Fetița ucraineană care a emoționat cu melodia „Let It Go” a interpretat imnul țării sale în Polonia, în fața a mii de oameni

Amelia Anisovych , fetița de 7 ani care a devenit virală pentru că a cântat „Let It Go” din Frozen într-un adăpost anti-bombă din Ucraina , a interpretat imnul țării sale în timpul unui concert caritabil duminică seara.

La Arena Atlas din Lodz, Anisovych a cântat imnul țării sale natale în fața a mii de oameni, ca parte a evenimentului „Împreună cu Ucraina”. Acesta ar fi strâns fonduri pentru a sprijini Acțiunea Umanitară Poloneză (PAH), o organizație care oferă ajutor victimelor invaziei Ucrainei.

Clipul lui Anisovych de la începutul acestei luni începe cu ea stând în fața unui grup de oameni care se adăpostesc în mijlocul violenței. Pe măsură ce ea începe să cânte primele versuri din „Let It Go”, grupul tace, iar unii își scot telefoanele pentru a filma. Potrivit CNN, videoclipul a fost înregistrat într-un adăpost din Kiev, capitala Ucrainei.

Interpretarea micuței Anisovych a atras și atenția Idinei Menzel, care a cântat prima dată „Let It Go” în rolul Elsei în popularul film Disney. Vorbind cu BBC Breakfast, Anisovych a spus că este recunoscătoare pentru răspunsul pe care l-a primit și pentru toți cei cărora le place să cânte. Prin urmare, micuța a urcat pe scenă în Polonia pentru a interpreta cu emoție imnul țării sale.

Do you remember a little girl singing Let it go (Frozen) in a Kiev bunker during the shelling? She’s just opened a charity event in Poland for Ukraine performing national anthem „Ukraine has not yet perished”… https://t.co/yxJo9jI1S8

— Michał Szułdrzyński🇵🇱 (@MSzuldrzynski) March 20, 2022