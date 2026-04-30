Imobiliare.ro: Semnale de revenire a cererii, în marile orașe din țară. Ce caută cumpărătorii și unde găsesc cele mai mici prețuri?

Cererea pentru locuințele vechi a crescut în patru dintre cele mai mari orașe din România pe parcursul trimestrului I față de finele anului trecut. Cel mai mare avans a putut fi observat în Iași. Interesul potențialilor cumpărători pentru locuințele noi a urmat, la rândul său, o tendință ascendentă în trei dintre principalele orașe din țară. Creșterea cea mai puternică a cererii a apărut în Timișoara.

Cumpărătorii nu au dispărut, dar au învățat să amâne. Fiecare pagină de detaliu vizualizată, fiecare vizionare, fiecare comparație, fiecare negociere mai lungă arată o piață care începe să funcționeze pe baze mai raționale. Decizia de cumpărare nu mai este grăbită de presiunea momentului, ci filtrată printr-o nevoie tot mai clară de siguranță', a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

Locuințe vechi: cerere în creștere față de trimestrul IV 2025 în Cluj-Napoca, Brașov, Timișoara și Iași .

cerere în creștere față de trimestrul IV 2025 în . Locuințe noi: cerere în creștere față de trimestrul IV 2025 în Timișoara, Constanța, Iași.

București: Locuințele vechi din Capitală au atras un interes în creștere din partea potențialilor cumpărători în primul trimestru al acestui an, dacă ne raportăm la intervalul similar din 2025. Cererea raportată la oferta disponibilă la nivelul pieței locale a crescut cu 26%. În comparație cu sfârșitul anului trecut, însă, pe acest segment s-a înregistrat o ușoară scădere a cererii.

Interesul potențialilor cumpărători pentru locuințele noi, finalizate în ultimii cinci ani, s-a menținut la un nivel mai scăzut atât comparativ cu finele lui 2025, cât și față de primul trimestru al anului trecut.

Cumpărătorii găsesc cele mai ieftine locuințe în cartierul Ferentari, singurul din București care nu depășește pragul de 1.500 euro/mp util. Alternative la prețuri reduse pot fi găsite și în zona Giurgiului (1.567 euro/mp util) și în Pallady (1.577 euro/mp util), potrivit Raportului Imobiliare.ro Market 360 Piața imobiliară rezidențială' aferent trimestrului I 2026. La polul opus găsim cartierele Primăverii și Aviatorilor cu o medie de preț ce depășește 5.000 euro/mp util.

Cluj-Napoca: Pe piața rezidențială clujeană nu s-au înregistrat fluctuații semnificative în privința cererii, dacă ne raportăm la evoluția acestui indicator pe parcursul trimestrului IV 2025. Atât în cazul locuințelor vechi, cât și în cazul locuințelor noi cererea raportată la oferta disponibilă pe plan local a înregistrat scăderi față de nivelul din trimestrul I 2025, mai accentuate în cazul locuințelor de pe segmentul nou.

Cele mai ieftine proprietăți pot fi găsite în cartierele Dâmbul Rotund (2.619 euro/mp util), în Someșeni (2.644 euro/mp util) și Mănăștur (2.903 euro/mp util). Chiar și în aceste zone s-a putut observa, însă, un avans la nivelul prețurilor. Cei care nu au achiziționat o locuință în Someșeni la începutul anului trecut achită acum cu 20% mai mult pe metrul pătrat. În Mănăștur, avansul înregistrat în ritm anual este de 9%. Cele mai mari prețuri sunt achitate, conform datelor Imobiliare.ro, de cumpărătorii care aleg locuințe situate în zona ultracentrală a orașului (4.038 euro/mp util).

Brașov: Interesul potențialilor cumpărători a scăzut ușor pe plan local în cazul locuințelor noi față de finele anului trecut, dar s-a menținut peste nivelul înregistrat în trimestrul I 2025. Locuințele vechi au fost mai populare în primele trei luni ale acestui an în rândul celor interesați de realizarea unor achiziții imobiliare în Brașov decât la finele anului trecut. În acest caz, cererea a crescut cu 9%.

Cele mai mici prețuri pot fi găsite în zone precum Gemenii (1.969 euro/mp util) și Triaj (1.995 euro/mp util). Cartierul Florilor le oferă, de asemenea, cumpărătorilor alternative accesibile, prețul mediu solicitat pentru locuințele scoase la vânzare aici fiind de 2.000 euro/mp util, conform datelor Imobiliare.ro. La polul opus întâlnim Drumul Poienii, zonă care rivalizează în materie de prețuri cu unele dintre cele mai exclusiviste din țară. Locuințele sunt scoase la vânzare cu un preț mediu de 4.074 euro/mp util.

Timișoara: Pe piața rezidențială timișoreană cererea a crescut în primul trimestru față de ultimele trei luni ale anului trecut pe ambele segmente. O evoluție mai spectaculoasă, cu 26%, a putut fi observată în cazul locuințelor noi. Un avans la nivelul cererii s-a înregistrat și comparativ cu începutul lui 2025.

Cumpărătorii găsesc cele mai ieftine locuințe în cartierele Steaua (1.599 euro/mp util), Iosefin (1.610 euro/mp util) și Blașcovici (1.632 euro/mp util). Scumpirile nu au ocolit în ultimul an zonele cu cele mai mici prețuri din Timișoara. Prețul mediu solicitat în Steaua a înregistrat, spre exemplu, un avans cu 13%, în timp ce în Iosefin majorările au fost mai temperate, cu 5%, potrivit Raportului Imobiliare.ro Market 360 Piața imobiliară rezidențială'.

Zona ultracentrală este cea mai scumpă pentru cumpărători (2.698 euro/mp util), aceasta fiind urmată îndeaproape de Tipografilor (2.385 euro/mp util) și Take Ionescu (2.286 euro/mp util).

Constanța: Interesul potențialilor cumpărători pentru locuințele vechi listate la vânzare în Constanța a scăzut ușor față de finele lui 2025 și se menține sub nivelul înregistrat în primele trei luni ale anului trecut. Locuințele noi, în schimb, sunt tot mai atractive.

Cele mai ieftine zone din Constanța sunt pentru cei care își doresc să facă o achiziție imobiliară Abator (1.600 euro/mp util), Anda (1.631 euro/mp util) și Km 4-5 (1.677 euro/mp util). Zonele Capitol și Faleză Nord sunt singurele din oraș unde prețul mediu solicitat pentru locuințele puse în vânzare depășește 2.500 euro/mp util.

Iași: Pe piața rezidențială din Iași s-a putut observa o creștere a cererii în primul trimestru, atât în cazul locuințelor vechi, cât și în cazul celor noi, comparativ cu nivelul înregistrat în ultimele trei luni ale anului trecut. Cu toate acestea, interesul potențialilor cumpărători pentru locuințele listate la vânzare se menține la un nivel ușor mai scăzut față de cel aferent trimestrului I 2025.

Cartierele Bucium, Dacia și Mircea cel Bătrân sunt cele mai ieftine din oraș. Prețul mediu solicitat aici de proprietari și dezvoltatori pentru locuințele scoase la vânzare rămâne sub pragul de 1.800 euro/mp util, potrivit datelor Imobiliare.ro. La polul opus întâlnim zona ultracentrală, singura din Iași unde cumpărătorii trebuie să achite peste 3.100 euro/mp util. Centrul Civic (2.805 euro/mp util) și Copou (2.800 euro/mp util) completează topul celor mai scumpe zone.

