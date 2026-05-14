Sondaj Imobiliare.ro: Ce temeri au românii care vor să cumpere o locuință? Scenariile care i-ar face să nu mai amâne achiziția

  Actualizat 15.05.2026, 12:20, de Advertorial
Prețurile locuințelor sunt foarte mari și vor continua să crească până la finalul anului 2026, sunt de părere cei mai mulți români interesați de o achiziție imobiliară. Deși visează la o locuință mai bună, în special în materie de spațiu sau zonă, cumpărătorii se tem că sumele pe care trebuie să le achite nu reflectă valoarea reală a proprietăților, arată rezultatele unui sondaj realizat de Imobiliare.ro în rândul cumpărătorilor din platforma proprie.

Știrile negative despre economie îi influențează semnificativ pe mulți dintre cei care își doresc să devină proprietari anul acesta. Românii care stau acum în expectativă ar putea fi convinși să acționeze imediat fie în cazul identificării unei oferte excelente, fie dacă prețurile locuințelor ar scădea peste noapte cu cel puțin 15%.

În acest moment, cumpărătorii sunt mai degrabă reticenți să treacă la acțiune. Neîncrederea în ziua de mâine, sentiment întărit de efectele imediate reflectate în evoluția cursului valutar ale recentei crize guvernamental, se alătură unei serii de neliniști provocate de inflația ridicată, dobânzi, schimbările pe piața muncii.

Cumpărătorii au nevoie de timp și fapte pentru a-și recăpăta încrederea în economia și siguranța zilei de mâine. Pe de altă parte, tocmai în momente ca acestea se pot face achiziții bune, deoarece, obiectiv vorbind, apartamentele în România rămân în continuare accesibile, iar puterea de negociere este la cumpărătorul determinat.' a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

Costuri în creștere pentru cumpărători

Prețul mediu solicitat pentru apartamentele scoase la vânzare de proprietari și dezvoltatori a ajuns, la nivel național, la 2.025 euro/mp util, după un avans cu 12% în ritm anual, conform Indicelui Imobiliare.ro – instrument care monitorizează de peste 15 ani evoluția pieței rezidențiale din principalele centre urbane prin intermediul celei mai extinse baze de date din țară.

Bucureștenii au simțit cel mai mult în ultimul an majorările operate la nivelul prețurilor. Amânarea deciziei de achiziție cu un an a devenit echivalentă cu o creștere cu 26% a prețului mediu solicitat pentru apartamentele noi și cu 12% în cazul celor aflate în blocuri vechi. La toate acestea se adaugă și fluctuațiile recente ale cursului leu/euro care au scumpit locuințele cu zeci de mii de lei de la o săptămână la alta.

Aproximativ 90% dintre respondenții sondajului Imobiliare.ro sunt de părere că, în momentul de față, prețurile locuințelor sunt foarte mari. Doar 6% le consideră echitabile, iar 4% dintre cei intervievați încă mai cred că locuințele sunt destul de accesibile în România.

Optimismul celor care așteptau o iminentă spargere a bulei imobiliare' și scăderea dramatică a prețurilor pare din ce în ce mai temperat (16%). În prezent, cei mai mulți români care își caută activ o proprietate (33%) consideră că locuințele vor continua să se scumpească până la sfârșitul lui 2026. Alți 27% se așteaptă să vadă doar o corecție ușoară a prețurilor, în timp ce 24% dintre respondenți nu își pot da seama încotro vor evolua prețurile locuințelor, fapt ce îi face să ezite să ia o decizie finală de achiziție.

De ce se tem cumpărătorii în 2026?

Principalele motive de îngrijorare pe care le au românii care își doresc să facă o achiziție imobiliară sunt legate tot de prețuri.

Circa 76% dintre cei intervievați în cadrul sondajului desfășurat pe platforma Imobiliare.ro spun că se tem că prețul cerut nu reflectă valoarea reală a proprietății de care sunt interesați. Alți 13% sunt îngrijorați că, dacă vor continua să amâne achiziție, vor ajunge să nu își mai permită locuința mult dorită.

Din total, 7% dintre respondenți se tem că prețurile vor scădea imediat după ce vor cumpăra o proprietate. Doar 4% dintre cei intervievați nu au nicio îngrijorare cu privire la prețurile locuințelor.

Visul românului, o locuință mai bună

Cele mai multe persoane care caută activ o proprietate în această perioadă (44%) își doresc să facă un upgrade imobiliar, fie că discutăm despre o locuință care le oferă mai mult spațiu sau despre una situată într-o zonă mai bună. 

O proporție semnificativă o au și cei care vor să devină pentru prima oară proprietari (32%). Investițiile imobiliare sunt văzute, în continuare, ca o modalitate excelentă de protejarea a economiilor de către 14% dintre respondenți, în timp ce 10% vor chiar să obțină venituri din închirierea locuințelor achiziționate.

Aproximativ 41% dintre cei care au luat parte la sondajul Imobiliare.ro spun că știrile negative despre economie au o influență foarte mare asupra lor, atunci când vine vorba despre decizia de achiziție a unei locuințe.

Pentru alți 13%, acesta este un aspect care îi îndeamnă să negocieze prețul mai agresiv. Există, totodată, un număr mare de potențiali cumpărători activi la nivelul pieței (35%) care preferă să-și bazeze decizia de achiziție pe propriile informații, fără a lua în considerare știrile negative. În plus, pentru 11% dintre respondenți știrile negative despre economie nu sunt relevante, aceste persoane
considerând că imobiliarele sunt investiții sigure.

Cei mai mulți potențiali cumpărători ar lua decizia finală de achiziție fără să ezite fie dacă ar găsi o ofertă excelentă (44%), fie dacă prețurile locuințelor ar scădea peste noapte cu cel puțin 15% (42%). Pentru 9% dintre cei intervievați clarificarea contextului economic și geopolitic ar putea fi factorul hotărâtor pentru finalizarea achiziției unei locuințe. Doar 5% sunt de părere că ar cumpăra mai rapid o proprietate dacă ofertele de creditare disponibile la nivelul pieței ar fi mai avantajoase.

La sondajul desfășurat de Imobiliare.ro, pe parcursul lunii mai, în rândul utilizatorilor platformei au luat parte 1.420 de respondenți, potențiali cumpărători care caută activ un apartament sau o casă în România, interesați atât de locuințele noi listate la vânzare de către dezvoltatori, cât și de proprietățile disponibile pe piața veche.

Ce caută bucureștenii pe piața rezidențială?

În ciuda scumpirilor, bucureștenii rămân unii dintre cumpărătorii care iau cel mai rapid decizia de achiziție. Dacă în primul trimestru al anului trecut durata medie de la intrarea în piață a unui apartament la tranzacționarea acestuia era de 52 de zile, în intervalul similar al acestui an lucrurile nu s-au schimbat semnificativ, perioada medie de vânzare fiind de 54 de zile, conform datelor Imobiliare.ro prezentate în cadrul conferinței naționale Imobiliare.ro HUB 2026.

Spre comparație, în Brașov durata necesară proprietarilor pentru identificarea cumpărătorilor a crescut de la 64 la 72 de zile, iar în Constanța de la 68 la 78 de zile.


Interesul potențialilor cumpărători a crescut puternic (26%) în Capitală în cazul locuințelor
vechi, dacă ne raportăm tot la începutul anului trecut.

Locuințele noi au pierdut puțin teren (- 11%), în contextul unei oferte în scădere și al unor prețuri în creștere accelerată, la care se adaugă TVA.
Printre cele mai efervescente zone din oraș întâlnim Timpuri Noi. Pentru fiecare apartament listat la vânzare aflat aici și-au arătat, în medie, interesul 6 potențiali cumpărători, fapt ce se traduce într-o creștere a cererii cu 22% față de trimestrul I 2025.  
Apartamentele din Drumul Taberei au atras, în medie, 4 potențiali cumpărători, cererea crescând local cu 10%, la fel ca locuințele din Dristor. În cazul acestora din urmă, însă, cererea a crescut mai mult, mai exact cu 13%. Cartierul Bucureștii Noi a devenit, totodată, un punct de atracție pe harta imobiliarelor. În medie, 4 potențiali cumpărători și-au arătat interesul pentru fiecare proprietate listată la vânzare, cererea înregistrând un avans cu 31% comparativ cu începutul anului trecut.

Chiria, o opțiune pentru bucureșteni?

În această perioadă de așteptare, cererea pentru locuințele de închiriat a crescut cu 20% în
Capitală atât în cazul locuințelor vechi, cât și în cazul celor noi.

Marele obstacol de care s-au lovit, însă, cei care și-au dorit să se mute cu chirie a fost dat de numărul tot mai mic de proprietăți disponibile în piață. Oferta totală de locuințe a scăzut cu 27% față de trimestrul I 2025.

Cartierul Militari, cel mai ieftin din oraș, a rămas un punct de atracție pentru bucureșteni. În medie, 6 potențiali chiriași și-au arătat interesul pentru fiecare apartament ieșit în piață.


Cererea a crescut, astfel, cu 13% față de începutul anului trecut. Alți 5 potențiali chiriași și- au arătat interesul pentru fiecare apartament de închiriat din zona Dristor, fapt ce s-a tradus într-un avans cu 35% la nivelul cererii. Pentru fiecare locuință din zona Piața Iancului și-au arătat interesul 4 potențiali chiriași, iar pentru cele situate în zona Constantin Brâncoveanu alți 3 potențiali chiriași. Cererea a crescut aici cu 20%, respectiv cu 18% în ritm anual.

