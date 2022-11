Filme biografice care au fost criticate de protagoniștii poveștilor reale

Filmele din această listă, care au avut la bază poveștile unor persoane reale, nu au fost deloc pe placul oamenilor respectivi, aceștia susținând că evenimentele descrise au fost prezentate într-un mod fals și denigrator.

1. The Fifth Estate

În The Fifth Estate este expusă relația dintre Julian Assange, fondatorul organizației WikiLeaks, care e interpretat în film de Benedict Cumberbatch, și colegul lui, Daniel Berg, jucat de Daniel Brühl. Assange a încercat să-l convingă pe actor să renunțe la proiect, cei doi discutând despre acest subiect în timpul producției, pe motiv că e bazat pe o minciună și că scopul ar fi denigrarea lui.

2. The Theory of Everything

The Theory of Everything are la bază memoriile scrise de Jane Wilde, prima soție a astrofizicianului Stephen Hawking. Ea a privit cu dezaprobare pelicula pentru faptul că nu a inclus lucruri importante care au avut legătură cu relația ei cu Stephen Hawking și momentele grele prin care au trecut pe parcursul căsniciei.

3. The Late Shift

The Late Shift aduce în atenție momentul retragerii lui Johnny Carson din rolul de gazdă a emisiunii The Tonight Show și rivalitatea dintre Jay Leno și David Letterman, care amândoi își doresc la fel de mult să preia locul. David Letterman a adus critici dure la adresa peliculei, dar și l-a adresa felului în care a fost portretizat de către actorul John Michael Higgins.

4. House of Gucci

House of Gucci detaliază planul Patriziei Reggiani, învăluită de răzbunare, de a-și asasina soțul, pe Maurizio Gucci. Dacă la început Patrizia Reggiani a fost surprinsă plăcut de faptul că Lady Gaga va juca rolul ei, după a catalogat drept jignitor gestul ei de a nu lua legătura cu ea înainte de proiect. Și membrii familiei Gucci au fost dezamăgiți și au spus că producția lui Ridley Scott „fură identitatea unei familii ca să facă profit.”

5. Green Book

Green Book a câștigat în 2019 premiul Oscar pentru cel mai bun film. Filmul îl arată pe Tony Lip, care a fost angajat să-l conducă pe pianistul Donald Shirley prin Deep South în anii ’60. Familia lui Donald Shirley a criticat pelicula pentru că a fost exclusă din procesul de realizare și că au fost expuse publicului mai multe minciuni, cum ar fi portretizarea lui Don drept o persoană singuratică.

6. Winnie Mandela

Filmul o are în centru pe Winnie Mandela, care a fost căsătorită din 1958 și până în 1996 cu Nelson Mandela. Când a fost lansată pelicula, Winnie Mandela a fost deranjată de faptul că nimeni nu a vorbit înainte cu ea despre acest proiect, mai ales că s-a filmat în Africa de Sud, acolo unde a locuit. În film, Jennifer Hudson a jucat-o pe Winnie Mandela și și-a dorit să o cunoască, însă producătorii s-au opus, considerând că întâlnirea dintre cele două ar fi putut să o împiedice pe actriță să se apropie de povestea din cartea pe care e bazată pelicula.

7. Game Change

Game Change o arată pe Sarah Palin, politiciană și fostă guvernatoare a statului Alaska, în timpul campaniei prezindențiale din 2008 care i-a implicat pe ea și John McCain. În film, actrița Julianne Moore joacă rolul ei și a primit laude pentru prestația pe care a avut-o. Sarah Palin a spus că nu are de gând să vizioneze filmul, argumentând că se bazează pe o „narațiune falsă.”

8. The Social Network

The Social Network arată procesul prin care Mark Zuckerberg a creat rețeaua de socializare pe care astăzi o cunoaștem sub numele de Facebook. Zuckerberg a avut o problemă cu premisa peliculei, și anume aceea că ar fi avut inima frântă și a fost motivat de o fată pe care voia să o impresioneze și să-i recâștige inima, și a susținut că nu e adevărat acest lucru. Prima scenă din film este cea în care Zuckerberg, jucat de Jesse Eisenberg, se ceartă cu prietena lui, interpretată de Rooney Mara.

9. All Eyez on Me

În filmul biografic All Eyez on Me descoperi povestea celebrului rapper Tupac Shakur. Jada Pinkett-Smith, care a avut o relație de prietenie cu rapper-ul, a povestit pe Twitter că s-a simțit dezamăgită de felul în care filmul arată relația lor. În peliculă, actrița Kat Greham este cea care o portretizează, iar Demetrius Shipp Jr. îl joacă pe Tupac. „Reimaginarea relaţiei mele cu Pac este profund jignitoare. Îmi pare rău, dar relaţia pe care am avut-o cu el este mult prea preţioasă pentru mine, iar scenele din film nu sunt bazate pe adevăr.”

10. Pain & Gain

În Pain & Gain, ies la iveală acțiunile periculoase comise de trei culturiști, interpretați de Mark Wahlberg, Dwayne Johnson și Anthony Mackie. Pelicula e bazată pe evenimente adevărate care au dus la crime teribile, iar supraviețuitorii și familiile victimelor au susținut că filmul profită de evenimentele tragice care au avut loc și că le exploatează suferința.

