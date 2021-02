10 comedii care au dezamăgit publicul, în ciuda distribuției grozave

Filmele care includ nume cunoscute din industria cinematografică au șanse mult mai mari de a avea succes și de a se afla pe lista preferințelor publicului. Iar exemple în acest sens sunt o mulțime.

Pe de altă parte, nu întotdeauna se întâmplă asta. Există multe ocazii când un film de comedie dezamăgește din toate punctele de vedere, deși are o distribuție perfectă, cu actori care au câștigat de-a lungul timpului nenumărate premii.

1. Movie 43 (2013)

Hugh Jackman, Emma Stone, Halle Berry, Kate Winslet, Gerard Butler, Naomi Watts, Jason Sudeikis, Anna Faris și Kristen Bell se numără printre actorii pe care îi regăsești în distribuția Movie 43. Acești actori sunt unii dintre cei mai cunoscuți și apreciați la Hollywood, fiind premiați de-a lungul anilor. În ciuda succesului înregistrat la box office, pelicula nu s-a numărat printre preferatele criticilor. În anul 2014 în cadrul Premiilor Zmeura de Aur, a primit titlul de „cel mai prost film.”

2. Jack And Jill (2011)

Jack Sadelstein, interpretat de actorul Adam Sandler, are o carieră de succes în publicitate în Los Angeles, o soție frumoasă și copii. Cu toate astea, există un eveniment de care îi e teamă în fiecare an, și anume Ziua Recunoștinței și vizita surorii sale gemene, Jill, care îi complică viața cu fiecare ocazie. Jack And Jill s-a dovedit a fi un eșec, deținând un rating de 3% pe Rotten Tomatoes și 3,3/10 pe IMDb. Iar actorii faimoși din distribuție, precum Al Pacino, Katie Holmes sau Johnny Depp nu au putut salva acest eșec.

3. The Love Guru (2008)

În filmul The Love Guru, actorul Mike Myers joacă rolul lui Pitka, un guru a cărui provocare este să ajute un jucător de hochei să își revină după ce soția l-a părăsit pentru un atlet rival. Jessica Alba, Justin Timberlake, Romany Malco și Meagon Good sunt câțiva dintre actorii care joacă în această peliculă, care a primit destule critici în urma glumelor jignitoare.

4. Your Highness (2011)

Your Highness este unul dintre filmele care a dezamăgit publicul. Filmul surprinde povestea prințului Fabious, a cărui logodnică, Belladonna, este răpită de un vrăjitor, așa că decide să plece să o salveze alături de fratele său, Thadeous. În ceea ce privește câștigurile de la box office, a obținut 28 de milioane de dolari pentru un buget de 50 de milioane de dolari.

5. Norbit (2007)

Eddie Murphy este cunoscut pentru rolurile sale în mai multe filme clasice, însă nu același lucru putem spune și despre cel din Norbit. Filmul îl suprinde pe un bărbat care e căsătorit cu Rasputia, ambele personaje fiind jucate de Murphy. Însă el o întâlnește pe fata la care a visat întotdeauna și încearcă să găsească o modalitate de a fi cu ea.

6. Grown Ups (2010)

Te-ai gândit vreodată că un film cu Adam Sandler, Salma Hayek, Kevin James, Chris Rock, David Spade și Maya Rudolph nu ar putea fi apreciat? Ei bine, s-a întâmplat asta, iar această peliculă se numește Grown Ups. Totuși, filmul a câștigat 271,4 milioane de dolari la box office și a avut și o continuare.

7. Valentine’s Day (2010)

Filmul Valentine’s Day a reunit unii dintre actorii faimoși de la Hollywood, cum ar fi Jessica Alba, Jessica Biel, Anne Hathaway, Emma Roberts, Julia Roberts și Bradley Cooper. Pelicula îți prezintă provocările mai multor cupluri din Los Angeles pe fondul presiunilor și așteptărilor de Valentine’s Day. Pe Rotten Tomatoes, filmul a obținut un scor de 18%, iar motivul are legătură cu multitudinea de clișee din film.

8. The House (2017)

Amy Poehler și Will Ferrell joacă în The House rolul unui cuplu căsătorit care deschide un cazinou ilegal în casa prietenului lor pentru a ajuta la plata școlii fiicei lor. La box office, filmul a avut 34, 2 milioane de dolari cu un buget de 40 de milioane de dolari. Cei doi actori au mai jucat împreună și în Blades of Glory.

9. Wild Hogs (2007)

În filmul Wild Hogs, mai mulți prieteni decid să se aventureze într-o călătorie cu motocicletele. Însă, au parte de probleme atunci când întâlnesc o gașcă adevărată de motocicliști. Atracția filmului s-a bazat pe distribuție, incluzând nume celebre ca John Travolta, William H. Macy, Martin Lawrence și Tim Allen.

10. Masterminds (2016)

Masterminds are la bază jaful Loomis Fargo din octombrie 1997. Un agent de pază al unei companii de mașini din SUA organizează unul dintre cele mai mari jafuri din istoria americană. În ciuda numeroaselor nume de actori care joacă în film, precum Zach Galifianakis, Kristen Wiig, Owen Wilson și Jason Sudeikis, pelicula a încasat 29,7 milioane de dolari pentru un buget de 25 de milioane de dolari.

Foto: PR

