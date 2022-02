Actori care au revenit în francize celebre după ce au fost înlocuiți

Au fost până acum destul de multe situații în care actori faimoși de la Hollywood au fost înlocuiți, din diverse motive, în unele dintre cele mai apreciate francize. În majoritatea cazurilor, ca urmare a dezamăgirii publicului, actorii au revenit la rolurile pentru care au fost lăudați.

1. James Bond – Sean Connery

Regretatul actor Sean Connery este recunoscut pentru rolul spionului James Bond din franciza cu același nume. În ciuda faptului că au existați mai mulți actori care ar fi putut interpreta excepțional acest personaj iconic, Sean Connery rămâne de referință. După filmul You Only Live Twice din 1967, actorul a părăsit franciza și a fost înlocuit cu George Lazenby. În cele din urmă, Connery s-a întors pentru Diamonds Are Forever din 1971.

2. Spider-Man – Tobey Maguire și Andrew Garfield

Unul dintre exemplele recente de actori care s-au întors după ce au fost înlocuiți într-o franciză de mare succes e reprezentat de filmul Spider-Man: No Way Home. Fanii și-au putut da seama cu ușurință de faptul că Andrew Garfield și Tobey Maguire vor intra din nou în pielea personajului Peter Parker în această peliculă în care joacă alături de Tom Holland, actualul actor din franciză.

3. The Pink Panther – Peter Sellers

În Pink Panther din 1963, inspectorul Clousseau, jucat de Peter Sellers, nu a fost chiar protagonistul filmului. În pelicula Inspector Clouseau din 1968, Sellers a fost înlocuit de Alan Arkin, dar fanii nu au fost deloc încântați. Câțiva ani mai târziu, Peter Sellers a revenit la rolul acesta pentru alte trei filme.

4. Bourne – Matt Damon

Considerat starul trilogiei originale Bourne, Matt Damon a fost înlocuit după The Bourne Ultimatum cu Jeremy Renner. Acesta a jucat în The Bourne Legacy și chiar dacă a avut un rol diferit, interpretarea sa a fost dezamăgitoare. După acest eșec, Matt Damon a revenit la rolul care l-a consacrat în filmul Jason Bourne din 2016.

5. Fast & Furious – Vin Diesel

Din cauza mai multor diferențe ce țin de perspectiva creativă, Vin Diesel nu a revenit pentru filmul 2 Fast 2 Furious. Așa cum probabil era de așteptat, pelicula nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor, iar motivul are legătură cu absența actorului. Din fericire, acesta s-a întors la rolul pentru care este apreciat.

6. Batman – Michael Keaton

The Flash se numără printre cele mai așteptate filme din 2022 datorită revenirii lui Michael Keaton în rolul lui Batman. Actorul a mai intrat în pielea acestui personaj în urmă cu 30 de ani, în pelicula Batman Returns. El se întoarce atât pentru filmul The Flash, cât și pentru Batgirl.

7. Halloween – Jamie Lee Curtis

Jamie Lee Curtis nu a fost înlocuită, însă seria Halloween a continuat fără ea. După ultima apariție din Halloween III: Season of the Witch, 16 ani mai târziu s-a întors pentru Halloween H20: 20 Years Later și Halloween: Resurrection. În remake-ul regizat de Rob Zombie, personajul ei a fost interpretat de către altcineva.

8. Universal Soldier – Jean-Claude Van Damme

În primul film din seria Universal Soldier, îl regăsim pe Jean-Claude Van Damme în rol principal. În ceea ce privește al doilea și al treilea film, care nu s-au bucurat de laudele criticilor, actorul lipsește, avându-l ca protagonist pe Matt Battaglia. Ulterior, Jean-Claude Van Damme a revenit pentru celelalte filme din serie.

9. xXx – Vin Diesel

Pe lângă Fast & Furious, Vin Diesel este vedeta unei alte francize, mai exact xXx. Actorul a părăsit seria după primul film, fiind înlocuit de Ice Cube în xXx: State of the Union. Acesta din urmă a interpretat un alt personaj, dar filmul de acțiune nu a fost apreciat din cauza absenței lui Diesel. Ulterior, actorul a revenit în xXx: Return of Xander Cage.

10. Aladdin – Robin Williams

În mod surprinzător, Aladdin (1992) este considerat drept unul dintre cele mai bune filme Disney, iar acest lucru se datorează în principal interpretării actorului Robin Williams, acesta împrumutându-și vocea pentru personajul Genie. În filmul The Return of Jafar, Williams a fost înlocuit cu Dan Castellaneta. Robin Williams a revenit abia pentru Aladdin and the King of Thieves, al treilea film din serie.

