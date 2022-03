Lucescu, primele declarații după întoarcerea în țară: „Sufletul și inima mea sunt la Kiev”

Mircea Lucescu, antrenorul român al echipei Dinamo Kiev, a revenit în țară vineri, după ce a decis să părăsească Ucraina invadată de armatele rusești. Deși inițial antrenorul lua în considerare ideea de a rămâne în Ucraina, acesta a dezvăluit faptul că a fost convins de familia aflată în România să se întoarcă în țară. El a făcut comentarii despre luptele care se poartă acum în țara vecină și despre capacitatea extraordinară de a rezista a ucrainenilor.

„Soția și membrii familiei mele au văzut imaginile de la TV și m-au rugat de mai multe zile să revin în România. Asta am făcut, după ce am vorbit cu președintele și cu jucătorii. Sunt în contact cu ei, a trebuit să găsesc o modalitate să îi iau de la Kiev. Mai ales pe jucătorii cu familii. Unii dintre ei au mulți copii. Nu a fost nicio televiziune la baza lui Dinamo. Televiziunea ucraineană nu a vrut să distragă populația și nu au existat imagini multe cu războiul. Multe informații au ajuns la mine de la rude din România și de mai mulți prieteni de peste tot din lume, chiar și de la Brescia”, a declarat Mircea Lucescu, citat de new.sport.ua.

Lucescu, în vârstă de 76 de ani, este cel mai de succes antrenor român, cariera sa internațională incluzând contracte cu echipe din Ucraina precum Șahtior Donețk (2004-2016) și Dinamo Kiev (din 2020 până în prezent), dar și din Rusia, precum Zenit Sankt Petersburg, alături de care a lucrat vreme de un an. Cunoscând îndeaproape situația socială și politică din Ucraina, Lucescu a declarat:

„Ucrainenii sunt un popor mândru, sunt atașați de pământul lor. Pot garanta că vor lupta și că vor rezista mult timp. Oamenii din Rusia sunt sigur că sunt împotriva războiului. Am văzut imagini cu demonstrații la Sankt Petersburg și Moscova. Președintele Putin a pornit războiul, nu cetățenii ruși. De-abia aștept să mă întorc la Kiev pentru a-mi duce la capăt contractul cu Dinamo, chiar dacă mi se pare greu de crezut că asta se va întâmpla. Dar nu îmi spuneți că am venit la o viața normală în România. Este o mare greșeală. Sufletul și inima mea sunt la Kiev. Sunt alături de jucătorii mei și de toți care sunt acolo. Sunt norocos că am ajuns în România, dar sunt alături de oameni rămași în Kiev”.

Mircea Lucescu a revenit în țară într-o lungă călătorie cu mașina, către Republica Moldova și mai apoi spre Iași. El a fost însoțit de colaboratorii săi, Arcadie Zaporojanu, Emil Caras și Ognjen Vukoievic.

„M-am hotărât cu greu să plec. Și a trebuit să o facem limitând riscurile. Am plecat noaptea, iar în primii 100 de kilometri parcurși nu am depășit viteza de 20 de kilometri pe oră. Obiectivul era să ajungem la granița cu Moldova. Acolo am găsit o coadă de cinci kilometri. Am stat în mașină aproape o zi pentru a parcurge 500 de kilometri, dar a fost singura modalitate prin care să evităm riscurile”, a declarat Mircea Lucescu.