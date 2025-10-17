Ce seriale și filme merită să urmărești pe HBO Max în luna octombrie 2025

În octombrie serile devin mai lungi și poveștile mai înfricoșătoare! HBO Max pregătește o lună plină de emoții: coșmarurile din „IT: Bun venit în Derry!” te duc în universul înfricoșător creat de Stephen King, documentarul românesc „TATA” abordează teme profunde despre violența domestică, „Oppenheimer” aduce drama biografică a fizicianului J. Robert Oppenheimer, iar Cupa Mondială de schi alpin readuce adrenalina sporturilor de iarnă!

SERIALE

„The Chair Company” apare pe 13 octombrie și aduce povestea unui bărbat care are un accident jenant la serviciu și ajunge să investigheze o conspirație cu rădăcini adânci.

„Eu, Jack Wright” (I, Jack Wright) se lansează pe 23 octombrie și urmărește o dramă familială plină de mister, unde moartea unui membru al familiei și descoperirea unui testament exploziv dezvăluie secrete și trădări ascunse.

„IT: Bun venit în Derry!” (IT: Welcome to Derry) are premiera pe 27 octombrie și continuă universul creat de Stephen King și viziunea stabilită de Andy Muschetti în filmele „IT” și „IT: Chapter Two”.

Luna octombrie aduce si o serie de seriale japoneze care vor intra pe HBO Max pe 17 octombrie: „Baby Walkure în fiecare zi” (Baby Assassins), „Aprindere” (Ignite), „La Grande Maison Tokyo” (La Grande Maison Tokyo), „Leul din viața mea” (Light of My Lion), „Iubirea este pentru câini” (Love is for the Dogs), „Clasa domnului Mikami” (Mr. Mikami’s Classroom), „Te rog să mori” (Please Die My Beloved), „Vivant”, „Cealaltă familie a soțului meu” (Until I Destroyed My Husband’s Family”), „Cine a văzut păunul dansând în junglă?” (Who Saw the Peacock Dance in the Jungle?).

DOCUMENTARE & REALITY

Prima zi a lunii octombrie a adus pe HBO Max „Apel criminal la Urgențe” (911: Did the Killer Call?), despre trei crime înfiorătoare și apelurile la 112 făcute de suspecți.

„Povești virgine” (Virgins) apare pe 5 octombrie și prezintă momentele stânjenitoare și întâlnirile dezastruoase ale unor virgini care își caută parteneri.

Documentarul românesc „Tata” a avut premiera pe 3 octombrie pe HBO Max. „TATA” vine cu povestea Linei, o jurnalistă din Republica Moldova, care primește un mesaj video tulburător de la tatăl său, muncitor în Italia. În acel mesaj, bărbatul îi arată fiicei sale vânătăile de pe brațe provocate de angajatorul său. De aici începe o călătorie dureroasă, menită să scoată la lumină abuzurile la care a fost supus tatăl ei, dar și o confruntare personală cu rănile încă nevindecate ale trecutului. În acest proces, Lina descoperă un tipar de violență domestică și suferință transmis din generație în generație.

Producția originală HBO „Soluția Alabama” (The Alabama Solution) se lansează pe 11 octombrie și investighează abuzurile din închisorile din Alabama.

„Prietenie fatală” (A Killer Among Friends) are premiera pe 17 octombrie și analizează o crimă care dezbină un grup de prieteni și scoate la iveală secrete ascunse de mult timp.

Producția originală HBO „Înarmat doar cu o cameră: Viața și moartea lui Brent Renaud” (Armed Only With A Camera: The Life And Death Of Brent Renaud) apare pe 22 octombrie și prezintă povestea jurnalistului american ucis în timp ce documenta conflicte internaționale.

„Războiul bandelor: Strada Pusher” (Gang War Pusher Street) apare pe 24 octombrie, oferind o privire asupra conflictelor dintre bandele unui cartier urban.

FILME

Filmul „Sfârșitul” (The End) se lansează pe HBO Max pe 3 octombrie și urmărește o familie izolată într-un buncăr post-apocaliptic, unde sosirea unei străine tulbură rutina lor și pune în pericol legăturile delicate ce îi țin împreună.

„Oppenheimer” are premiera pe 10 octombrie, despre drama biografică a fizicianului J. Robert Oppenheimer și rolul său crucial în dezvoltarea bombei atomice, sub semnătura lui Christopher Nolan.

„Asteroid City” se lansează pe 17 octombrie și ne poartă într-un orășel fictiv din deșert, unde o conferință de astronomie devine punctul de plecare pentru evenimente neașteptate care vor zgudui comunitatea.

„Challengers” are premiera pe 24 octombrie și spune povestea unei foste jucătoare de tenis (Zendaya) care îl antrenează pe soțul ei să revină în competiții, confruntându-se cu fostul său cel mai bun prieten și iubit, Tashi (Josh O;Connor).

Alte filme disponibile în octombrie: „Parthenope”, „Specialistul în gelozie” (Killer Heat), „Insula câinilor” (Isle of Dogs), „Cronica franceză din Liberty” (The French Dispatch), „Kansas Evening Sun”, „Înfrânt” (Broke), „Târâtă în iad” (Drag me to hell), „Regina ringului” (Queen of the Ring), „Marțianul” (The Martian), „Everest”, „Viață, primele semne” (Life), „Jurnalul unui adolescent timid” (The Perks of Being a Wallflower), „IT”, „IT: Capitolul 2” (IT: Chapter 2), „Sticlarul” (The Glassworker), „Călugărița: Misterul de la mănăstire” (The Nun), „Călugărița II” (The Nun 2), „Annabelle”, „Annabelle 2” (Annabelle: Creation), „Annabelle 3” (Annabelle Comes Home).

Filmele românești care intră în octombrie pe HBO Max sunt: „Moromeții 3”, „Ivana cea Groaznică”, „Noaptea lui Vlad”, „Principii de viață”, „Un pas în urma serafimilor”, „Apă și talpă”, „Totul nu va fi bine” și „Clara”.

SPORT

În luna octombrie, HBO Max aduce o selecție spectaculoasă de competiții sportive. Snookerul continuă cu Marele Premiu de la Xi’an (7-13 octombrie) și Openul Irlandei de Nord (19-26 octombrie), iar sezonul de ciclism se încheie cu celebra Il Lombardia (11 octombrie), alături de prezentarea traseului Turului Franței 2026 (23 octombrie).

Sporturile de iarnă revin în prim-plan, odată cu startul Cupei Mondiale de schi alpin 2025-2026 la Sölden (25-26 octombrie). Schiori de top precum Mikaela Shiffrin (SUA) și Marco Odermatt (Elveția) își doresc să înceapă cu dreptul sezonul, înaintea Jocurilor Olimpice de iarnă. În paralel, iubitorii de patinaj artistic pot urmări primele etape ale Marelui Premiu, desfășurate în Franța (17-19 octombrie) și China (24-26 octombrie).

COPII

„Avertismentul porcului” (The Pig Who Cried Werewolf) se lansează pe 1 octombrie și urmărește aventurile lui Heimlich, purcelușul care crede în conspirații și încearcă să-și avertizeze prietenii despre Lupul cel Rău.

„Poveste fără sfârșit” (The Neverending Story) are premiera pe 5 octombrie și îl aduce pe Bastian într-o lume fantastică dintr-o carte magică, unde va trăi aventuri incredibile.

„Minunata și năstrușnica lume a lui Gumball” (The Wonderfully Weird World of Gumball) revine pe 6 octombrie cu noi episoade pline de umor și întâmplări neașteptate.

„Looniversitatea Micuților” (Tiny Toons Looniversity) apare pe 27 octombrie, aducându-i pe Babs, Buster Bunny și prietenii lor în noi aventuri sub tutela legendelor Bugs Bunny și Duffy Duck.

