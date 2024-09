Mandy Moore a devenit mamă pentru a treia oară. Actrița a dezvăluit prima imagine cu bebelușul său

Mandy Moore și soțul său, Taylor Goldsmith, au devenit părinți pentru a treia oară. Vestea cea mare a fost dată chiar de către actrița în vârstă de 40 de ani, care a postat pe contul său de Instagram o imagine alb-negru în care își ținea în brațe bebelușul nou-născut. Moore a dezvăluit și că a adus pe lume o fetiță pe nume Louise Everett Goldsmith.

Mandy Moore și Goldsmith mai au împreună doi băieți: August Gus”, în vârstă de 3 ani, și Oscar „Ozzie”, în vârstă de doi ani.

În iunie, cei doi au anunțat pe Instagram că vor avea în curând și o fiică. Alături de o fotografie în care Gus și Ozzie se țin de mână și poartă tricouri inscripționate cu „Mare” și „Mijlociu”, vedeta a scris: „Uneori, viața imită arta. Al treilea din propriul nostru trio mare vine în curând. Abia așteptăm ca acești băieți să aibă o surioară.”

Mandy Moore a dezvăluit că această sarcină a avut suișuri și coborâșuri, menționând că a fost cea mai dificilă de până acum.

Mandy Moore și cântărețul din trupa Dawes s-au căsătorit în urmă cu șase ani. În 2018, într-un interviu acordat revistei InStyle, actrița a dezvăluit că nu are o apetență deosebită pentru bijuterii și că, tocmai de aceea, modul în care Taylor a cerut-o în căsătorie, cu un inel cu diamante marca Irene Neuwirth, a surprins-o profund.

„Niciodată nu am fost genul de persoană care să poarte multe bijuterii. Când am început să vorbim despre logodnă, i-am spus că nu îmi doresc un inel mare. M-am gândit că putem alege ceva drăguț împreună. Așa că, vă puteți da seama cât de surprinsă am fost când, în toamnă, m-a cerut cu acest inel superb.”