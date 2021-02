Cele mai bune 20 de filme din anii 2000, pe care să le (re)vezi chiar acum

Cine ar fi crezut că vom ajunge să catalogăm și filmele anilor 2000 drept filme vechi?! Chiar dacă amintirea sprâncenelor ultra-subțiri, a blugilor cu talie joasă și a hainelor în culori țipătoare pare să ne rămână în minte mai vie ca oricând, trebuie să recunoaștem – tot ce am făcut în anii 2000 aparține deja unei culturi trecute, de multe ori depășite. Dar asta nu înseamnă că nu ne putem întoarce acolo, din când în când.

Iată 20 de filme care au ajuns pe micile și marile ecrane înainte de 2010 și pe care ai face numai bine să le (re)vezi:

Mean Girls (2004)

Mean Girls ar putea trece ușor drept cea mai populară comedie cu liceeni a anilor 2000. La fel de populară devine și Cady Heron (Lindsay Lohan), colega cea nouă, după ce intră în grupul fetelor rele supranumite de restul The Plastics – poate chiar prea populară pentru acest grup! Mai ales după ce pune ochii pe iubitul „conducătoarei” lor, Regina George (Rachel McAdams).

Legally Blonde (2001)

Rămânem la culoarea roz și trecem la următorul personaj iconic al deceniului – Elle Woods (Reese Witherspoon), o tânără extrem de populară în timpul liceului din Los Angeles, decide să urmeze Dreptul după ce iubitul ei o părăsește pe motiv că e… „blondă.” Pe parcurs, Elle își dă seama că va avea nevoie de ceva mai mult decât în liceu pentru a-l câștiga înapoi și a-și îndeplini noul vis.

Almost Famous (2000)

O puștoaică primește slujba perfectă: să plece în turneu alături de o trupă de succes și apoi să descrie experiența pentru Rolling Stone. Întregul peisaj de vis pentru orice aspirant la meseria de jurnalist în domeniul muzicii se bazează de fapt pe experiența reală de viață a jurnalistului Cameron Crowe.

Walk the Line (2005)

O poveste la fel de muzicală e și cea care se înfiripă între cântăreții Johnny Cash (Joaquin Phoenix) și June Carter (Reese Witherspoon) – chiar dacă filmul e unul biografic, relația dintre cei doi te va ține cu adevărat în suspans; până la urmă, este rolul care i-a adus lui Reese premiul Oscar un an mai târziu.

Mamma Mia (2008)

Dacă tot vorbim de succesul muzical, nu putem rata cel mai bun musical dintotdeauna – de la coloana sonoră (aparținând în întregime trupei ABBA) și până la distribuția plină de nume mari. Sophie (Amanda Seyfried) urmează să devină mireasă dar încă nu știe cine îi este cu adevărat tată, chiar și după ce discută cu mama sa (Meryl Streep). Ca să nu pășească singură spre Altar, fata îi invită pe toți cei trei potențiali tați la nuntă – logic, nu?!

The Notebook (2004)

Un alt clasic greu de evitat (știm că „revăzut” e prea puțin spus) – o adaptare după un celebru roman al lui Nicholas Sparks, urmând un celebru fir narativ al băiatului de condiție modestă care se îndrăgostește de fata bogată. Clișeul e în mediul lui, iar obsesia noastră pentru Ryan Gosling și Rachel McAdams sărutându-se în ploaie întrece orice limită.

Love Actually (2003)

Nu, nu am terminat cu poveștile de iubire. De fapt, în Love Actually toată lumea are o poveste de iubire – 8 povești, mai exact. Toate conectate între ele cumva. De la un prim-ministru îndrăgostindu-se de asistenta sa până la o fată care află că cel mai bun prieten al soțului ei e îndrăgostit de ea. În Londra. Cu 5 săptămâni înainte de Crăciun. Te-am convins?

Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)

Joel Barish (Jim Carrey) e atât de furios că fosta sa prietenă, Clementine (Kate Winslet), decide să îl șteargă din memorie la propriu, încât hotărăște să facă și el același lucru. Numai că în timpul procedurii de ștergere a amintirilor își dă seama că încă mai are sentimente pentru ea… Ouch.

Pride and Prejudice (2005)

Pășim în lumea poveștilor de dragoste cu rădăcini în literatura clasică. Bazat pe romanul cu același nume al scriitoarei Jane Austen, filmul îi pune în evidență pe Elizabeth Bennet (Keira Knightley) și Mr. Darcy (Matthew McFayden) – doi îndrăgostiți care aparțin unor clase sociale diferite și care încearcă să lase mândria și prejudecățile deoparte.

The Princess Diaries (2001)

Ok, dar dacă ai afla într-o zi că ești de fapt Prințesa Genoviei?! În caz că vrei să (re)vezi ce ar face Mia Thermopolis (Anne Hathaway) în această situație, găsești totul în The Princess Diaries. Iar dacă nu a fost suficient doar atât, poți oricând să apelezi și la partea a doua a filmului.

The Wedding Planner (2001)

Matthew McConaughey ne-a furat cu siguranță inimile tuturor când, în rolul lui Steve, o salvează pe Mary (Jennifer Lopez) după ce tocul de la pantofi îi rămâne blocat în grătarul unei canalizări și astfel riscă să fie lovită de un tomberon. Romantic, nu? Complicat este însă că Mary se și îndrăgostește de acesta – adică de mirele căruia îi organizează nunta.

How to Lose a Guy in 10 Days (2003)

Nu e amuzant să urmărești cum doi oameni se folosesc unul de celălalt pentru a-și câștiga propriile pariuri, iar în final ajung să se îndrăgostească de-a binelea? Exact asta li se întâmplă personajelor interpretate de Kate Hudson și Matthew McConaughey, iar nouă ne place să urmărim această comedie romantică de fiecare dată.

Lost in Translation (2003)

Cazați separat la un hotel din Tokyo, Bob (Bill Murray) și Charlotte (Scarlett Johansson) încep să petreacă din ce în ce mai mult timp împreună în oraș – totuși, nimeni nu știe încă ce îi șoptește Bill fetei înainte să plece la aeroport…

Devil Wears Prada (2006)

Andy Sachs (Anne Hathaway) este o jurnalistă cu aspirații înalte care ajunge aproape fără să-și dea seama în poziția de asistentă a Mirandei Presley (Meryl Streep) – cea mai temută editoare a revistei de modă Runway. Doar că Andy descoperă asta abia pe parcurs.

Million Dollar Baby (2004)

Hilary Swank o interpretează pe Maggie Fitzgerald – o împătimită a boxului care se roagă de antrenorul Frankie Dunn (Clint Eastwood) să o ia în echipă. Cei doi par să dezvolte o relație împlinită, cel puțin până când Maggie încasează o lovitură puternică în ring și îi cere o favoare lui Frankie.

The Departed (2006)

Leonardo DiCaprio primește rolul unui polițist sub acoperire care trebuie să se infiltreze într-una din cele mai temute mafii din South Boston. În același timp, un membru al mafiei începe să lucreze sub acoperire pentru departamentul poliției. Destul de încurcat, nu?

Inglourious Basterds (2009)

Nu trebuie să ratezi măcar primele 15 minute ale acestui film în regia lui Quentin Tarantino – un grup de soldați evrei din SUA și proprietara unui teatru din Franța plănuiesc să îi înlăture pe liderii naziști. Doar că nu își cunosc intențiile unii altora. Încă.

Mr. And Mrs. Smith (2005)

N-am putea trece prin anii 2000 fără filmul care i-a adus împreună pe Angelina Jolie și Brad Pitt atât pe micile și marile ecrane, cât și în viața reală. Cei doi joacă rolul unui cuplu de asasini plătiți, care nu știu însă de meseria ascunsă a celuilalt. Totul până sunt angajați de firme aflate în competiție să se ucidă unul pe celălalt.

V for Vendetta (2006)

Chiar dacă ne aflăm în trecut, pășim puțin spre viitor – mai exact în 2032, când UK pare să se afle sub conducere fascistă, iar Evey Hammond (Natalie Portman) devine o țintă după ce îl întâlnește accidental pe un tânăr revoluționar numit „V.” Nevoiți să se ascundă în subteran, cei doi ajung să dezvolte o legătură neașteptată.

Avatar (2009)

Și pentru că am ajuns deja în sfera imaginarului, n-ar strica să revedem și filmul cu un număr impresionant de premii Oscar și care a devenit aproape un simbol al sfârșitului anilor 2000 – povestea omului care se deghizează în extraterestru pentru a studia viața de pe satelitul natural Pandora continuă să ne fascineze chiar și acum.

