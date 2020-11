12 pelicule despre care nu știai că au devenit filme cult. Merită văzute oricând!

Există filme despre care, în momentul lansării, ești convins de audiența pe care o vor avea, iar succesul este dat de încasările de la box office. Cu toate astea, mai sunt pelicule care își câștigă publicul și admirația în timp.

Filmele cult sunt acelea care, deși nu se bucură de un succes financiar incredibil, au fani mult mai dedicați, care pot urmări peliculele respective oricând. Notorietatea acestor filme mai puțin cunoscute crește pe măsură ce fanii vorbesc despre ele și consideră că merită văzute.

Așa că, iată o listă de filme pe care toată lumea le considera eșecuri înainte de a deveni filme cult:

1. The Shawshank Redemption (1994)

Poate fi considerat unul dintre filmele clasice, dar The Shawshank Redemption nu a atras prea mult atenția când a fost lansat. Problema a reprezentat-o competiția și faptul că filmul a putut fi văzut în 33 de cinematografe și până când s-a bucurat de o lansare mai mare, deja pierduse bătălia în fața altor pelicule de succes, precum Pulp Fiction sau The Specialist. În urma difuzării în cinematografie, câștigurile au fost de 28 de milioane de dolari, față de bugetul său de 25 de milioane de dolari. A fost nominalizat și la șapte premii Oscar, însă nu a câștigat niciunul. În 1997, Ted Turner a achiziționat Castle Rock Entertainment și drepturile pentru The Shawshank Redemption, iar ulterior a fost difuzat pe TNT, canalul pe care l-a lansat.

2. Highlander (1986)

În timp ce astăzi este considerat unul dintre cele mai bune filme fantastice din anii ’80, Highlander nu a fost primit bine când a avut premiera în 1986. Cinefilii și criticii nu au avut multe lucruri pozitive de spus despre peliculă. Ar fi câștigat 12,9 milioane de dolari la box office și nu și-ar fi acoperit costurile de producție de 16 milioane de dolari. Odată ce Highlander a fost lansat pe piața de închiriere de casete, cererea a ridicat, ceea ce a dus la alte cinci filme, un serial de televiziune care a avut șase sezoane, o serie de cărți și una de benzi desenate.

3. The Boondock Saints (1999)

Violența în filme a fost privită ca o temă sensibilă pentru Hollywood. Ceea ce înseamnă că The Boodfock Saints a fost prezentat în cinci cinematografe din SUA când s-a lansat, câștigând 30.000 de dolari pe plan intern. În ceea ce privește planul internațional, câștigurile au ajuns la 411.000 de dolari, dar nu s-au apropiat de bugetul filmului, și anume 6 milioane de dolari. Însă, regizorul Troy Duffy a încheiat un parteneriat cu Indican Pictures, o companie de distribuție. Ulterior, filmul a adunat peste 50 de milioane de dolari în urma vânzărilor de casete video.

4. Heathers (1988)

Heathers este o comedie neagră care a avut în distribuție actori precum Winona Ryder și Christian Slater, dar, în ciuda acestui lucru, câștigurile din cinematografe au ajuns la 1,1 milioane de dolari. După lansarea VHS în 1989, Heathers a avut multiple versiuni de ediții speciale în format DVD și Blu-ray lansate în anii următori.

5. The Big Lebowski (1998)

Când The Big Lebowski a ajuns pe marile ecrane în Stele Unite, a încasat 17 milioane de dolari pe plan intern. Pe plan internațional, a câștigat 28 de milioane de dolari și a devenit de mare notorietate. Ba mai mult decât atât, s-a ajuns și la organizarea în 2012 a propriului festival, Lebowski Fest, care celebrează filmul din 1998.

6. The Thing (1982)

The Thing, filmul lui John Carpenter, a câștigat suma de 3 milioane de dolari în weekendul de deschidere și 19 milioane de dolari cât a rulat în cinematografe. În comparație cu bugetul de 15 milioane de dolari și recenziile criticilor, The Thing a fost considerat un eșec, dar nu pentru mult timp pentru că a fost numit unul dintre cele mai înfricoșătoare filme din toate timpurile.

7. Office Space (1999)

Office Space este primul film de acțiune realizat de regizorul Mike Judge. Filmul abia și-a recuperat bugetul la box office. Începând cu 2003, vânzările au ajuns la 2,6 milioane de dolari după lansările de pe VHS.

8. Fight Club (1999)

Bazat pe un roman al lui Chuck Palahniuk, Fight Club a câștigat 37 de milioane dolari în cinematografe, iar suma nu s-a ridicat la bugetul filmului de 63 de milioane de dolari. În timp ce pierderile au fost majoritatea compensate de vânzările internaționale la box office, abia după ce filmul a ajuns pe casete video a înregistrat câștiguri considerabile.

9. Donnie Darko (2001)

Donnie Darko este un film de groază psihilogic, filmat în 28 de zile de către scriitorul și regizorul Richard Kelly. Filmul a avut un buget de 3,8 milioane de dolari și a debutat pe 58 de cinematografe pe plan intern. Lansarea internațională a fost amânată din cauza atentatelor de pe 11 septembrie 2001 din SUA. În cele din urmă, publicul internațional a fost mult mai receptiv și pelicula și-a câștigat titulatura de film cult.

10. Idiocracy (2006)

Idiocracy spune povestea soldatului Joe Bauers, care în urma unui proiect în care este selectat, se trezește cinci secole în viitor. Cu ocazia asta, descoperă o societate diferită și că este cea mai inteligentă persoană în viață. Filmul a câștigat 495.000 de dolari la box office și a mai luat încă 9 milioane de dolari pentru închirierea casetelor video.

11. Scott Pilgrim vs. the World (2010)

Un tânăr trebuie să îi învingă pe rând pe cei șapte foști iubiți ai iubitei sale pentru a-i cuceri inima. Chiar dacă Scott Pilgrim vs. the World nu a reușit să câștige suficienți bani pentru a-și recupera bugetul de producție, lucrurile s-au schimbat odată cu lansarea pe DVD și filmul a vândut aproape 200.000 de exemplare în prima săptămână.

12. The Rocky Horror Picture Show (1975)

Deși The Rocky Horror Picture Show are la bază un musical popular, adaptarea a câștigat 21.245 de dolari în weekendul de deschidere. Un director de publicitate de la compania Fox a avut ideea ca filmul să ruleze în cadrul unui show de la miezul nopții de la teatrul Waverly din New York, înregistrându-se un succes remarcabil.

Foto: PR

