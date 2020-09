12 dintre cele proaste adaptări după cele mai cunoscute filme

Aproape an de an avem parte de remake-uri ale filmelor clasice de la Hollywood. Regizorii decid să aducă publicului o perspectivă modernă sau o poveste mult mai captivantă, dar chiar și așa, în cele din urmă se dovedesc a fi mari dezamăgiri pentru iubitorii peliculelor originale.

Așa că, ți-am pregătit o listă cu adaptările unor filme din anii ’80 și ’90 care au primit critici negative:

1. Aladdin (2019)

Aladdin din 2019 este o readucere la viață a filmelor The Thief of Bagdad (1940) și Aladdin (1992). Însă decizia nu a fost atât de bună, fiind considerat cel mai prost film de acțiune Disney. Oricât de carismatic ar fi actorul Will Smith, acesta nu a convins publicul.

2. The Day The Earth Stood Still (2008)

Este dificil să încerci să readaptezi un film SF clasic, iar Twentieth Century Fox a făcut o greșeală când a încercat să facă asta în 2008. S-a încercat o adaptare modernă a peliculei The Day The Earth Stood Still (1951), cu actorul Keanu Reeves în rolul lui Klaatu, un extraterestru care vine pe Pământ. Filmul nu s-a bucurat de același succes precum originalul și a fost catalogat drept un alt film cu extratereștrii, fără să aibă nimic în plus.

3. The Hustle (2019)

Bedtime Story (1964) și Dirty Rotten Scoundrels (1988) au fost sursa de inspirație pentru filmul The Hustle (2019). În varianta nouă, Anne Hathaway și Rebel Wilson sunt două maestre în escrocherii care fac echipă și vor să se răzbune pe bărbații care le-au greșit în trecut. Criticii au considerat că filmul este lipsit de amuzament și că faptul că rolurile principale sunt interpretate de două actrițe cunoscute nu ajută deloc.

4. Total Recall (2012)

Originalul Total Recall a apărut în 1990 și a fost regizat de Paul Verhoeven. În varianta din 2012, regizorul Len Wisemen s-a îndepărtat complet de tot ceea ce era interesant în primul film.

5. The Invasion (2007)

La prima vedere Invasion of the Body Snatchers (1956) ar părea un film după care se poate face o adaptare bună, iar asta pentru că ideile principale din film sunt cu mult peste tehnologia disponibilă la acea vreme. O versiune din 1978 a fost apreciată, reușind să ducă mai departe ideile originalului. Însă, adaptarea din 2007 adaugă o direcție politică poveștii și nici măcar prestația actriței Nicole Kidman nu a putut salva filmul.

6. Psycho (1998)

Primul Psycho a apărut în 1960, fiind regizat de Alfred Hitchcock. Mulți critici au considerat că originalul era perfect și nu existau motive pentru o adaptare. În 1998, Gus Van Sant a regizat remake-ul, de data asta cu o tehnologie mai nouă și o distribuție modernă.

7. King Kong (2005)

De-a lungul timpului s-au făcut mai multe filme King Kong, începând din 1993 cu clasicul film alb-negru. Varianta din 2005, cu Jack Black, Adrien Brody și Naomi Watts în rolurile principale, nu s-a dovedit a fi una de succes, deși inițial s-a dorit să fie mult mai înfricoșătoare față de originalul.

8. Ben-Hur (2016)

Filmul original Ben-Hur din 1959 a câștigat 11 premii Oscar, ceea ce înseamnă că este o misiune destul de grea să realizezi o versiune la același nivel. Originalul are la bază romanul Ben-Hur: A Tale of the Christ de Lew Wallace din 1880, iar adaptarea din 2016 s-a apropiat mult mai mult de ceea ce se întâmpla în carte, însă cu toate astea a fost desemnat cel mai prost film al anului respectiv.

9. The Women (2008)

Comedia The Women din 1939 avea o distribuție exclusiv feminină. Filmul a fost refăcut în 2008, cu actrițe celebre în rolurile principale, precum Meg Ryan, Carrie Fisher și Eva Mendes. Deși abordarea este vizibil modernă, nu s-a bucurat de aprecierea din partea publicului.

10. Overboard (2018)

În filmul Overboard din 2018 îi avem în rolurile principale pe Anna Faris și Eugenio Derbez. Diferența dintre originalul din 1987 constă în faptul că bărbatul este cel care suferă de amnezie și se trezește că are o nouă familie. Ideea originală a filmului a fost una bună încă de la început și nu mai era nevoie de o adaptare.

11. A Nightmare On Elm Street (2010) Publicul s-a arătat dezamăgit de adaptarea filmului A Nightmare On Elm Street din 2010. Filmul se apropie de cel horror din 1984, iar alegerea lui Jackie Earle Haley în rolul lui Freddy Kruger s-a dovedit a fi inspirată, însă asta nu i-a adus succesul.

12. Arthur (2011) Steve Gordon este cel care a regizat Arthur în 1981, avându-l în rolul principal pe Dudley Moore. În versiunea din 2011, rolul lui Arthur este preluat de Russell Brand, care nu s-a ridicat la performanța lui Dudley Moore.

Foto: PR

