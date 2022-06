Mandy Moore va deveni mamă pentru a doua oară. Prima imagine cu actrița însărcinată

Mandy Moore și soțul său, Taylor Goldsmith, vor deveni din nou părinți. Anunțul cel mare a fost făcut chiar de către actrița în vârstă de 38 de ani, care a postat pe contul său de Instagram o imagine cu fiul său, August, care purta un tricou pe care era inscripționat mesajul „Fratele mai mare'.

Actrița a dezvăluit acum și prima imagine în care i se poate observa burtica de gravidă. Îmbrăcată într-o pereche de colanți și o bustieră sport, Moore a mărturisit că primul trimestru de sarcină a fost dificil, însă că acum starea sa de sănătate este una bună.

Mandy și Taylor sunt împreună de șase ani. S-au căsătorit în 2018, iar anul trecut au devenit părinți pentru prima oară.

În 2018, într-un interviu pe care l-a acordat revistei InStyle, Mandy a dezvăluit că nu are o apetență deosebită pentru bijuterii, și că, tocmai de aceea, modul în care Taylor a cerut-o în căsătorie, cu un inel cu diamante marca Irene Neuwirth, a surprins-o profund.

„Niciodată nu am fost genul de persoană care să poarte multe bijuterii. Când am început să vorbim despre logodnă, i-am spus că nu îmi doresc un inel mare. M-am gândit că putem alege ceva drăguț împreună. Așa că, vă puteți da seama cât de surprinsă am fost când, în toamnă, m-a cerut cu acest inel superb”.