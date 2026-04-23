Indicele Imobiliare.ro Case: Topul localităților “de lux” de la marginea marilor orașe. De câți bani ai nevoie pentru a deveni proprietarul unei case?

  Actualizat 23.04.2026, 15:16, de Advertorial
 Imobiliare.ro lansează Indicele Imobiliare.ro Case, primul instrument de măsurare periodică a prețurilor solicitate pe segmentul caselor în marile orașe din țară și în zonele lor periurbane. Acesta are ca obiectiv informarea corectă a cumpărătorilor și vine după peste 15 ani de monitorizare constantă a evoluției prețurilor apartamentelor din principalele centre urbane prin intermediul Indicelui Imobiliare.ro, completând seriile de date furnizate atât publicului larg, cât și specialiștilor și instituțiilor oficiale.

Potrivit Indicelui Imobiliare.ro Case, cele mai scumpe localități din România în care poți deveni proprietar se află în periurbanul orașelor București, Cluj-Napoca, Brașov și Timișoara. 

Primul loc în clasamentul național este ocupat de o comună aflată la 15 km de Capitală. Este vorba despre Ștefăneștii de Jos, localitate unde casele se vând cu un preț mediu de 2.681 euro/mp util. Aceasta este urmată în top de comuna Feleacu din apropierea orașului Cluj-Napoca. Cumpărătorii achită aici 2.635 euro/mp util pentru o casă. Voluntari (jud. Ilfov, 2.307 euro/mp util), Dumbrăvița (jud. Timiș, 2.169 euro/mp util), Florești (jud. Cluj, 2.017 euro/mp), Corbeanca (jud. Ilfov, 2.007 euro/mp util) și Cristian (jud. Brașov, 2.000 euro/mp util) completează clasamentul.

Vedem o preferință clară a familiilor cu copii, un trend declanșat în pandemie care a devenit acum o alegere de stil de viață datorită nevoii de curte și spațiu generos, dar și din punct de vedere obiectiv, prețurile pentru o locuință în periurban fiind comparabile cu cele pentru apartamentele noi cu 3 sau 4 camere din orașe. Desigur, găsim avantaje și dezavantaje de ambele părți, alegerea finală fiind întotdeauna personală. Astăzi, localitățile periurbane oferă o infrastructură mai bună și conexiuni mai rapide cu orașul', a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

Cele mai scumpe case de la marginea Capitalei, în Ștefăneștii de Jos. Cea mai mare ofertă cu prețuri accesibile în Berceni

În Capitală oferta este compusă în cea mai mare parte din case vechi. Puține sunt, însă, proprietățile care pot reprezenta oportunități solide de investiție, cu adevărat speciale din perspectivă arhitecturală sau care beneficiază de o localizare privilegiată. Astfel, prețul mediu solicitat de proprietari este mai mic decât în unele localități din zona periurbană. În luna martie, acesta a atins pe piața veche pragul de2.316 euro/mp util, după un avans cu 5% în ultimul an. În cazul localităților situate în zona periurbană a Bucureștiului, majorările au fost, în același interval de timp, mai semnificative, mai exact cu 17%. Casele au fost listate la vânzare de proprietari și dezvoltatori cu un preț mediu de 1.723 euro/mp util, potrivit Indicelui Imobiliare.ro Case.

Cele mai mari prețuri sunt plătite de cei care își doresc să se mute la casă în Ștefăneștii de Jos. Media înregistrată în acest caz o depășește pe cea aferentă proprietăților aflate în Capitală, ajungând la 2.681 euro/mp util. Oferta este una restrânsă și vizează cumpărătorii interesați de locuințe premium. Pe poziții fruntașe în topul celor mai scumpe localități aflate la marginea Bucureștiului se numără și Voluntari (2.307 euro/mp util) și Corbeanca (2.007 euro/mp util). 

La polul opus, întâlnim orașul Măgurele (1.346 euro/mp util), comuna Berceni (1.392 euro/mp util) și orașul Bragadiru (1.430 euro/mp util). Comuna Berceni se remarcă și prin oferta extrem de extinsă pe care o pune la dispoziția cumpărătorilor. Orașul Popești-Leordeni, care își continuă dezvoltarea accelerată pe segmentul rezidențial, o urmează în clasamentul zonelor cu cele mai multe case de vânzare.

Cele mai scumpe case de la marginea Clujului, în Feleacu. Cele mai multe opțiuni pentru cumpărători în Florești

La fel ca în Capitală, piața veche are o reprezentare semnificativă în oferta de case disponibile cumpărătorilor în Cluj-Napoca. Prețul mediu solicitat pentru aceste imobile este, însă, considerabil mai mare față de cel practicat în București. În luna martie, acesta a ajuns la 3.454 euro/mp util, după un avans cu 6% în ritm anual, arată Indicele Imobiliare.ro Case.

Cele mai scumpe case de vânzare din zona periurbană pot fi găsite în comuna Feleacu. Oferta este limitată, iar media de preț atinge pragul de 2.625 euro/mp util. Și casele din Florești au fost listate la vânzare cu un preț mediu de peste 2.000 euro/mp util. Ultima lună a adus, însă, ușoare scăderi la nivelul prețurilor în cazul celei mai mari comune din țară. În Florești întâlnim o ofertă similară cu cea din orașul Popești-Leordeni, care a devenit o adevărată prelungire a Capitalei în ultimii ani.

Cumpărătorii care își doresc să achiziționeze o casă în zona periurbană a Clujului la un preț cât mai mic trebuie să-și orienteze căutările spre proprietățile din Apahida. Luna trecută, acestea se vindeau în medie cu 1.785 euro/mp util.

Dumbrăvița, Moșnița Nouă și Bucovăț, extreme în zona periurbană a Timișoarei

Dacă în Timișoara casele sunt scoase la vânzare cu un preț mediu de 1.987 euro/mp util, într-o localitate de la marginea orașului cumpărătorii trebuie să achite mai bine de 2.100 euro/mp util pentru a achiziționa astfel de proprietăți. Este vorba despre comuna Dumbrăvița care a cunoscut în ultimii ani o puternică dezvoltare transformându-se într-o adevărată suburbie a capitalei Banatului.

Următoarele locuri în topul celor mai scumpe localități din zona periurbană a Timișoarei sunt ocupate de Ghiroda și Giroc. Proprietarii și dezvoltatorii scot aici la vânzare case cu prețuri medii de 1.875 euro/mp util, respectiv de 1.822 euro/mp util. Cele mai mici prețuri pot fi găsite, în schimb, în satul Bucovăț (1.438 euro/mp util), conform Indicelui Imobiliare.ro Case.

Cele mai multe case de vânzare pot fi găsite în Moșnița Nouă. Proprietarii și dezvoltatorii solicită un preț mediu de 1.698 euro/mp util. De o ofertă bogată se bucură și Dumbrăvița.

Cele mai multe case de vânzare lângă Brașov, în Sânpetru. Cele mai mari prețuri sunt cerute cumpărătorilor în Cristian

Prețul mediu solicitat pentru casele scoase la vânzare în orașul Brașov a ajuns, în martie, la 2.203 euro/mp util, potrivit Indicelui Imobiliare.ro Case. Discutăm aici atât despre proprietățile noi, cât și despre clădirile vechi. Oferta este mai restrânsă pe plan local decât în Cluj-Napoca sau în Constanța, dar mai extinsă decât în Iași.

Cele mai multe case de vânzare pot fi găsite la marginea orașului în comuna Sânpetru. Prețul mediu solicitat aici cumpărătorilor este de 1.893 euro/mp util, mai mic decât în alte localități din zona periurbană precum Cristian, Hărman sau Ghimbav. Cumpărătorii plătesc 2.000 euro/mp util pentru o casă în Cristian și puțin peste 1.900 euro/mp util pentru o locuință în celelalte două localități.

O oferta extinsă, la unele dintre cele mai mici prețuri (1.643 euro/mp util), poate fi găsită în comuna Tărlungeni, dar există și opțiuni pentru cumpărătorii care vor să se mute mai aproape de oraș. În Săcele plătești 1.797 euro/mp util pentru o casă, iar în Râșnov 1.737 euro/mp. 

Cumpărătorii găsesc cele mai multe case de vânzare lângă Iași la cele mai mici prețuri în Valea Lupului

Cumpărătorii interesați de achiziția unei case în Iași trebuie să se aștepte să achite un preț mediu de 1.832 euro/mp util pentru o astfel de proprietate. Pe raza comunei Rediu prețurile ating cel mai înalt nivel din zona periurbană, 1.722 euro/mp util, conform Indicelui Imobiliare.ro Case, dar oferta este extrem de limitată.

Cele mai multe case sunt puse în vânzare în Valea Lupului, aceste proprietăți ieșind în piață cu un preț mediu mai mic, de 1.670 euro/mp util. Cele mai ieftine sunt, însă, casele din Lunca Cetății. În acest caz, prețul mediu solicitat cumpărătorilor a ajuns la finele lunii trecute la 1.505 euro/mp util.

Cumpărătorii găsesc case la prețuri accesibile în apropiere de Constanța în comunele Lumina și Agigea

Proprietățile din Constanța sunt scoase la vânzare cu un preț mediu de 1.875 euro/mp util, potrivit Indicelui Imobiliare.ro Case aferent lunii martie. În apropierea orașului, cumpărătorii au acces la oferte mult mai accesibile, dacă își concentrează căutările în comunele Lumina și Agigea. În acest caz, prețurile se mențin sub pragul de 1.200 euro/mp util.

Achită mai mult pentru a se muta la casă cei care optează pentru proprietățile din orașul Ovidiu. Acesta a devenit o adevărată suburbie a Constanței în ultimii ani. Proprietățile disponibile aici pot fi cumpărate cu un preț mediu de 1.532 euro/mp util.

Despre Imobiliare.ro

Imobiliare.ro este site-ul de imobiliare din România cu cea mai mare încredere în rândul utilizatorilor. Imobiliare.ro promite celor care își caută o locuință, cumpărători și chiriași, cea mai bună experiență de căutare și îi ajută să ia cea mai bună decizie pentru a găsi casa ideală. Totodată, Imobiliare.ro este principalul furnizor de date și statistici imobiliare pentru presa din România, comunicând cu regularitate analize, rapoarte și indici despre evoluția pieței imobiliare.

Sursă foto: imobiliare.ro

