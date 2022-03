Grănicerul ucrainean de pe Insula Șerpilor, care a spus celebra înjurătură „Russian warship, go fuck yourself!”, a fost decorat

Soldatul ucrainean de pe Insula Șerpilor, care a spus celebra înjurătură „Russian warship, go fuck yourself!”, s-a întors acasă și a fost decorat.

Soldatul ucrainean de pe Insula Șerpilor a fost decorat pentru serviciile sale, a anunțat Ministerul Apărării de la Kiev. Inițial acesta a fost declarat mort alături de camarazii săi, însă ulterior a ieșit la iveală faptul că a fost, de fapt, luat prizonier și eliberat ulterior.

Ministerul ucrainean al Apărării a anunțat că Roman Hribov a fost eliberat din captivitate și acum se află acasă, în orașul său natal, Cerkasi. De asemenea, un video și o fotografie cu soldatul fiind decorat au fost postate pe conturile de Twitter ale ministerului.

Roman Hrybov, the author of the famous Russian Warship, Go F*** Yourself' phrase, returned from Russian captivity to his native Cherkasy region. Glory to the Hero! #GlorytoUkraine pic.twitter.com/uruPgkBLGv

#Ukraine Roman Hrybov, the Ukrainian soldier, who said the now-famous „Russian warship, go fuck yourself” phrase when asked to surrender, returned home. It was initially thought that Hrybov and all the border guards on Snake Island were killed. Hrybov was captured by Russians pic.twitter.com/RVzfzK3ii4

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) March 29, 2022