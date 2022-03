Momentul care a emoționat o lume întreagă! O fetiță ucraineană a interpretat piesa „Let It Go” din adăpostul antibombă din Kiev

O tânără de origine ucraineană a impresionat o lume întreagă cu interpretarea emoționantă a piesei „Let It Go”, dintr-un adăpost antibombă din Kiev, în mijlocul invaziei ruse. Marta Smekhova, care a distribuit filmarea, a scris că Amelia i-a spus că visează să cânte pe o scenă grandioasă.

Videoclipul viral a impresionat-o profund și pe artista care a făcut celebru cântecul, vedeta „Frozen„ Idina Menzel. „Te vedem, te vedem cu adevărat”, a scris artista pe contul său de Twitter.

We see you. We really, really see you. 💙💛 https://t.co/Vhln1MjXpX

— Idina Menzel (@idinamenzel) March 7, 2022