10 filme celebre din anii ’90 care astăzi pot genera controverse

Mai multe filme celebre din anii ’90 și pe care cu siguranță le-au văzut includ scene pe care astăzi le-am vedea cu alți ochi – de la modul în care privim femeile, comunitatea LGBTQ+, sexualitatea, hărțuirea sexuală, până la cât de toxică poate fi perpetuarea stereotipurilor.

1. Basic Instinct (1992)



Basic Instinct poate fi considerat unul dintre cele mai sexy filme din toate timpurile, însă a fost criticat de activiștii LGBTQ+ pentru că include reprezentări care pot dăuna. În film, Sharon Stone interpretează rolul unei femei care se identifică ca fiind bisexuală, iar creatorii peliculei au susținut că descrierile personajelor nu ar trebui privite ca o reprezentare pentru toate femeile bisexuale sau lesbiene. Chiar și după zeci de ani, filmul continuă să propage stereotipuri jignitoare privind comunitatea LGBTQ+.

2. Ace Ventura: Pet Detective (1994)

Ace Ventura: Pet Detective a atras multe critici din partea comunității transgender și are și motive. Într-o scenă, Ace Ventura (Jim Carrey) încearcă să demonstreze că Einhorn (Sean Young) este o femeie transgender. Ventura o dezbracă cu forța în fața ofițerilor de poliție. Secvența perpetuează ideea hărțuirii cu care comunitatea transgender se confruntă. Jurnalistul Farhad Manjoo a scris în 2016 pentru New York Times că „la fel ca în multe alte descrieri fictive ale persoanelor transgender din acea epocă, emoția predominantă este una de dezgust.” În 2019, Jim Carrey a fost de acord atunci când filmul a fost catalogat drept transfob.

3. Cruel Intentions (1999)

În Cruel Intentions, Annette (Reese Witherspoon) își propune să rămână virgină până când se căsătorește. Acest lucru îi determină pe Kathryn (Sarah Michelle Gellar) și Sebastian (Ryan Phillippe), doi frați vitregi, să încerce să o facă pe Annette să încalce ce și-a propus. Sebastian încearcă, de asemenea, să o seducă pe Cecile (Selma Blair) pentru a se răzbuna pe Kathryn. Pelicula a fost criticată pentru modul în care ilustrează arta manipulării și blamarea victimei. Michelle Bright a scris în 2019 că Kathryn „folosește în mod dăunător aceeași tehnică de învinovățire a victimelor pe care o folosesc adesea oamenii atunci când cineva dezvăluie că a fost agresat sexual pentru a o convinge pe Cecile că nu a fost agresată – și că ea a fost de vină.”

4. The Waterboy (1998)

Pelicula The Waterboy, al cărei scenariu a fost scris și de Adam Sandler, care se întâmplă să și joace, a fost criticată aspru pentru poveste. Mulți au blamat folosirea în film a cuvântului cu „R” (retard), dar și faptul că a propagat o imagine greșită a persoanelor cu dizabilități. În 2015, Tom Keizer a scris pentru Vice că pare a fi o temă recurentă în filmele lui Sandler. „O problemă cu filmele lui Adam Sandler este că acestea spun că putem să ne batem joc de minorități, persoane cu dizabilități, homosexuali, atâta timp cât e însoțit și mesajul că și ei sunt oameni și că Sandler este unul dintre cei care empatizează cu ei.”

5. American Pie (1999)

Jason Biggs, cel care l-a interpretat pe Jim Levenstein în American Pie, ar vrea ca o scenă din film să dispară. E vorba de cea în care a instalat o cameră web pentru a o filma pe Nadia, o studentă care a venit într-un schimb de experiență, atunci când se dezbracă. Nadia face asta, iar prietenii lui Jim asistă în secret la acest lucru. Jason a declarat pentru Buzzfeed News că regretă acea scenă, având în vedere că a fost filmată cu mult înainte ca mișcarea #MeToo să ia amploarea de astăzi și nu se discuta atât de deschis despre consimțământ. „Nu s-ar mai putea face asta astăzi. Ar fi inacceptabil”, a spus actorul. Și Shannon Elizabeth, cea care a jucat-o pe Nadia, a declarat pentru Page Six că: „Dacă s-ar fi filmat după mișcarea #MeToo, ar fi fost o problemă.”

6. Chasing Amy (1997)

Ben Affleck și Jason Lee joacă în Chasing Amy rolurile a doi prieteni care locuiesc în New Jersey. Prietenia lor e pusă la grea încercare când în viața lor apare Alyssa Jones, iar Holden (Ben Affleck) se îndrăgostește de ea. În cele din urmă, află că Alyssa este lesbiană. Filmul a creat controverse pentru că induce o portretizare greșită asupra sexualității.

7. Blank Check (1994)

Mulți și-au dorit să aibă parte de norocul lui Preston Waters (Brian Bonsall), în vârstă de 12 ani, care câștigă un cec în valoare de 1 milion de dolari. O scenă criticată aspru a fost cea în care el și Shay Stanley (Karen Duffy), o agentă de la FBI în vârstă de 30 de ani, se sărută. Când filmul a fost adăugat pe Disney+, telespectatorii nu au fost de acord cu acel sărut dintre un minor și un adult.

8. Dances With Wolves (1990)

Dances With Wolves spune povestea locotenentului Dunbar (Kevin Costner), care se alătură unei trupe de indieni Lakota și se îndrăgostește de o femeie numită Stands with a Fist (Mary McDonnell), care a fost crescută de trib. Dunbar ajută la salvarea grupului de soldați. Filmul regizat de Costner a atras critici pentru că înfățișează un personaj alb care salvează oamenii de culoare din situații din care nu se pot salva.

9. Dangerous Minds (1995)

Dangerous Minds are la bază un eveniment real. Michelle Pfeiffer o joacă pe Louanne, fostă ofițeră de marină, care e profesoară într-un liceu din California. Mulți au contestat că grupul de studenți pe care Louanne îi ajută în film este format în primul rând din persoane de culoare și că perpetuează un mit conform căruia copiii din minorități sunt expuși riscurilor, iar ceilalți nu.

10. Never Been Kissed (1999)

Comedia romantică Never Been Kissed o are în rolul principal pe Drew Barrymore, care se preface că e elevă pentru a se putea întoarce la liceu și a vedea cum decurg lucrurile. Ea și profesorul de engleză se îndrăgostesc unul de celălalt. A fost criticată relația neadecvată dintre ei. Chiar dacă ea nu era o adolescentă, profesorul nu știa asta atunci când interacționa cu ea, și asta e cu atât mai grav.

Foto: PR

