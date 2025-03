10 staruri care au revenit pe ecrane cu roluri puternice

După ce o vreme nu au mai fost în prim-plan, câteva staruri s-au întors într-o formă de zile mari în lumina reflectoarelor și au oferit publicului interpretări de excepție.

1. Ke Huy Quan

The Goonies și Indiana Jones and the Temple of Doom sunt două filme clasice în care a jucat Ke Huy Quan. Actorul și-a făcut din nou apariția pe ecrane cu personajul Waymond Wang din filmul Everything Everywhere All at Once, care a fost scris și regizat de Daniel Kwan și Daniel Scheinert.

2. Winona Ryder

Winona Ryder a ajuns în lumina reflectoarelor în anii ’80 și începutul anilor ’90, jucând în mai multe filme celebre, iar printre exemple se numără Edward Scissorhands, Bram Stoker’s Dracula și Heathers. Viața ei nu a fost lipsită de greutăți și obstacole, pentru că în 2001 a fost arestată și condamnată pentru furt, fiind un moment care și-a pus amprenta asupra cariera ei, iar fanii nici nu au mai acordat atenției performanțelor sale din actorie. S-a întors în atenția publicului datorită serialului Stranger Things, în care o interpretează pe Joyce Byers.

3. Natasha Lyonne

Natasha Lyonne este o prezență aparte și chiar enigmatică în peisajul cinematografic internațional. Ceea ce a propulsat-o în carieră și i-a oferit un alt tip de vizibilitate este serialul Orange is the New Black, unde a jucat-o pe Nicky Nichols.

4. Renée Zellweger

Pentru foarte mulți, Renée Zellweger rămâne în mintea lor drept o foarte bună actriță de comedie, iar personajul Bridget Jones, devenit ulterior emblematic, stă drept mărturie. După ce a decis să dispară pentru o vreme de pe ecrane, actrița s-a întors odată cu filmul Judy din 2019, în care o joacă pe celebra cântăreață Judy Garland. Renée Zellweger a câștigat un Glob de Aur și un Oscar pentru prestația din Judy.

5. Neil Patrick Harris

Cariera lui Neil Patrick Harris a început devreme, iar printre primele roluri le-a avut în anii ’80. Ceea ce i-a readus notorietate, dar și un loc fruntaș printre actorii de comedie este serialul How I Met Your Mother, unde l-a jucat pe parcursul celor nouă sezoane pe Barney Stinson.

6. Nicolas Cage

În The Unbearable Weight of Massive Talent, filmul regizat de Tom Gormican, Nicolas Cage a interpretat o versiune fictivă a sa, mai exact a unui actor care își propune să aibă o revenire spectaculoasă în carieră după ce a luat o pauză. Deși mai tot timpul a putut fi văzut în diverse proiecte, nu toate explorările sale au fost primite cu brațele deschise. Dar, iată că The Unbearable Weight of Massive Talent a fost o alegere fericită.

7. Josh Hartnett

În filmul Oppenheimer regizat de Christopher Nolan, Josh Hartnett a avut rolul omului de știință Ernest Lawrence. În ciuda faptului că în prim-plan privirile au fost ațintite asupra actorului Cillian Murphy, care a interpretat rolul principal, Josh Hartnett nu s-a lăsat mai prejos și a primit laude pentru prestația sa. Astfel, el s-a reîntors în atenția publicului grație acestui film.

8. Mandy Moore

A Walk to Remember este unul dintre cele mai cunoscute filme în care a jucat Mandy Moore. Dincolo de alte comedii în care a jucat, dar și cariera din muzică, rolul Rebecca Pearson din serialul dramatic This Is Us a marcat pentru Mandy Moore o întoarcere impresionantă, dar și sensibilă.

9. Sylvester Stallone

Odată cu filmul Creed din 2015, regizat de Ryan Coogler, Sylvester Stallone și-a reluat rolul Rocky Balboa, din faimoasa franciză Rocky. Cu ocazia asta, actorul a marcat o revenire plăcută, dar și spectaculoasă în ochii publicului. Prestația i-a adus și o nominalizare la Oscar pentru cel mai bun actor într-un rol secundar.

10. Mayim Bialik

Mayim Bialik și-a făcut debutul în actorie la vârsta de 12 ani, jucând în filmul Pumpkinhead regizat de Stan Winston. Ulterior, a urmat rolul principal în serialul Blossom creat de către Don Reo. Publicul o recunoaște prin prisma rolului Amy Farrah Fowler, pe care l-a interpretat o lungă perioadă în serialul de comedie The Big Bang Theory și este personajul care i-a și adus cel mai mare val de popularitate.

