arad şi pe scena Operei Naţionale din Iaşi în „Văduva veselă 2.0,' în regia lui Andrei Şerban. 

În 2025 a fost singurul solist român în concertele  de mare tradiţie Los Tres Tenores, ' din America Centrală, alături de solişti din Spania şi Honduras, a debutat la Ateneul Român în Concert la Curtea Imperială,' a deschis stagiunea Filarmonicii Arad cu Carmina Burana', lucrarea sa „semnătură,' în care a şi început anul pe scena Filarmonicii de Stat Transilvania . 

Este vocea inconfundabilă  pentru linia de tenor din Carmina  Burana – un pasaj aflat la limita capacităţilor vocii masculine, prin a cărui interpretare navighează cu o ușurință debordantă. Graţie manierei de interpretare  acestei lucrări a fost invitat în peste 40 de spectacole de Carmina Burana, în  Filarmonicile şi Instituţiile de cultură din ţară, dar şi peste hotare, în 2024 revenindu-i onoarea de deschide Festivalul Palermo Classica în această lucrare, cu o apariție aclamată în presa din peninsulă şi din România deopotrivă.

Numele său se leagă şi de peste 15 spectacole la Opera Naţională din Bucureşti unde a fost de-a lungul vremii invitat în „Bărbierul din Sevilla,, „Elixirul Dragostei' şi „Falstaff,' dar şi de premiera naţională a operei I Puritani,' de Vicenzo Belinni, una din cele mai înalte partituri scrise pentru voce masculină. 

Anul 2024 l-a încheiat cu apariţii de marcă la Teatrul Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian,  la  Sala Palatului şi la Filarmonicile din Târgu-Mureş şi Timişoara. 

În anul 2023 a fost singurul solist român din turneul China Tour 2023, alături de Orchestra Reino de Aragon din Spania.

A bucurat publicul cu vocea sa în 3 premiere naţionale: I Puritani' şi La Sonnambula,' ambele de Vicenzo Bellini, lucrarea vocal-simfonică Messa di Gloria' de Rossini, dar şi în premiera europeană Traiano in Dacia.'

 În decursul vremii a interpret al rolurile specifice vocii lui din foarte cunoscutele opere: Rigoletto', Bărbierul din Sevilla', Elixirul Dragostei', Don Pasquale', pe scenele Operelor din Bucureşti, Cluj şi Iaşi şi este o prezenţă constantă pe scenele filarmonicilor naţionale, Requiemul' de Mozart, „Oratoriul de Crăciun' de Bach şi „Longesangt' de Mendelssohn.

Pe plan internaţional a concertat la Metropolitan Concert Hall Tokyo, Zhuhai Opera House, Nanjing Poly Grand Theatre şi Chongqing Grand Theatre, Opera Kaiserslautern Germania, Auditoriumul din Zaragoza, Palatul Steri din Palermo, Teatro Verdi Padua Italia, Sala de concerte a Academiei de Muzica Zurich, Teatrul National Bratislava. 

Oana Maria Şerban – Soprană 

Cu un zâmbet cald și o voce care îmbină sensibilitatea cu forța, Oana Șerban cucerește scenele din țară și din străinătate. Timbrul ei aparte are puterea de a transforma fiecare piesă într-o poveste și fiecare notă într-o emoție. De la energia rolurilor de operă, la delicatețea pop-operei și bucuria musicalului, Oana trăiește fiecare apariție pe scenă ca pe o întâlnire cu publicul de suflet. 

În anul curent soprana Oana Maria Şerban a fost „Elle' – unicul personaj din „Frumosul indiferent' şi „Vocea umană,' pe scena Teatrului Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian,' a interpretat personajul Miss Honey în „Matilda,' musicalul Operei Comice pentru Copii premiat în Gala UNITER  şi a dubutat în rolul Rosina din „Barbierul din Sevilla' de Rossini, producţie a Operei Naţionale din Bucureşti. 

Anul trecut, talentata soprană de coloratură a cântat în Grădinile Palatului Versailles, cu ocazia deschiderii Jocurilor Olimpice de la Paris, a performat la Musikverein din Viena  în rolul Dochiţa din Opereta „Crai nou', alături de Opera Naţională din Bucureşti şi a debutat la Opera Națională din București în 2023  în rolurile Olympia din opera Povestirile lui Hoffmann, de J.Offenbach, Gilda din opera Rigoletto de Giuseppe Verdi, si cel mai recent Susanna, din opera Nunta lui Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart. Este eroina favorită a celor mici în roluri memorabile pe scena Operei Comice pentru copii, unde a fost, printre altele, Rosina din opera Bărbierul din Sevilla, Clorinda din opera Cenușăreasa, ambele de Gioachino Rossini, Norina din opera Don Pasquale și Adina, din opera Elixirul dragostei, de Gaetano Donizetti.

Despre stagiunea Musical Extravaganza

Concertele au menirea de a oferi publicului bucuria întâlnirii cu nume reprezentative ale scenei lirice, într-un cadru mai restrâns, ce oferă o perspectivă diferită asupra actului artistic faţă de cea de pe impozanta scenă a operei, dar şi de a apropia genul clasic de publicul de toate vârstele.  Spectatorii sunt invitaţi să îşi admire soliştii preferaţi într-o atmosferă selectă, completată de un acompaniament de cameră, ce pune în valoare interpreţii într-o lumină caldă şi personală.

Prima stagiune Musical Extravaganza, derulată sub îndrumarea artistică a tenorului Ştefan von Korch, a inclus peste 20 concerte de succes, in care au încântat publicul, împreună cu solistul amfitrion: soprana Cristina Maria Oltean, soprana Daniela Bucşan, tenorul Alin Stoica,  baritonii Adrian Mărcan, Lucian Petrean şi Fang Shuang, pianistul Alexandru Burcă, acordeonistul Emy Drăgoi, pianista Bogdana Cocîrlea, Orchestra Filarmonicii Piteşti şi Orchestra Teatrului Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian – în formula de salon.

Pentru a fi la curent cu evenimentele următoare vă invităm pe pagina Musical Extravaganza. 

Foto: Musical Extravaganza

