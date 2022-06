Actori care au fost înlăturați din filme și motivele care au dus la aceste decizii radicale

Uneori, comportamentul problematic de pe platourile de filmare, diferențele de viziune în ceea ce privește un personaj sau neînțelegerile din culise i-au înlăturat pe câțiva actori din pelicule cunoscute. Dacă în cele mai multe dintre cazuri actorii au renunțat de bunăvoie, au fost și situații în care au fost concediați și implicați în scandaluri mediatice.

1. Terrence Howard

Recunoscut pentru performanța din primul film Iron Man, când l-a interpretat pe cel mai bun prieten al lui Tony Stark, fanii peliculei se așteptau ca Terrence Howard să își reia rolul și în Iron Man 2. Actorul a susținut că Marvel i-a redus cu 80% salariul, iar acest lucru l-a determinat să nu revină. Însă, conform Entertainment Weekly, din cauza comportamentului său nepotrivit de pe platourile de filmare, regizorul Jon Favreau i-a redus rolul din scenariu, iar Marvel l-a pus în fața situației de a renunța.

2. Bruce Willis

Broadway Brawler este unul dintre filmele anulate în mijlocul producției și se pare că a fost din vina lui Bruce Willis. Conform LA Times, actorul ar fi avut câteva conflicte cu regizorul Lee Grant. Din cauza neînțelegerilor creative și a dificultății de a găsi un numitor comun în privința filmului, acesta a fost oprit după 20 de zile de producție. Pierderile au fost de aproximativ 28 de milioane de dolari. Ulterior, Disney i-a cerut actorului să joace în trei filme la un salariu redus pentru a compensa pierderea, mai exact în Armageddon, The Sixth Sense și The Kid.

3. Ryan Gosling

Ryan Gosling a fost ales în 2007 pentru a juca rolul principal în filmul The Lovely Bones regizat de Peter Jackson. Actorul și regizorul au avut viziuni diverse asupra personajului și Gosling a fost nevoit să renunțe la acest rol. Ulterior, Ryan Gosling a fost înlocuit de actorul Mark Wahlberg.

4. Zendaya

Zendaya e considerată una dintre cele mai promițătoare actrițe din generația sa și a avut până acum o multitudine de roluri remarcabile. A fost pe punctul de a o juca pe cântăreața Aaliyah în filmul biografic Aaliyah: The Princess of R&B. După anunțul castingului ei, actrița a primit reacții nejustificate. După cum a relatat Billboard, Zendaya a renunțat la rol din cauza valorii scăzute a producției, dar și pentru că Lifetime, un canal de televiziune, nu a primit acordul familiei. Lifetime nu a obținut drepturile asupra muzicii artistei. În cele din urmă, Zendaya a fost înlocuită cu Alexandra Shipp.

5. Ewan McGregor

Mulți nu și-ar putea imagina pe altcineva jucând rolul principal în American Psycho. Însă, Christian Bale nu a fost prima alegere a lui Lionsgate. Înainte ca regizoarea Mary Harron să facă parte din echipă, David Cronenberg trebuia să regizeze pelicula cu Brad Pitt în rol principal, conform IndieWire. Billy Crudup ar fi trebuit să-l interpreteze pe Patrick Bateman, dar nu a continuat pentru că a avut dificultăți în înțelegerea personajului. Lionsgate era interesat ca Bale să aibă rolul principal, dar îi avea pe listă și pe Leonardo DiCaprio și Ewan McGregor. DiCaprio a renunțat, iar Ewan McGregor a primit un telefon de la Bale care îi spunea să nu continue cu rolul acesta. În final, Christian Bale a fost ales pentru rol.

6. Ed Skrein

Ed Skrein a fost ales în 2017 să joace unul dintre rolurile principale din Hellboy, Ben Daimio, care în benzi desenate este de origine japoneză. Actorul a refuzat rolul din cauza faptului că personajul nu era reprezentat corect din punct de vedere cultural, considerând că este o neglijență a producției care ar continua să perpetueze ascunderea poveștilor și vocilor minorităților etnice în artă. „Am decis să renunț, astfel încât rolul să poată fi ales corespunzător”, spunea actorul la acea vreme într-un comunicat.

7. Edward Norton

Foarte mulți s-au bucurat să-l vadă pe Edward Norton jucându-l pe Bruce Banner în The Incredible Hulk. Actorul ar fi trebuit să reia rolul din The Avengers, dar și din orice continuare a lui Hulk, însă a renunțat. Motivul se pare că ar fi avut legătură cu diferențele creative. Norton avea viziunea lui asupra personajului, iar Marvel își dorea o altă direcție.

8. Samantha Morton

Her este unul dintre cele mai bune filme regizate de Spike Jonze. Inițial, Samantha Morton dădea voce Samanthei, dar în timpul post-producției, regizorul a simțit că personajul trebuie să meargă într-o altă direcție și a distribuit rolul actriței Scarlett Johansson. Deși a fost situația aceasta, decizia a fost una pe cale amiabilă.

9. Kevin Spacey

După ce Kevin Spacey a fost acuzat de agresiune sexuală, producătorii All the Money in the World au decis să facă un pas firesc, adică să-l elimine din film. Cu o lună înainte de lansarea peliculei, scenele actorului au fost refilmate în 8 zile cu Christopher Plummer, care a preluat rolul lui Spacey.

10. Eric Stoltz

Una dintre schimbările notabile de distribuție din timpul producției a fost cea în cazul filmului Back to the Future. Eric Stoltz a fost distribuit prima dată în rolul lui Marty McFly. Michael J. Fox, cel care l-a interpretat în final, a fost o alegere mai bună încă de la primele discuții, dar la acea vreme era ocupat cu serialul Family Ties. Stoltz a refuzat ca rolul să fie preluat de altcineva. Robert Zemeckis, regizorul filmului, și-a exprimat dorința ca Michael J. Fox să interpreteze rolul, iar Eric Stoltz a fost concediat repede.

