Cele mai bune filme biografice din toate timpurile, pe care merită să le urmărești

Filmele biografice reușesc să te transpună în culisele unor povești de viață inspiraționale și care poate la un moment dat au fost uitate.

Chiar dacă poveștile pot fi și dramatizate, aceste pelicule îți prezintă viețile unor personalități marcante, care sunt relevante și în ziua de azi. Iată 13 dintre cele mai bune filme biografice din toate timpurile:

Mank (2020)

Mank se numără printre filmele așteptate de mulți în 2020. Filmat alb-negru pentru a readuce atmosfera Hollywood-ului anilor 1930, pelicula în regia lui David Fincher spune povestea scenaristului Herman J. Mankiewicz, în lupta sa pentru terminarea scenariului pentru filmul Citizen Kane.

On the Basis of Sex (2018)

On the Basis of Sex spune povestea regretatei judecătoare a Curții Supreme a SUA, Ruth Bader Ginsburg, de la lupta ei pentru drepturi egale, până la primele cazuri din cariera ei istorică. În ciuda dispariției sale, filmul este actual și în ziua de astăzi și ne arată că lupta pentru câștigarea drepturilor nu se sfârșește niciodată.

A Beautiful Day in the Neighborhood (2019)

Actorul Tom Hanks îl interpretează pe Fred Rogers în filmul A Beautiful Day in the Neighborhood, care are la bază povestea reală a prieteniei dintre prezentatorul TV Fred Rogers și jurnalistul Tom Junod. Filmul chiar are la bază un articol publicat în Esquire de către Tom, intitulat „Can You Say…Hero?.” Filmul aduce în prim-plan viața unei personalități americane îndrăgite.

Harriet (2019)

Cynthia Erivo o joacă pe Harriet Tubman, o femeie care a scăpat din sclavie și s-a transformat într-una dintre cele mai mari eroine ale Americii. Povestea ei de viață este una inspirațională despre lupta pentru libertate și cum curajul și tenacitatea ei au putut elibera mai mulți sclavi, reușind astfel să schimbe cursul istoriei.

Gandhi (1982)

Gandhi este o dramă care surprinde viața cunoscutului Mahatma Gandhi, de la începutul vieții sale până în momentul în care a ajuns un lider renumit al drepturilor civile și al revoltelor din India față de Marea Britanie, datorită filosofiei sale privind protestele care nu promovează violența.

Judy (2019)

Judy spune povestea de viață a legendarei cântărețe și actrițe Judy Garland, jucată în film de actrița Renée Zellwegger. Judy ajunge la Londra în iarna anului 1968 pentru a susține mai multe concerte. Acolo începe o poveste de dragoste cu muzicianul Mickey Deans, cel care îi devine și soț. Filmul se bazează pe o piesă care surprinde ultimele luni de viață ale lui Judy, până la moartea sa în 1969, în urma unei supradoze de droguri.

Chaplin (1992)

După cum îi spune și numele, filmul este despre viața destul de controversată a celebrului Charlie Chaplin. Pelicula în regia lui Richard Attenborough se bazează pe autobiografia din 1964 a lui Chaplin. Actorul Robert Downey Jr., cel care l-a interpretat pe Charlie Chaplin, a câștigat și un premiu BAFTA în 1993 pentru interpretarea sa.

The Founder (2016)

Michael Keaton interpretează rolul miliardarului Ray Kroc, un agent de vânzări care devine fascinat de conceptul restaurantului a doi frați, McDonald’s. Așa că, el îl transformă într-una dintre cele mai mari afaceri din lume.

I, Tonya (2017)

I, Tonya este un film despre patinatoarea americană Tonya Harding. În ciuda succesului pe care l-a obținut încă de la o vârstă fragedă și a faptului că a fost prima căreia i-a reușit săritura triplu axel într-o competiție, ea a rămas în istorie în urma unui complot pe care l-a pus la cale cu soțul ei, pentru ca rivala ei, Nancy Kerrigan, să se accidenteze.

The Theory of Everything (2014)

The Theory of Everything este unul dintre cele mai impresionante filme. Acesta nu spune doar povestea celui mai cunoscut fizician al timpurilor noastre, ci și povestea lui de dragoste cu Jane Wilde, de care s-a îndrăgostit în timp ce studia la Cambridge în 1960. După lansarea filmului, au existat o serie de controverse pentru că soția lui Stephen Hawking a fost nemulțumită de modul în care au fost prezentate anumite aspecte din viața omului de știință.

Steve Jobs (2015)

Steve Jobs te aduce în culisele omului care a revoluționat tehnologia. Cu toate acestea, cunoscutul Steve Jobs a plătit și un preț pentru succesul de care s-a bucurat, iar asta i-a afectat atât viața de familie, cât și sănătatea.

A Beautiful Mind (2001)

A Beautiful Mind este un film despre matematicianul american John Nash care acceptă munca secretă în criptografie. După ce face asta, viața lui i se schimbă radical, iar el parcurge o călătorie dureroasă pentru a se descoperi pe sine. Este un film care aduce în prim-plan atât comportamentele abuzive, cât și jocul periculos de a obține ceea ce îți dorești.

Milk (2008)

Viața activistului și politicianului gay Harvey Milk este documentată în acest film, precum și lupta sa pentru respectarea drepturilor. Harvey Milk a fost primul gay care a fost ales pentru o funcție publică în California. Filmul surprinde și lupta lui din 1978 împotriva unei inițiative la nivelul statului care le interzice persoanelor gay, dar și susținătorilor, să lucreze în școlile publice.

Foto: PR

