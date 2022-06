De neratat! Filme regizate de câștigătorii premiului Oscar pentru cel mai bun actor

Fiecare star de la Hollywood își dorește ca la un moment dat, în cariera sa, să câștige și un premiu Oscar pentru cel mai bun actor, dar să-și arate talentul și dincolo de ecrane. Iar unii actori au decis să facă asta și să experimenteze și rolul de regizor cu filme care au stârnit păreri diverse în rândul publicului și criticilor.

1. Stir Crazy – Sidney Poitier

Filmul Stir Crazy este regizat de Sidney Poitier, care a câștigat un premiu Oscar pentru rolul lui Homer Smith în pelicula Lillies of the Field din 1963. Protagoniștii sunt jucați de Richard Pryor și Gene Wilder. Aceștia interpretează rolurile a doi prieteni buni care sunt condamnați la închisoare pe nedrept. Stir Crazy s-a bucurat de un succes remarcabil la box office, fiind al treilea film cu cele mai mari încasări din 1980, după The Empire Strikes Back și 9 to 5.

2. The Glass Menagerie – Paul Newman

The Glass Menagerie este ultimul film regizat de Paul Newman înainte de moartea sa din 2008. Actorul a obținut un Oscar pentru rolul din The Color of Money. Adaptarea după faimoasa piesă a lui Tennessee Williams i-a avut în distribuție pe Joanne Woodward, John Malkovich, Karen Allen și James Naughton și nu a primit atât de multe aprecieri din partea publicului pe cât s-ar fi așteptat Paul Newman.

3. The Two Jakes – Jack Nicholson

Rolul lui Melvin Udall din As Good as it Gets i-a adus lui Jack Nicholson un premiu Oscar. Actorul a regizat The Two Jakes, un film care a trecut prim mai multe schimbări în ceea ce privește distribuția, echipa și scenariul, înainte ca Nicholson să preia controlul acestuia. În cele din urmă, The Two Jakes a fost analizat cu atenție de către critici și considerat un eșec la nivel comercial.

4. A Bronx Tale – Robert De Niro

Robert De Niro a fost premiat cu un Oscar pentru cel mai bun actor datorită interpretării lui Jake LaMotta din Raging Bull. Actorul a regizat A Bronx Tale, un film în care și joacă și surprinde povestea unui tată îngrijorat după ce un gangster local se împrietenește cu fiul lui în Bronx în 1960.

5. Waiting To Exhale – Forest Whitaker

Forest Whitaker a câștigat Oscarul pentru cel mai bun actor pentru rolul lui Idi Amin din The Last King of Scotland. Actorul și-a făcut debutul în regie cu filmul Waiting to Exhale despre patru femei afro-americane și relațiile lor cu bărbații.

6. August – Anthony Hopkins

După ce a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor datorită prestației din filmul iconic Silence of the Lambs din 1991, Anthony Hopkins a regizat August. Pelicula nu a impresionat și nici nu s-a bucurat de succes comercial, iar actorul rămâne recunoscut pentru scenele din filmele de groază.

7. That Thing You Do – Tom Hanks

Filmele Philadelphia și Forrest Gump l-au făcut pe Tom Hanks câștigătorul premiilor Oscar pentru cel mai bun actor. Hanks a experimentat și în regie cu That Thing You Do, o comedie despre o trupă locală din Pennsylvania în ascensiunea către faimă.

8. The Apostle – Robert Duvall

Rolul lui Mac Sledge din Tender Mercies i-a adus un Oscar actorului Robert Duvall. El a scris scenariul filmului The Apostle în anii ’80, însă nu a obținut sprijin financiar pentru el și l-a finanțat și produs singur. Filmul îl prezintă pe un preot din Texas a cărui viața scapă de sub control și decide să își schimbe numele și să plece în Louisiana.

9. Quartet – Dustin Hoffman

Dustin Hoffman a fost răsplătit cu un Oscar pentru cel mai bun actor în urma interpretării lui Raymond Babbitt din Rain Man. A regizat un singur film, Quartet, o comedie-dramă britanică în centrul căreia se află o divă de operă care sosește într-o casă pentru muzicieni pensionari.

10. Fences – Denzel Washington

Denzel Washington a câștigat Oscarul pentru cel mai bun pentru rolul jucat în Training Day. A regizat filmul Fences, despre un tată afro-american care încearcă să-și crească fiul în America anilor ’50, făcând în același timp față evenimentelor personale. Pelicula a fost nominalizată la o mulțime de premii, iar Viola Davis a obținut un premiu Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar pentru interpreatarea din film.

