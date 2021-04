Lucruri inedite pe care nu le știai până acum despre Regina Elisabeta a II-a

Pe 21 aprilie 2021 a avut loc aniversarea de 95 de ani a Reginei Elisabeta a II-a. Această aniversare este complet diferită, având în vedere și dispariția soțului ei, Prințul Philip, Duce de Edinburgh, la vârsta de 99 de ani.

Ți-am pregătit o listă inedită de lucruri pe care nu le știai până acum despre viața impresionantă a Reginei Elisabeta a II-a și pe care merită să le descoperi.

1. Există un motiv întemeiat pentru care poartă piese vestimentare în culori neon

Cu siguranță ai remarcat până acum stilul Reginei Elisabeta a II-a, cu care deja ne-a obișnuit la fiecare apariție publică. Garderoba sa este compusă din piese iconice și cu care, de cele mai multe ori, nu poate da greș. Alege piese vestimentare în culori neon tocmai pentru că o poți remarca de la depărtare și iese în evidență mult mai ușor.

2. Se folosește de poșetă pentru a transmite semnale personalului ei

Geanta Reginei Elisabeta a II-a nu vine în completarea ținutei acesteia și nu este un simplu accesoriu în care își ține la îndemână o oglindă, un ruj, ochelarii sau un stilou. Ei bine, cu ajutorul poșetei indică personalului ei diferite semnale. Spre exemplu, dacă își mută geanta de la o mână la cealaltă, înseamnă că este pregătită să încheie conversația pe care o are cu cineva. Conform The Telegraph, dacă își pune geanta pe masă la o cină, indică faptul că își dorește ca evenimentul să se încheie în următoarele cinci minute.

3. Bea un pahar de șampanie în fiecare zi

Când vine vorba de băuturi alcoolice, Regina Elisabeta a II-a preferă șampania Bollinger. Mai mult decât atât, bea un pahar de șampanie în fiecare seară, înainte de culcare. Dezvăluirea a venit din partea verișoarei ei, Margaret Rhodes.

4. Mașina sa nu are nevoie de număr de înmatriculare

Da, așa este! Este singura persoană din Marea Britanie care poate conduce fără ca mașina ei să aibă număr de înmatriculare. În plus, nici nu are nevoie de pașaport atunci când călătorește în jurul lumii.

5. Este monarhul cu cea mai lungă domnie din istoria Marii Britanii

Regina Elisabeta a II-a este cel mai longeviv monarh britanic. A primit această distincție în 2015, când a marcat 63 de ani de când s-a urmat pe tron. A depășit-o și pe stră-străbunica sa, Regina Victoria.

6. Atunci când i se dăruiește un animal rar, îl donează grădinii zoologice din Londra

De-a lungul vieții sale, a primit mai multe animale, cum ar fi un elefant, două broaște țestoase, un jaguar sau castori.

7. Susține peste 600 de organizații caritabile

Nu este un secret că se implică în mai multe acțiuni caritabile. A găzduit Not Forgotten, un eveniment caritabil care susține veteranii de război.

8. Ziua de naștere a Reginei Elisabeta a II-a este în aprilie, însă și-o serbează în iunie

Trooping the Colour este numele tradiționalei parade militare care e organizată în fiecare an pentru a celebra ziua de naștere a Reginei Elisabeta a II-a. Are loc în centrul Londrei și în mod normal participă sute de militari și zeci de mii de cetățeni britanici.

9. A fost primul monarh britanic care și-a sărbătorit nunta de diamant

Regina Elisabeta a II-a a celebrat aniversarea a 60 de ani de la căsătoria cu Prințul Philip la Broadlands, fiind și locul în care Prințul Charles și Prințesa Diana și-au petrecut luna de miere.

10. Și-a făcut cont de Facebook în 2010

S-a alăturat platformei de socializare în 2010, cu o pagină care se numea The British Monarchy. Ea este prezentă și pe Twitter, iar contul @theroyalfamily este administrat de către personalul palatului.

11. Adoră câinii

Regina Elisabeta a II-a adoră câinii din rasa Corgi, iar în timpul domniei sale a avut peste 30. Primul ei câine, Susan, a fost un cadou pe care l-a primit cu ocazia împlinirii vârstei de 18 ani, în 1944. Whisper, ultimul ei câine Corgi, a murit în 2018.

12. A fost primul monarh britanic care a vizitat China, în 1986

Un alt lucru surprinzător despre Regina Elisabeta a II-a este că în 1986 a făcut o vizită în China.

13. A trimis primul e-mail în 1976

Primul e-mail trimis de Regina Elisabeta a II-a a fost în 1976, de la o bază a armatei britanice.

14. A mers pentru prima dată cu metroul londonez în mai 1939

În mai 1939, Regina Elisabeta a II-a a fost însoțită de sora ei, Prințesa Margariet și guvernanta ei, Marion Crawford, atunci mergând și pentru prima dată cu metroul. A mers din nou cu metroul în 1969.

15. Are o pasiune pentru cai

Pasiunea Reginei Elisabeta a II-a pentru cai a început la vârsta de patru ani. Ea a primit atunci primul ei ponei, un Shetland pe nume Peggy, de la bunicul ei, Regele George al V-lea. În 1953, a câștigat primul premiu ca proprietar, când calul ei, Choir Boy, a primit The Royal Hunt Cup.

16. În 2002, când a aniversat Jubileul de Aur, a găzduit primele concerte publice în grădina Palatului Buckingham

În 2002, Regina Elisabeta a II-a a sărbătorit Jubileul de Aur. Cu ocazia asta, concertele publice pe care le-a găzduit în grădina Palatului Buckingham au fost unele dintre cele mai urmărite concerte pop din istorie, atrăgând peste 200 de milioane de telespectatori. La al doilea concert, au fost prezenți aproximativ un milion de oameni.

17. În 2004 a găzduit primul eveniment dedicat femeilor de la Buckingham

Pe lângă nenumăratele evenimente caritabile și angajamente regale, Regina Elisabeta a fost gazda unui eveniment care a celebrat femeile. Acesta s-a numit Women of Achievement și a avut loc în martie 2004.

