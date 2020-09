11 actori cunoscuți de la Hollywood care au jucat în cele mai apreciate filme horror

Există o mulțime de actori celebri care au jucat în filme horror și nu au avut nici o problemă să își sperie publicul cu diferitele ipostaze înfricoșătoare în care au putut fi surprinși.

Multe dintre filmele horror în care au jucat actori faimoși de la Hollywood au devenit clasice. Printre numele celebre se numără Jennifer Aniston, Megan Fox, Ryan Reynolds și chiar și Brad Pitt. Însă, pe lângă aceștia, mai sunt câțiva, pe care i-ai văzut până acum în nenumărate pelicule de succes, dar despre care e posibil să nu fi știut până acum că și-au făcut debutul în filme horror.

1. Chris Hemsworth – The Cabin in the Woods (2011)

Înainte de rolul consacrat din Thor, actorul Chris Hemsworth a jucat și în filmul horror The Cabin in the Woods. Pelicula spune povestea a cinci prieteni care pleacă într-o vacanță pe care și-o petrec la o cabană îndepărtată. Însă, se pare că acea cabană este controlată de forțe misterioase, așa că ei trebuie să descopere adevărul din spatele cabanei din pădure.

2. Ryan Reynolds – The Amityville Horror (2005)

Casa în care s-au mutat George (Ryan Reynolds) și Kathy Lutz (Melissa George) fusese cu un an înainte locul unei crime în masă înspâimântătoare. Cei doi au rezistat în casă 28 de zile, după care au fost alungați de forțele supranaturale malefice.

3. Jessica Biel – The Texas Chainsaw Massacre (2003)

The Texas Chainsaw Massacre este inspirat de filmul cu același nume din 1974. În varianta din 2003 o vei regăsi pe Jessica Biel într-o cu totul altă ipostază față de cea din 7th Heaven. Personajul ei, Erin, se regăsește în situația în care alături de ceilalți prieteni sunt urmăriți de un maniac și trebuie să îi facă față atât lui, cât și familiei sale la fel de periculoase.

4. Megan Fox – Jennifer’s Body (2009)

La scurtă vreme după Transformers, Megan Fox a jucat în comedia de groază Jennifer’s Body. Aici Megan Fox joacă rolul lui Jennifer, o majoretă care își omoară colegii de sex masculin. Însă, ar putea cea mai bună prietenă a ei să pună capăt crimelor și totuși, ea să fie în siguranță în preajma prietenei sale periculoase?

5. Jennifer Aniston – Leprechaun (1993)

Chiar înainte de celebrul serial Friends, Jennifer Aniston și-a făcut debutul în filmul de groază Leprechaun. Acesta are în prim-plan povestea unui spiriduș care a fost închis mai mulți ani după ce i-a fost furată oala de aur. Însă, printr-o greșeală el scapă și și pornește într-o călătorie să își recupereze comoara.

6. Jennifer Lawrence – House at the End of the Street (2012)

Jennifer Lawrence o interpretează pe Elissa, o tânără de 17 ani care alături de mama ei se mută într-un oraș nou. La scurtă vreme, ea începe să se întâlnească cu Ryan, fratele unei fete care a dispărut după ce și-a ucis părinții.

7. Johnny Depp – A Nightmare on Elm Street (1984)

Johnny Depp a jucat în pelicula A Nightmare on Elm Street rolul unui elev de liceu ai cărui prieteni sunt uciși de Freddy Krueger, un personaj care are cuțite în loc de degete la mâna dreaptă. Rămâne însă de văzut cum se termină lucrurile pentru tânărul Glen.

8. George Clooney – Return to Horror High (1987)

În cazul în care nu ai văzut acest film cu George Clooney, nu ar strica dacă l-ai include pe lista ta. În Return to Horror High vei afla povestea unui misterios criminal în serie care a provocat panică în liceul Crippen și care niciodată nu a fost prins. Așa că o companie, Cosmis Pictures, decide să realizeze un lungmetraj despre aceste evenimente.

9. Brad Pitt – Cutting Class (1989)

La începutul carierei sale, Brad Pitt a jucat în filmul horror Cutting Class, fiind chiar și printre primele filme în care acesta a apărut. În liceul în care învață Dwight Ingalls, personajul jucat de Brad Pitt, un criminal este liber și se află aproape de el și prietenii săi.

10. Mila Kunis – American Psycho II: All American Girl (2002)

Mila Kunis joacă rolul unei fete pe nume Rachel Newman, al cărui obiectiv este acela de a urmări criminali în serie. Însă, ea își dorește să devină și asistenta unui profesor din facultate, așa că va face orice pentru a obține asta.

11. Demi Moore – Parasite (1982)

Unul dintre primele roluri ale actriței Demi Moore a fost Patricia Welles din Parasite. Paul Dean a creat un parazit mortal de care nu mai poate scăpa. Așa că, el și Patricia trebuie să găsească o modalitate prin care să îl distrugă.

