Ce înseamnă o locuință cu stil pentru Romanița Iovan? Elementele care o reprezintă cel mai bine acasă

„De când am construit-o am ținut cont de proiect, de zona unde urma să fie casa, să se alinieze cu istoria acelei zone', a declarat Romanița Iovan pentru Imobiliare.ro, site-ul de imobiliare cu cea mai mare încredere din partea utilizatorilor.

Această atenție pentru context și autenticitate se reflectă în fiecare colț al locuinței. Nu este doar un exercițiu de design, ci o formă de exprimare personală, în care obiectele nu sunt alese întâmplător, ci spun o poveste.

„Pot să spun și să recunosc că sunt câteva elemente foarte particulare care mă reprezintă cel mai bine și anume tablourile făcute de Bălașa', a mai explicat designerul.

Întrebată ce sfat ar oferi celor care își doresc o locuință cu stil, Romanița Iovan pune accent pe armonie și echilibru. „Este foarte important să asortezi, să echilibrez, de la calorifer, ușă, pardoseală până la cea mai mică piesă de mobilier, ținând cont de o poveste', a spus ea.

Mai mult decât atât, ideea de stil este strâns legată de identitate și de mesajul pe care vrei să-l transmiți prin spațiul tău.

