10 staruri care au fost înlocuite în filme după ce au renunțat în ultima clipă

Câteva staruri de la Hollywood au luat decizia, chiar în timpul producției, de a nu continua cu un proiect cinematografic.

1. Kim Basinger

Kim Basinger trebuia să joace în drama Boxing Helena regizată de Jennifer Lynch. Actriței nu i-a convenit scenariul filmului și nici nu a primit deschiderea necesară din partea regizoarei pentru a-l schimba sau a face o serie de adaptări. Sherilyn Fenn a fost cea care a interpretat rolul ei.

2. Annette Bening

Michelle Pfeiffer a oferit o interpretare de excepție în filmul Batman Returns. Însă prima alegere a regizorului Tim Burton a fost, de fapt, Annette Bening. Ea a plecat din proiect înainte de începerea filmărilor pentru că a rămas însărcinată.

3. John Boyega

John Boyega trebuia să joace în filmul de acțiune Rebel Ridge, scris și regizat de Jeremy Saulnier. Însă, din cauza pandemiei de coronavirus, filmările au fost amânate și au fost continuate în 2021, atunci când actorul a renunțat la proiect.

4. Anne Hathaway

Anne Hathaway a avut o problemă cu o anumită scenă din filmul Knocked Up, mai exact cu cea a nașterii. Actrița nu trecuse prin acea experiență și nu știa cum se va simți în momentul în care va juca asta. Rolul ei a fost interpretat ulterior de către Katherine Heigl.

5. Nicole Kidman

Nicole Kidman trebuia să joace în celebrul film Panic Room regizat de David Fincher. Actrița trebuia să fie protagonista, dar nu a putut duce proiectul până la capăt din cauza unei accidentări la genunchi. Atunci, ea a fost înlocuită și Jodie Foster a jucat până la urmă rolul principal.

6. Thandiwe Newton

Thandiwe Newton nu a fost de acord cu felul în care era portretizat rolul ei, Alex Munday, pe care ar fi trebuit să îl joace în Charlie’s Angels. Actriței i s-a părut nepotrivit și nu a mai vrut să îl interpreteze, iar în locul ei a venit Lucy Liu.

7. Winona Ryder

Winona Ryder era prima opțiune în vederea rolului fiicei lui Michael Corleone, Mary, în The Godfather Part III. La câteva săptămâni după ce au început filmările, actrița a părăsit proiectul pentru că se simțea epuizată, iar ea a fost înlocuită cu Sofia Coppola.

8. Debra Winger

În filmul A League of Their Own, Debra Winger trebuia să o interpreteze pe Dottie Hinson. Zvonurile de la acea vreme spuneau că actrița ar fi renunțat din cauza prezenței Madonnei în peliculă, care ar fi schimbat oarecum traseul proiectului. În final, Dottie Hinson a fost jucată de Geena Davis.

9. James Purefoy

Filmul V For Vendetta regizat de James McTeigue ar fi trebuit să îl aibă în rol principal pe James Purefoy. Însă, actorul a părăsit proiectul la aproximativ șase săptămâni de la începerea filmărilor, iar rolul lui a fost jucat de Hugo Weaving.

10. Sylvester Stallone

Sylvester Stallone trebuia să îl joace pe Axel Foley în filmul Beverly Hills Cop. Actorul a lucrat inclusiv la scenariu și a vrut ca personajul său să poarte alt nume. Însă, au existat neînțelegeri între el și producători, fapt pentru care nu a mers mai departe cu munca la acest film. Iar rolul l-a interpretat Eddie Murphy.

