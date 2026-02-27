Analiză Imobiliare.ro: Mit spulberat, Cluj-Napoca nu (mai) este cel mai scump oraș din țară

Apartamentele noi localizate în Sectoarele 1 și 2 din București se vând cu cele mai mari prețuri din țară, în ciuda faptului că cea mai scumpă piață imobiliară este considerată a fi, de zece ani, cea din Cluj-Napoca.

Apartamentele noi din București sunt scoase la vânzare, în medie, cu aproape 2.500 euro/mp util. Costurile de achiziție variază, însă, semnificativ în Capitală pe segmentul nou. În zone precum Dorobanți, Herăstrău sau Floreasca, astfel de proprietăți ies în piață cu prețuri ce pornesc de 4.800-5.000 euro/mp util și ajung până la 13.000 euro/mp util, potrivit datelor Imobiliare.ro.

Dacă analizăm oferta disponibilă în cele șase sectoare ale Capitalei, putem spune că media înregistrată în două dintre acestea o depășește considerabil pe cea aferentă pieței rezidențiale clujene. În Sectorul 1 prețul mediu solicitat pentru apartamentele noi a ajuns la 4.192 euro/mp util. Sectorul 2 este al doilea cel mai scump cu o medie ce atinge 3.767 euro/mp util.

  • Sector 1: 4.192 euro/mp
  • Sector 2: 3.767 euro/mp
  • Sector 3: 2.484 euro/mp
  • Sector 4: 2.142 euro/mp
  • Sector 5: 2.044 euro/mp
  • Sector 6: 2.387 euro/mp

Spre comparație, prețul mediu solicitat pentru apartamentele noi din Cluj-Napoca se învârte în jurul valorii de 3.300 euro/mp util. Cele mai scumpe dintre acestea pot fi găsite în proiecte din zone precum Sopor, Între Lacuri, Mărăști, Plopilor sau Iris, dar prețurile solicitate nu depășesc 4.000 euro/mp util.

Cele mai scumpe proprietăți noi scoase la vânzare în București ajung să reprezinte doar aproximativ 5% din totalul ofertei. Diferențele dintre extremele pieței locale sunt considerabile în contextul mixului extrem de variat de locuințe disponibile la vânzare. Există inclusiv proiecte situate la periferie, în zone precum Rahova, Berceni, Ghencea sau Giulești, unde metrul pătrat nu depășește 1.500 euro, fapt ce coboară media înregistrată la nivelul Capitalei și plasează per total orașul abia pe locul trei în topul național, nu doar după Cluj-Napoca, ci și după Brașov.

Extremele pieței rezidențiale clujene sunt, în schimb, mult mai apropiate. Practic, cei care optează pentru realizarea unei achiziții imobiliare în orașul din vestul țării plătesc în general mai mult, indiferent de locuința aleasă și de localizarea acesteia.

Piața din București este mult mai sofisticată și trebuie privită în profunzime: nu doar că cele mai scumpe zone din țară se regăsesc aici, ci prețurile medii practicate pentru apartamentele noi atâte în Sectorul 1, cât și în Sectorul 2 depășesc cu mult prețul mediu înregistrat în Cluj-Napoca. Bucureștiul are, de fapt, o poziție dominantă atât la nivel de volum, cât și de valoare. Prețul mediu general mai mic ne arată doar că o mare parte din ofertă este concentrată pe segmentul mass-market, accesibil, ceea ce răspunde în realitate cererii', a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

Prețurile avansează rapid în Capitală și lent în Cluj-Napoca

În ultimul an, prețul mediu solicitat pentru apartamentele noi din București a crescut cu 22%, potrivit Indicelui Imobiliare.ro – instrument care monitorizează de peste 15 ani evoluția pieței rezidențiale din principalele centre urbane prin intermediul celei mai extinse baze de date din țară.

În Cluj-Napoca, în schimb, apartamentele noi s-au scumpit în același interval de timp cu doar 6%, semnal clar că în ultima perioadă Capitala a început să recupereze rapid din diferența acumulată pe parcursul anilor.

Diferențele de preț dintre cele două orașe au atins un nivel record în 2023, când apartamentele din Cluj-Napoca se vindeau cu prețuri cu 60% mai mari față de cele disponibile pe piața bucureșteană.

Oferta de locuințe noi din București, echivalentă cu întreaga ofertă din Cluj

Chiar dacă piața bucureșteană continuă să înregistreze unele scăderi ale ofertei pe segmentul locuințelor noi, aceasta continuă să fie cea mai variată din țară. Aproximativ 7.300 de proprietăți noi erau disponibile în Capitală cumpărătorilor în ultima parte a anului trecut, număr relativ echivalent cu totalul locuințelor scoase la vânzare în Cluj-Napoca, inclusiv cele de pe piața veche. În fapt, clujenii au avut acces în același interval de timp la circa 1.300 de locuințe noi.

Oferta de locuințe noi din Capitală include aproape în totalitate apartamente, iar cele mai multe dintre acestea sunt disponibile în proiecte rezidențiale situate în Sectorul 2, potrivit datelor Imobiliare.ro. Discutăm despre aproximativ 2.000 de unități. Acesta este și sectorul care a înregistrat într-un an cea mai mare creștere a numărului de apartamente noi la vânzare, mai exact cu 7%.

Pe următoarele locuri întâlnim Sectoarele 1 și 3, cu 1.438 de unități, respectiv cu 1.168 de unități noi la vânzare în trimestrul IV 2025. La nivelul acestora s-a putut observa cea mai mare scădere a ofertei într-un an, cu 14%-16%.

  • Sector 1: 1.438 apartamente noi
  • Sector 2: 2.007 apartamente noi
  • Sector 3: 1.168 apartamente noi
  • Sector 4: 973 apartamente noi
  • Sector 5: 675 apartamente noi
  • Sector 6 1.012 apartamente noi

Cele mai puține apartamente noi de vânzare pot fi găsite în Sectorul 5 din Capitală. Acesta cuprinde și unele dintre cele mai ieftine zone din oraș. Extinderea rețelei de metrou poate schimba, însă, lucrurile pe viitor crescând interesul în rândul potențialilor cumpărători și atractivitatea sectorului pentru dezvoltatorii imobiliari.

Cât costă apartamentele noi în celelalte mari orașe din țară?

Prețul mediu solicitat pentru apartamentele din blocuri finalizate recent în Brașov a ajuns la 2.683 euro/mp util, potrivit Indicelui Imobiliare.ro. În Timișoara, cumpărătorii achită în medie 2.141 euro/mp util pentru un apartament nou, iar în Constanța puțin peste 2.000 euro/mp util. Singurul oraș în care prețurile se mențin sub acest prag, chiar și după un avans cu 10% pe parcursul anului trecut, este Iași.

Despre Imobiliare.ro

Imobiliare.ro este site-ul de imobiliare din România cu cea mai mare încredere în rândul utilizatorilor. Imobiliare.ro promite celor care își caută o locuință, cumpărători și chiriași, cea mai bună experiență de căutare și îi ajută să ia cea mai bună decizie pentru a găsi casa ideală. Totodată, Imobiliare.ro este principalul furnizor de date și statistici imobiliare pentru presa din România, comunicând cu regularitate analize, rapoarte și indici despre evoluția pieței imobiliare.

