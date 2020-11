Filme din 2020 pe care probabil nu le-ai văzut încă și care merită atenția ta

Unele filme lansate în acest an le-au acaparat pe celelalte, iar o serie de pelicule foarte bune au trecut neobservate. Majoritatea filmelor au debutat în festivaluri, unele dintre ele organizate virtual.

Așa că, am inclus pentru tine câteva dintre filmele care prezintă povești de viață interesante și pe care le poți urmări acum de acasă.

Kajillionaire

Actrița Evan Rachel Wood din Westworld este protagonista peliculei Kajilionaire. Ea joacă rolul unei tinere care a fost învățată de către părinții ei timp de 26 de ani să înșele și să fure. Părinții decid să se apropie de o străină, cu scopul de a o face să se alăture unui jaf de mari proporții pe care îl pregătesc.

Disappearance at Clifton Hill

Clifton Hill este un thriller psihologic și spune povestea lui Abby, care se întoarce în orașul natal, Niagara Falls, după ce mama ei moare. Abby devine tulburată de o amintire la care a fost martoră în copilărie – o răpire a unui copil. Dorința arzătoare de a afla adevărul devine tot mai intensă, așa că începe o investigație pe cont propriu.

The Dark and the Wicked

Unul dintre filmele horror de anul acesta este The Dark and the Wicked. Un bărbat de la o fermă din afara orașului moare și, pentru a-și ajuta mama să își ia rămas-bun de la tatăl lor, frații Louise și Michael se întorc la ferma familiei lor. Nu durează mult până când observă că ceva nu este în regulă cu mama lor. Treptat, cei doi frați încep să aibă coșmaruri și resimt că ceva rău se va întâmpla cu familia lor.

The Rental

The Rental este debutul în regie al actorului Dave Franco. În rolul principal o regăsim chiar pe soția lui, Alison Brie. Două cupluri aflate în vacanță suspectează că gazda lor îi poate spiona. Vor ieși la iveală secrete foarte bine păstrate, iar ceea ce ar fi trebuit să fie o călătorie relaxantă, se transformă într-o adevărată dramă.

The Photograph

The Photograph surprinde o poveste de dragoste destul de interesantă. Michael este reporter și lucrează la un material. El găsește o fotografie a adevăratei iubiri a bărbatului despre care scrie și se întâlnește cu fiica lui, Mae. Cei doi se îndrăgostesc unul de celălalt, iar Mae află cu ocazia asta multe lucruri despre ea. Mae trebuie să învețe din secretele trecutului mamei dacă își dorește să meargă înainte și să fie iubită.

Saint Frances

Kelly O’Sullivan, care a scris și scenariul pentru filmul Saint Frances, o interpretează pe Bridget, o tânără de 30 de ani care decide să facă avort. După, ea se angajează ca bonă și se apropie foarte mult de copilul de șase ani de care are grijă. Relația cu cel mic o determină să vadă altfel viața.

Shirley

Scriitoarea Shirley Jackson elaborează încă o capodoperă, asta până când sosesc Fred și Rose, proaspăt căsătoriți, care îi întrerup procesul creativ. Fred și Rose se adaptează noii lor vieți, trăind sub același acoperiș cu Shirley. Ceea ce Rose nu știe este că Shirley o folosește în noul ei roman. Rose devine suspicioasă și se teme tot mai mult de prietena ei.

How to Build a Girl

Actrița Beanie Feldstein o interpretează pe Johanna în How to Build a Girl, o tânără care își întreține familia într-o perioadă de criză. Ea câștigă un concurs de scris, ceea ce o face să se reinventeze personal și devine critic muzical, având un nou nume, dar și o altă viață. Johanna se adaptează și iubește viața pe măsură ce învață mai multe despre muzică.

Never Rarely Sometimes Always

Never Rarely Sometimes Always spune povestea unei tinere de 17 ani, care este însărcinată și caută ajutor pentru a avorta pentru că în Pennsylvania este nevoie de acordul unui părinte ca o minoră să facă avort. Disperată, o sună pe verișoara ei, iar cele două adolescente pleacă spre New York pentru a găsi ajutorul de care au nevoie. Filmul surprinde cum o legislație conservatoare le îngrădește femeilor dreptul de a decide asupra corpurilor lor și oferă o perspectivă deschisă a unei probleme cu care ele se confruntă singure.

All In: The Fight for Democracy

All In: The Fight for Democracy este un documentar despre istoria și activismul actual asupra suprimării alegătorilor din America. Stacey Abrams, candidata guvernatorului democratic la alegerile din Georgia din 2018, este o femeie de culoare care decide să acționeze atunci când alegătorii de culoare sunt în permanență privați de drepturi.

Citește și:

10 dintre cele mai inspiraționale filme din 2020

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro